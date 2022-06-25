iPhone modellerinin suya dayanıklığını ispat edecek bir olay yaşandı. Bir iPhone modelini nehre düşüren kullanıcı, 10 ay sonra cihazı nehirden çıkardı. Sorunsuz şekilde çalışmaya devam eden iPhone modeli ilgiyi üzerine çekti.

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10 ay nehirde kalan iPhone nasıl çalıştı?

Günümüzde çoğu kişi telefonunu suya düşürüyor. Düştükten hemen sonra çıksa bile çalışmayan bu cihazların arasına şimdi 10 aydır suda kalan bir model eklendi. Ama bu model bir farkla onlardan ayrılıyor. 10 aydır suda kalan iPhone sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

İngiliz bir iPhone kullanıcısı 10 ay önce bir iPhone modelini nehre düşürüyor. Siyah bir iPhone XR olduğunu düşündüğümüz bu iPhone modeli İngiliz sahibi tarafından 10 ay sonra inanılmayacak şekilde bulunuyor. Telefonunu bulmak gibi bir şansı elde eden kullanıcı cihazı önce hava ile kuruluyor ve ardından 24 saat beklemeye bırakıyor. 24 saatin sonunda tüm işlevleri normal şekilde çalışan iPhone modeli açıldığında ekranda suya düştüğü tarihi gösteriyor. Muhtemelen IP68 ile suya ve toza karşı dayanıklılık gösteren bu iPhone modelinin 10 ay boyunca suya maruz kalıp çalışması epey şaşırtıcı.

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Nehre düşen iPhone 10 ay sonra normal şekilde çalıştı