NASA, yüzünüze dokunacağınız zaman sizi uyaran kolye geliştirdi

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Covid-19 pandemisinde hasta olamamak için alınabilecek tedbirler arasında kişisel temizliğe dikkat etmek en önemli sıralarda yer alıyor. Özellikle el temizliği dokunduğumuz yüzeylerden vücudumuza virüs geçişinin önlenmesi konusunda önem taşıyor. Bir yerlere dokunduktan sonra elimizin yüzümüz ile temasından kaçınmalıyız. NASA JPL araştırmacıları bu konuda, elinizi yüzünüze yakınlaştırdığınız zaman size titreşim gönderecek kolye geliştirdiler.

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Ticari amaçla üretimi olmayacak

3D baskılı olan sisteme PULSE adı verildi. PULSE en azından Covid-19 salgını sırasında halkın yüzlerine dokunmamayı öğrenmesine yardımcı olmayı amaçlayan bir kendin yap kolye. Uzay ajansıbu kolyelerin ticari amaçla üretimini yapmayacak ancak JPL, 3D baskılı konseptini kendi yapmak isteyenler için açık kaynak kodlu bir proje haline getirdi.

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Sistem, tasarım ve işleyiş bakımından basit bir yapıya sahip. İçerdiği yakınlık sensörü sayesinde, elinizi yüzünüzle temas ettirmek isterseniz bunu algılar ve titreşim motoru küçük titreşimler göndererek sizi uyarır. Araştırmacıların öncelikli amacı kullanıcının elini istemsizce yüzüne götürmesinin önüne geçmeç ve bir alışkanlık yaratmak.

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NASA her ne kadar ticari amaçla üretmeyecek olsa da bazı şirketler bu tasarımdan yola çıkarak yeni bir ürün üretip satışını yapabilir. Benzer tasarımları gelecek zamanlarda daha sık görebiliriz.

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