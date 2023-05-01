Google, AirTag rakibi bir takip cihazı geliştiriyor: Nest Locator Tag

Nest Locator Tag görüntülendi
@neil_rahmouni tarafından Twitter’da paylaşılan bir gönderi, Google Fonts’ta ilginç bir ikonu gözler önüne seriyor. Görünüşe göre Google, Fonts arşivine “Nest Locator Tag” adlı bir cihaz için bir ikon eklemiş durumda. Böyle bir cihaz Google tarafından satılmasa da cihazın ismi ve ikonu, Google’ın iddia edilen takip cihazına işaret ediyor.
Geçtiğimiz aylarda Nest takımının “grogu” kod adına sahip bir takip cihazı üzerinde çalıştığı belirtiliyordu. Tasarımının Nest Secure sisteminde kullanılan Nest Tag’ benzemesi beklenen takip cihazı muhtemelen UWB ve Bluetooth Low Energy bağlantılarını destekleyecek. Firmanın Android ekosisteminde önemli bir yere koyması beklenen Locator Tag, muhtemelen gelecek ay düzenlenecek olan I/O Geliştirici Etkinliğinde tanıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah