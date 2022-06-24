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    Motorola Edge 30 Lite'ın özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı

    Motorola'nın yeni akıllı telefon modeli Motorola Moto Edge 30 Lite ortaya çıktı. İşte Snapdragon 695 işlemcili Motorola Edge 30 Lite'ın özellikleri ve tasarımı.
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    Motorola Edge 30 Lite'ın özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı
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    Motorola yeni bir akıllı telefon modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Motorola Edge 30 Lite adındaki bu yeni model bugün tasarımı ve bazı özellikleri ile karşımıza çıktı. İşte Edge 30 Lite'ın detayları.

    Motorola Edge 30 Lite, Snapdragon 695 yonga seti ile geliyor

    Motorola Edge 30 Lite bugün tasrımı ile karşımıza çıktı. Arka tarafında dikey bir şekilde konumlanan kamera grubunu taşıyan cihaz, bu kameranın yanında "64MP" ve "OIS" yazılarını taşıyor. Öte yandan ortaya çıkan özelliklere baktığımızda ilk olarak Snapdragon 695 yonga seti karşımıza çıkıyor. Bu işlemcinin yanında 8GB'a kadar RAM bellek desteği sunacak olan Motorola Edge 30 Lite, 256GB dahili depolamaya sahip olacak.

    Arka tarafında 64MP ana kamera taşıyacak olan Motorola Edge 30 Lite, 13MP'lik bir ultra geniş açılı kamerayı da bu kameranın altında taşıyor. Ön tarafta 6,28 inç büyüklüğünde OLED ekran bizleri karşılıyor. 120Hz yenileme hızı sunan bu ekran aynı zamanda Full HD+ çözünürlüğünde. Üzerinde ise 32MP'lik bir selfie kamerası bulunuyor. Son olarak 4020mAh'lik bir bataryaya sahip olan Motorola Edge 30 Lite, 30W hızlı şarj desteği sunacak.

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