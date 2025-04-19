Volkswagen uygun fiyatlı yeni Passat PHEV modelini tanıttı

Volkswagen'in bu yeni stratejisi maliyeti düşürmek için "donanımı sadeleştirmek" üzerine kurulu. Zira yeni Passat PHEV, bir önceki 2023 modelinde bulunan bazı konfor ve teknoloji özelliklerinden yoksun şekilde geliyor. Yine de markanın karakteristik tasarım çizgisini koruduğu söylenebilir. Ön ızgarada PHEV modeline özgü mavi logo bulunurken, LED farlar ve krom çerçeveli camlar şık bir görünüm sunuyor.
Performans ve Teknik Detaylar
İç mekanda ise sadeleşme daha belirgin. Elektrikli katlanır aynalar, otomatik kararan aynalar, Apple CarPlay desteği, deri koltuklar, koltuk ısıtma, elektrikli koltuk ayarı ve ön yolcu koltuğu yükseklik ayarı gibi özellikler yok. Güvenlik tarafında da park sensörleri, dış kameralar, ultrasonik ve milimetre dalga radarları, hatta tam kapsamlı adaptif hız sabitleyici gibi sürüş destek sistemleri de bu yeni modelde yer almıyor.