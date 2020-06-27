Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Fotoğraflar yeniden tasarlandı: Yeni logo, haritalar görünümü, daha basit kullanıcı arayüzü ve daha fazlası

    Arama devi, fotoğraflarınızı düzenlemek için bir harita görünümü, yeni bir logo ve üç sekmeden oluşan basit bir arayüz ile Google Fotoğraflar'ın yeniden tasarımını açıkladı.
    1 sa.
    576
    37
    4
    Mobil Uygulamalar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    1 milyardan fazla kullanıcısı bulunan Google Fotoğraflar uygulaması büyük bir güncelleme aldı. Güncelleme ile birçok şey değişirken, uygulamanın logosu da farklı bir tasarıma kavuştu. Bakıldığında kullanılan renklerin aynı kalmasına rağmen eski logodaki köşeli detaylar yerini daha yuvarlatılmış bir tasarıma bırakmış.

    Basitleştirilmiş arayüz

    Google Fotoğraflar artık üç sekmeden oluşan yeni bir tasarıma sahip. Yeni tasarımda bulunan Fotoğraflar, Arama ve Kitaplık sekmeleri ile uygulamanın kullanımı daha basitleştirilmeye çalışılmış.

    Fotoğraflar sekmesi eskiden de olduğu gibi cihazınızda yer alan tüm fotoğrafları içerek ancak önizleme olarak gördüğünüz içerikler arasında artık daha az boşluk yer alacak.

    Arama sekmesinin göz önünde ve hemen elinizin altında konumlandırılması, büyüyen fotoğraf galerinizde aradığınızı bulabilmeniz için kolaylık sunacak. Ayrıca yeni harita özelliği de bu sekmede yer alacak.

    Kitaplık sekmesinde ise Albümler, Sık Kullanılanlar, Çöp Kutusu, Arşiv vb. gibi özellikleri içerecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Google'ın Telefon uygulaması, bir işletmenin sizi neden aradığını söyleyecek

    Harita görünümü

    Merakla beklenen 'Harita' özelliği nihayet Google Fotoğraflar'a geliyor. Arama sekmesininde bulunan bu yeni özellikle artık hangi şehirde hangi fotoğrafları çektiğinizi anlayabileceksiniz. Fotoğraflarınızda bu özellikten yararlanak istiyorsanız cihazınızdan konumu etkinleştirebilir veya fotoğrafınıza kendiniz konum ekleyebilirsiniz.

    Geliştirilmiş Anılar bölümü

    Geçtiğimiz sonbaharda tanıtılan Anılar özelliği yeni güncelleme ile daha büyük bir yer kaplıyor. Arkadaşlarınızla ve ailenizle geçirdiğiniz zamanlar, gezdiğiniz yerlere ait fotoğraflar ve haftanın öne çıkanları gibi birçok konuda oluşturulan yeni anılar kulanıcıya sunulacak.

    Ayrıca, filmler, kolajlar, animasyonlar, stilize edilmiş fotoğraflar ve daha fazlası gibi tasarım özellikleri “Sizin için” sekmesinden Anılar'a taşındı ve "Sizin için" sekmesi artık uygulamada yer almayacak.

    Ayrıca Bkz. "Google'ın Telefon uygulaması, bir işletmenin sizi neden aradığını söyleyecek"

    Güncelleme sunulmaya başlandı ancak tüm kullanıcılara ulaşması birkaç gün alabilir.

    Google Fotoğraflar Google Fotoğraflar Google Fotoğraflar Google Fotoğraflar Google LLC Fotoğrafçılık Ücretsiz Cihaza göre değişir

    Google Fotoğraflar Google Fotoğraflar Google Fotoğraflar Google Fotoğraflar Google LLC Fotoğraf ve Video Ücretsiz 179.5 MB



    https://www.gsmarena.com/google_photos_major_redesign_rolling_out_with_new_icon_photo_map_search_and_simplified_ui-news-43961.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 38 dk.
    Yüklenen fotoğrafların telif hakkı konusunda bir gelişme varmı? Son hatırladığım yüklenen tüm fotoğrafların kullanım hakkını google almış oluyordu, Tabi bedava olmasınında bir karşılığı var oda ayrı bir konu ama bu özelliğin olduğu hiçbir uygulama vs fotoğraf eklemem.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    White Water 40 dk.
    Çirkin
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Katalikitci (Katalikitci ) 39 dk.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    Bir forum kullanıcısı olarak ben beğenmedim tasarımı, aynı dh'nin 404 sayfası gibi olmuş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    formgonder2055 (regaip duman) 1 sa.
    değişen hiçbi şey yok, her zaman ki gibi google'un gereksiz güncellemeleri, güncellemeyim de bari kafamız karışmasın, her ay uygulamayı yeniden öğrenmeye çalışıp bi şey değişmediğini anlıyoruz, sadece tuşların yeri değişiyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 25 dk. Microsoft Store üzerinde yeni Windows Dosya Kurtarma aracı kullanıma sunuldu 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Google Fotoğraflar yeniden tasarlandı: Yeni logo, haritalar görünümü, daha basit kullanıcı arayüzü ve daha fazlası Sonraki Google'ın Telefon uygulaması, bir işletmenin sizi neden aradığını söyleyecek 3 sa. Yeni iPhone SE'nin DxOMark puanı belli oldu 4 sa. LG iki yeni tam kablosuz kulaklık duyurdu 5 sa. Haftaya A101 marketlerde Galaxy Buds ve ŞOK marketlerde Xiaomi elektrikli scooter var 6 sa. Pokemon gücünü artık kafe işletmek için kullanıyor 14 sa. Yeni Karayip Korsanları filminin yıldızı Margot Robbie oldu 14 sa. Dünyayı tehdit eden kuyruklu yıldız temalı felaket filmi Greenland’in ilk fragmanı yayınlandı 19 sa. The Last of Us 2'den tarihi rekor: God of War ve Spider-Man'e fark attı 19 sa. 2020 Skoda Octavia'nın sıkıştırılmış doğal gazla çalışan versiyonu tanıtıldı 20 sa. Panasonic Toughbook A3 dayanıklılık odaklı tablet modeli satışa çıkıyor 20 sa. Yeni vaka sayısı az da olsa düştü (26 Haziran) 20 sa. TCl 10 Pro Türkiye'de satışa çıktı! TCL 10 Pro fiyatı ve özellikleri 21 sa. Lexar SL200 taşınabilir SSD’sini duyurdu 21 sa. Milli elektrikli tren pazartesi günü raylara iniyor 22 sa. Uygun fiyatlı Xbox Series X konsolu geliyor 22 sa. Yeni Mi Store mağazası Hatay'da açılıyor 22 sa. Teknosa’dan kargo sorununa çözüm: Araçta Teslimat 23 sa. AMD 2014’te koyduğu hedefi aştı: 25 katın üzerinde verimlilik artışı yakaladı 23 sa. Hayat Eve Sığar uygulamasının kullanım istatistikleri paylaşıldı 1 gün Mobil yonga dünyasında Güney Kore dönemi için Samsung çalışmalarını arttırdı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi