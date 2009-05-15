Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Netbook satışları %26 düştü, Aspire One ile Acer lider durumda

10 yıl
12,1b
1
11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Netbook satışları %26 düştü, Aspire One ile Acer lider durumda
Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına damga vuran ve bu seme de yüksek satış rakamlarına ulaşması beklenen netbook pazarı da küresel ekonomik krizin neden olduğu daralmadan etkileniyor. Yapılan açıklamalara göre netbook satışları yılın üç aylık ilk çeyrek diliminde, bir önceki döneme kıyasla %26 oranında düştü. 5.9 milyon adet netbook'un satıldığı pazarda, 1.8 milyon adetle Acer Aspire One'ın lider olduğu belirtilirken, firmanın en büyük rakibi Asus'a iki kata varan oranda fark attığı belirtiliyor.

Acer ve Asus'u takiben, üçüncü sıradaki HP'nin 700.000 adet, dördüncü sıradaki Dell'in 400.00 adet ve beşinci sırayı paylaşan Toshiba ve Lenovo'nun 200.000'er adet netbook satışı gerçekleştirdikleri belirtiliyor. Açıklanan son rakamlarla birlikte taşınabilir bilgisayar pazarının %20'sini netbook'ların oluşturduğu belirtilirken, 2009 için ön görülen pazar büyüklüğüne ulaşılıp ulaşılmayacağı şimdiden merak konusu olmaya başladı bile. Zira kimi araştırma kuruluşları bu sene 35-40 milyon netbook satılacağını tahmin ediyorlar.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 10 yıl
şu acer markasını da oldum olası sevmemişimdir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightsoldier 10 yıl
Ulv işlemciler atomun sonunu getirebilir.Özellikle msı xslim serisi hem tasarım hem de performans açısından çok güzel cihazlar olacağa benziyor.Netbook olarak geçen bu seri,var olan netbookların daha da büyüyeceğini gösteriyor.
daha da yenilik bitmedi.artık netbooklarda hdmı standart hale gelmeye başladı.Dahası grafik kartları da iyileşecek.Hem intel hem nvidia hem de via 1080p video oynatabilen işlemcilerini ve ekran kartlarını duyurdu.Bir de Hdmı ile tvye bağlayınca değmeyin keyfinize!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nuko1950 10 yıl
selam bende Acer core 2duo t5670 aldım fiyat ve kalite mükemmel.süper hızlı ama adptörü çıkarıp pilden çalışınca kablosuz ağ kopuyor ne yapmam gerek bilen varmı arkadaşlar .yardımcı olursanız sevinirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GurcellOnline 10 yıl
PC nin performans ayarlarini kontrol et. Bataryada calisir iken kablosuz ag aygitlari en dusuk guce ayarlanmis ise ondan kopma yapiyordur. Denetim> Masasi > Guc secenekleri menusunden kontrol edebilirsin. Vista kullaniyorsan Dengeli secilmis olsun ve ozelliklerinde dedigim ayari "en yuksek performans" degerine cek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Acharad 10 yıl
Rakipleri 700 -1000YTL civarında fiayatlar ortaya koyarken, Aynı 1GB RAMli 802.11b/g donanımına sahip ve aynı Atom N270 cpuda iken 120/160GB harddiskle 500-550 lira sınırından şaşmadan ürün pazarlayan Acer, tabii ki haklı olarak pazarı elinde tuttu.
Özellikle ilk oldugu için aşırı pahalı satan Asus'u ve EeePc sini sollayarak yaptı bunu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GurcellOnline 10 yıl
Bravo Acer a ama nedense birtek Turkiye de tutturamadi bu isi. Sanirim Distributor firmanin basarisizligi bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cihangir151 10 yıl
bırakta düşsün yani sonucta yeni cıkan bi cihazdı netbook olayı. e kullan at değil ki alan bidaha alsın piyasanın ihtiyacı karsılanınca tabikide satıs düşecektir bu sürpriz bişey değil ki gayet olagan ve normal. bundan böylede bu seviyede ilerleyecek tekrar bir patlama yasanmıyacaktır. bundan sonraki satışlarda sistem konfigürasyonlarının yenileriyle devam ettirilecektir. ki zaten bir netbook tan beklenen iş bellidir.bu yüzden donanım farklılıklarından çok fiyatı önem kazandı. nasılsa hepsi aynı işi yapıyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uzm@n 10 yıl
Bence haklı bir liderlik.
Fiyat olarakda dizayn olarakta en iyi netbook acer aspire one
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
Ben olsam ben de Acer alırdım netbook'u. Notebook'ta da çok güzel bileşenler sunuyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktayakgoz 10 yıl
acer gayet sağlam firma ve bilinirliğide oldukça yüksek. ürünleride bence çok güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zagor_tenay34 10 yıl
herşey marka ve bilinirlik değilmiş demek ki , fiyat da önemliymiş....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12069 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
lenovo, acer ve
6 etiket daha hp Netbook satış asus toshiba dell
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl X-Men Origins: Wolverine inceleme videosu 10 yıl DFI Dark DK 790FXB-M2RS anakart video inceleme 10 yıl HD4770 CrossfireX, GTX285 karşısında! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim