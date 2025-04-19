Volkswagen uygun fiyatlı yeni Passat PHEV modelini tanıttı

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Tam Boyutta Gör SAIC Volkswagen, Çin pazarı için 2025 model Passat PHEV otomobilini tanıttı. Şarj edilebilir hibrit kategorisindeki otomobilin en çarpıcı yanı, fiyatının kırpılmış olması. Sadece "430PHEV Hybrid Business Edition" olmak üzere, tek bir donanım seçeneğiyle sunulan araç yaklaşık 29.800 dolarlık (217.150 yuan) fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.

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Volkswagen'in bu yeni stratejisi maliyeti düşürmek için "donanımı sadeleştirmek" üzerine kurulu. Zira yeni Passat PHEV, bir önceki 2023 modelinde bulunan bazı konfor ve teknoloji özelliklerinden yoksun şekilde geliyor. Yine de markanın karakteristik tasarım çizgisini koruduğu söylenebilir. Ön ızgarada PHEV modeline özgü mavi logo bulunurken, LED farlar ve krom çerçeveli camlar şık bir görünüm sunuyor.

Ancak, 2023 modeline kıyasla bazı değişiklikler söz konusu. Örneğin jant boyutu 17 inçten 16 inçe düşürülmüş ve standart kapı kolları tercih edilmiş. Aracın arka kısmında stop lambalarını görsel olarak birleştiren L şeklindeki ışık şeridi yer alırken, egzoz borularının gizlenmiş olması aracın hibrit karakterini vurguluyor.

Performans ve Teknik Detaylar

İç mekanda ise sadeleşme daha belirgin. Elektrikli katlanır aynalar, otomatik kararan aynalar, Apple CarPlay desteği, deri koltuklar, koltuk ısıtma, elektrikli koltuk ayarı ve ön yolcu koltuğu yükseklik ayarı gibi özellikler yok. Güvenlik tarafında da park sensörleri, dış kameralar, ultrasonik ve milimetre dalga radarları, hatta tam kapsamlı adaptif hız sabitleyici gibi sürüş destek sistemleri de bu yeni modelde yer almıyor.

Tam Boyutta Gör 2025 Passat 430PHEV, 4948 mm uzunluğa, 1836 mm genişliğe ve 1469 mm yüksekliğe sahip. Ayrıca 2871 mm'lik aks mesafesiyle yeterli iç hacmi sunuyor. Kaputun altında ise 1.4 litrelik turbo benzinli motor ve elektrik motorundan oluşan hibrit sistem var. Toplamda 210 beygir güç ve 400 Nm tork sunan araç, gücünü 6 ileri çift kavramalı (ıslak tip) otomatik şanzımanla tekerleklere aktarıyor.

Otomobildeki 13 kWh kapasiteli lityum iyon batarya sayesinde, sadece elektrikle 63 km'ye kadar yol kat etmek mümkün. 2025 Passat 430PHEV büyük, konforlu ama aynı zamanda uygun fiyatlı bir hibrit sedan arayan şirketler ve bireysel kullanıcılara hitap ediyor. Çin'in hızla elektrikli araçlara yöneldiği bu dönemde, üst segmentte yer alan pahalı elektrikli araçlara karşı cazip bir alternatif olarak öne çıkabilir.

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Volkswagen uygun fiyatlı yeni Passat PHEV modelini tanıttı