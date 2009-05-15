Netbook satışları %26 düştü, Aspire One ile Acer lider durumda

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Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına damga vuran ve bu seme de yüksek satış rakamlarına ulaşması beklenen netbook pazarı da küresel ekonomik krizin neden olduğu daralmadan etkileniyor. Yapılan açıklamalara göre netbook satışları yılın üç aylık ilk çeyrek diliminde, bir önceki döneme kıyasla %26 oranında düştü. 5.9 milyon adet netbook'un satıldığı pazarda, 1.8 milyon adetle Acer Aspire One'ın lider olduğu belirtilirken, firmanın en büyük rakibi Asus'a iki kata varan oranda fark attığı belirtiliyor.

Acer ve Asus'u takiben, üçüncü sıradaki HP'nin 700.000 adet, dördüncü sıradaki Dell'in 400.00 adet ve beşinci sırayı paylaşan Toshiba ve Lenovo'nun 200.000'er adet netbook satışı gerçekleştirdikleri belirtiliyor. Açıklanan son rakamlarla birlikte taşınabilir bilgisayar pazarının %20'sini netbook'ların oluşturduğu belirtilirken, 2009 için ön görülen pazar büyüklüğüne ulaşılıp ulaşılmayacağı şimdiden merak konusu olmaya başladı bile. Zira kimi araştırma kuruluşları bu sene 35-40 milyon netbook satılacağını tahmin ediyorlar.