Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NASA, yüzünüze dokunacağınız zaman sizi uyaran kolye geliştirdi

    NASA'nın Covid-19 ile mücadele için geliştirdiği kolye ile elinizi yüzünüze yaklaştırdığınız zaman size titreşim yollayarak yüzünüze dokunmamanız gerektiğini hatırlatıyor.
    1 sa.
    286
    13
    3
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    NASA, yüzünüze dokunacağınız zaman sizi uyaran kolye geliştirdi
    Tam Boyutta Gör

    Covid-19 pandemisinde hasta olamamak için alınabilecek tedbirler arasında kişisel temizliğe dikkat etmek en önemli sıralarda yer alıyor. Özellikle el temizliği dokunduğumuz yüzeylerden vücudumuza virüs geçişinin önlenmesi konusunda önem taşıyor. Bir yerlere dokunduktan sonra elimizin yüzümüz ile temasından kaçınmalıyız. NASA JPL araştırmacıları bu konuda, elinizi yüzünüze yakınlaştırdığınız zaman size titreşim gönderecek kolye geliştirdiler.

    İlginizi Çekebilir Avatar COVID-19 karton, metal ve plastikte ne kadar süre bulaşıcı olabiliyor?

    Ticari amaçla üretimi olmayacak

    3D baskılı olan sisteme PULSE adı verildi. PULSE en azından Covid-19 salgını sırasında halkın yüzlerine dokunmamayı öğrenmesine yardımcı olmayı amaçlayan bir kendin yap kolye. Uzay ajansıbu kolyelerin ticari amaçla üretimini yapmayacak ancak JPL, 3D baskılı konseptini kendi yapmak isteyenler için açık kaynak kodlu bir proje haline getirdi.

    NASA, yüzünüze dokunacağınız zaman sizi uyaran kolye geliştirdi
    Tam Boyutta Gör

    Sistem, tasarım ve işleyiş bakımından basit bir yapıya sahip. İçerdiği yakınlık sensörü sayesinde, elinizi yüzünüzle temas ettirmek isterseniz bunu algılar ve titreşim motoru küçük titreşimler göndererek sizi uyarır. Araştırmacıların öncelikli amacı kullanıcının elini istemsizce yüzüne götürmesinin önüne geçmeç ve bir alışkanlık yaratmak.

    Ayrıca Bkz. "Google Fotoğraflar yeniden tasarlandı: Yeni logo, haritalar görünümü, daha basit kullanıcı arayüzü ve daha fazlası"

    NASA her ne kadar ticari amaçla üretmeyecek olsa da bazı şirketler bu tasarımdan yola çıkarak yeni bir ürün üretip satışını yapabilir. Benzer tasarımları gelecek zamanlarda daha sık görebiliriz.



    Kaynakça https://www.engadget.com/nasa-coronavirus-covid-19-necklace-jpl-stop-touching-your-face-194312229.html https://medeng.jpl.nasa.gov/covid-19/pulse/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ltrg (Emin Çimen) 1 sa.
    Salgin filan yok hepsi yalan.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    UML 1 sa.
    Daha küçük, daha estetik olsa iş yapar.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    emreyy0034 (Emre Yücel) 37 dk. yeni yorumcu UML
    Konu estetik olması değil ki işe yarayabilir olması
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN NASA, yüzünüze dokunacağınız zaman sizi uyaran kolye geliştirdi Sonraki İthal ürünlere gümrük vergisinde yeni güncelleme 2 sa. Az bilinen 10 iOS 14 özelliği 3 sa. Creative SXFI TRIO kablolu kulaklık holografik sese odaklanıyor 4 sa. Apple Silicon yongalarını Basemark testleri ile değerlendirebileceğiz 4 sa. Philips ses sistemi entegre dev bir monitör tanıttı 5 sa. BIGSOFTI flaş aksesuarı büyük ilgi görüyor 13 sa. Bol ödüllü RPG Disco Elysium’un dizisi geliyor 14 sa. Boeing 737 MAX’ı yeniden gökyüzüne çıkaracak sertifikasyon uçuşu, yakında gerçekleştirilebilir 15 sa. Logitech G332 SE oyuncu kulaklığı inceleme 15 sa. Snapdragon 865+ için sayılı günler kaldı 15 sa. Çinli Geely, şimdiye kadarki en büyük SUV modelini tanıttı: Hao Yue 16 sa. Intel, Alder Lake’in soketini doğruladı 16 sa. Panerai 70 yıl garantili yeni modellerini duyurdu 17 sa. Xiaomi'nin konuşma tanıma özellikli mouse'una büyük ilgi 17 sa. Oruç ve düşük kalorili diyet kemoterapinin etkilerini iyileştirebilir 18 sa. İyileşen hasta sayısında artış var (27 Haziran) 18 sa. Google Pixel 4a sahneye çıkmaya hazır: FCC onayı da aldı 18 sa. AMD, Assasins’s Creed Valhalla’yı Ryzen 3000 işlemci alacaklara hediye edebilir 19 sa. Galaxy Watch 3'ün yüksek kaliteli görselleri yayınlandı 20 sa. Microsoft fiziksel mağazalarını kalıcı olarak kapatacağını açıkladı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi