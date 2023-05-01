Google, AirTag rakibi bir takip cihazı geliştiriyor: Nest Locator Tag

Tam Boyutta Gör Apple ekosisteminde kolayca çalışan takip cihazı AirTag’ın Android tarafında ciddi bir rakibi bulunmuyor. Bu ürün boşluğunu doldurmak için çalışmalara başlamış olan Google; Android, ChromeOS cihazlarıve Chrome tarayıcıları ile kolayca takip edilebilecek bir cihaz hazırlıyor.

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Nest Locator Tag görüntülendi

@neil_rahmouni tarafından Twitter’da paylaşılan bir gönderi, Google Fonts’ta ilginç bir ikonu gözler önüne seriyor. Görünüşe göre Google, Fonts arşivine “Nest Locator Tag” adlı bir cihaz için bir ikon eklemiş durumda. Böyle bir cihaz Google tarafından satılmasa da cihazın ismi ve ikonu, Google’ın iddia edilen takip cihazına işaret ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Nest takımının “grogu” kod adına sahip bir takip cihazı üzerinde çalıştığı belirtiliyordu. Tasarımının Nest Secure sisteminde kullanılan Nest Tag’ benzemesi beklenen takip cihazı muhtemelen UWB ve Bluetooth Low Energy bağlantılarını destekleyecek. Firmanın Android ekosisteminde önemli bir yere koyması beklenen Locator Tag, muhtemelen gelecek ay düzenlenecek olan I/O Geliştirici Etkinliğinde tanıtılacak.

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Nest Locator Tag ortaya çıktı