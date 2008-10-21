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Netbook pazarındaki büyüme Acer'ı, Avrupa'da HP'nin önüne taşıdı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Netbook pazarındaki büyüme Acer'ı, Avrupa'da HP'nin önüne taşıdı
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Bağımsız araştırma kuruluşlarından Gartner'ın raporuna göre global bilgisayar pazarının liderliğini sürdüren HP, 3. çeyrek performansıyla EMEA olarak bilinen Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde rakibi Acer'ın arkasına düşmüş durumda. Compaq ile evliliği sonrasında EMEA bölgesindeki pozisyonunu ilk defa kaybettiği belirtilen HP'nin bu durumuna özellikle netbook rekabetinde rakiplerine kıyasla daha yavaş kalmasının neden olduğu belirtiliyor.

Intel'in Atom platformunu temel alan Aspire One serisi netbook çözümleriyle yüksek satış rakamlarına ulaştığı ifade edilen Acer'ın EMEA bölgesindeki pazar payının %20.6'ya çıktığı, HP'nin ise 18.7'ye gerilediği belirtiliyor. Ayrıca Gartner, hem Acer hem de Asus'un dikkat çekici bir büyüme sergilediğini belirtti.

Bu arada yılın üçüncü çeyreğinde 80.6 milyon PC satıldığı ve yıllık değerlendirmede bilgisayar satışının bir önceki yıla göre %15 arttığı belirtildi. Öte yandan Amerika'da başlayan ve dalga dalga tüm dünyaya yayılan ekonomik sıkıntının maliyet odaklı ultra-taşınabilir bilgisayarlara (netbook) olan ilgiyi arttıracağı belirtilirken, yaşanan ekonomik daralmanın PC endüstrisinde etkisini hissettirmeye başladığı da belirtiliyor.


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HeKiMoĞLu-47 11 yıl
Tasarımı fena değil umarım fiyatı da fena değildir.
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max975 11 yıl
eee tabii dengeler değişiyor millet hep aynı marka istemiyor
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