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    Google, AirTag rakibi bir takip cihazı geliştiriyor: Nest Locator Tag

    Nest markası altında birçok akıllı ürün satan Google, iddialara göre yeni bir ürün üzerinde çalışıyor. Nest Locator Tag ismine sahip olması beklenen cihaz, AirTag’e rakip olacak.
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    Nest Locator Tag ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Apple ekosisteminde kolayca çalışan takip cihazı AirTag’ın Android tarafında ciddi bir rakibi bulunmuyor. Bu ürün boşluğunu doldurmak için çalışmalara başlamış olan Google; Android, ChromeOS cihazlarıve Chrome tarayıcıları ile kolayca takip edilebilecek bir cihaz hazırlıyor.

    Nest Locator Tag görüntülendi

    @neil_rahmouni tarafından Twitter’da paylaşılan bir gönderi, Google Fonts’ta ilginç bir ikonu gözler önüne seriyor. Görünüşe göre Google, Fonts arşivine “Nest Locator Tag” adlı bir cihaz için bir ikon eklemiş durumda. Böyle bir cihaz Google tarafından satılmasa da cihazın ismi ve ikonu, Google’ın iddia edilen takip cihazına işaret ediyor. 

    Geçtiğimiz aylarda Nest takımının “grogu” kod adına sahip bir takip cihazı üzerinde çalıştığı belirtiliyordu. Tasarımının Nest Secure sisteminde kullanılan Nest Tag’ benzemesi beklenen takip cihazı muhtemelen UWB ve Bluetooth Low Energy bağlantılarını destekleyecek. Firmanın Android ekosisteminde önemli bir yere koyması beklenen Locator Tag, muhtemelen gelecek ay düzenlenecek olan I/O Geliştirici Etkinliğinde tanıtılacak.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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