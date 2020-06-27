Google Fotoğraflar yeniden tasarlandı: Yeni logo, haritalar görünümü, daha basit kullanıcı arayüzü ve daha fazlası

1 milyardan fazla kullanıcısı bulunan Google Fotoğraflar uygulaması büyük bir güncelleme aldı. Güncelleme ile birçok şey değişirken, uygulamanın logosu da farklı bir tasarıma kavuştu. Bakıldığında kullanılan renklerin aynı kalmasına rağmen eski logodaki köşeli detaylar yerini daha yuvarlatılmış bir tasarıma bırakmış.

Basitleştirilmiş arayüz

Google Fotoğraflar artık üç sekmeden oluşan yeni bir tasarıma sahip. Yeni tasarımda bulunan Fotoğraflar, Arama ve Kitaplık sekmeleri ile uygulamanın kullanımı daha basitleştirilmeye çalışılmış.

Fotoğraflar sekmesi eskiden de olduğu gibi cihazınızda yer alan tüm fotoğrafları içerek ancak önizleme olarak gördüğünüz içerikler arasında artık daha az boşluk yer alacak.

Arama sekmesinin göz önünde ve hemen elinizin altında konumlandırılması, büyüyen fotoğraf galerinizde aradığınızı bulabilmeniz için kolaylık sunacak. Ayrıca yeni harita özelliği de bu sekmede yer alacak.

Kitaplık sekmesinde ise Albümler, Sık Kullanılanlar, Çöp Kutusu, Arşiv vb. gibi özellikleri içerecek.

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Harita görünümü

Merakla beklenen 'Harita' özelliği nihayet Google Fotoğraflar'a geliyor. Arama sekmesininde bulunan bu yeni özellikle artık hangi şehirde hangi fotoğrafları çektiğinizi anlayabileceksiniz. Fotoğraflarınızda bu özellikten yararlanak istiyorsanız cihazınızdan konumu etkinleştirebilir veya fotoğrafınıza kendiniz konum ekleyebilirsiniz.

Geliştirilmiş Anılar bölümü

Geçtiğimiz sonbaharda tanıtılan Anılar özelliği yeni güncelleme ile daha büyük bir yer kaplıyor. Arkadaşlarınızla ve ailenizle geçirdiğiniz zamanlar, gezdiğiniz yerlere ait fotoğraflar ve haftanın öne çıkanları gibi birçok konuda oluşturulan yeni anılar kulanıcıya sunulacak.

Ayrıca, filmler, kolajlar, animasyonlar, stilize edilmiş fotoğraflar ve daha fazlası gibi tasarım özellikleri “Sizin için” sekmesinden Anılar'a taşındı ve "Sizin için" sekmesi artık uygulamada yer almayacak.

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Güncelleme sunulmaya başlandı ancak tüm kullanıcılara ulaşması birkaç gün alabilir.

Google Fotoğraflar Google LLC Fotoğrafçılık Ücretsiz Cihaza göre değişir

Google Fotoğraflar Google LLC Fotoğraf ve Video Ücretsiz 179.5 MB

https://www.gsmarena.com/google_photos_major_redesign_rolling_out_with_new_icon_photo_map_search_and_simplified_ui-news-43961.php

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