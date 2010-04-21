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Netbook'lar için hazırlanan çift çekirdekli Atom, 10 Watt TDP ile geliyor

9 yıl
9,4b
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8
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in nettop'lardan sonra netbook'lar için de çift çekirdekli Atom işlemci hazırlığında olduğu bir süredir konuşulmakta. Firma tepe yöneticisi Paul Otellini, ilk çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı analist toplantısında bu durumu doğrulamış ve netbook'lar için bir sonraki adımın çift çekirdek olduğunu belirtmişti. Gelen yeni bilgilere göre çift çekirdekli yeni Atom işlemcisi Pine Trail-M DC sınıfında yer alacak ve 10 Watt civarında ısıl güç tasarımına sahip olacak. Mevcut Atom işlemcileri için 7-8 Watt seviyesindeki TDP değerleri dikkate alındığında, 10 Watt oldukça dikkat çekici bir değer.

Çift çekirdekli yapısı sayesinde özellikle çoklu izlek desteğine sahip uygulamalarda tek çekirdekli modellere göre daha yüksek performans sergilemesi beklenen çift çekirdekli netbook işlemcisinin, TDP değerlerini korumak açısından tek çekirdekli modellerden daha düşük hızlarda çalışması bekleniyor. Yılın ikinci yarısında hazır olacağı belirtilen çift çekirdekli Atom işlemcisinin kullanıldığı netbook'lar için bir süre daha beklememiz gerekecek.


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sertacaygun 9 yıl
2-3 W artış cidden iyi, fena ötesi hatta... Atomlar iyi gelişti hakikaten.
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hapocod 9 yıl
10 watt ha iyi başarım
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koxp94 9 yıl
10w çok iyi bir değer ama işlemciye gösterdiği özeni IGP'de de gösterse iyi olacak
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silver555star 9 yıl
Bence çift çekirdek atom için 10W yüksek bir değer.Çünkü normal mobil(laptoplar için olan) çift çekirdekli işlemciler 25W civarı çekiyor.Atom işlemciler,çok performanssızlar,hd film bile oynatamıyorlar.
Bu yeni seri çift çekirdekli atomlarda entegre grafik birimi de olduğu için 10W çekecekler sanırım.Ama intelin grafik performansı malum,sürünüyor.1280*768 gibi hd çözünürlüklü monitöre sahip biraz daha güçlü nettoplarda kullanılacak sanırım bu çift çekirdekli yeni atomlar.Fakat bu çözünürlükteki (hd ready) HD filmleri izlerken bile sorun yaşatacaklardır bence.
Bu tarz nettoplarda,5W civarı güç çeken çift çekirdekli ama entegre grafik birimi olmayan atomlar çıkarıp,nvidia nın İON2 platformuyla grafiği desteklenen çok daha performanslı ve az güç tüketen nettop sistemler yapılabilir bence.
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Tolgá 9 yıl
çift çekirdek ve 10w çok iyi
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F.@.T.İ.H 9 yıl
10 watt tdp cok iyi bir deger bu cpu yu kullanıcak netbook lar suanki fiyatlardan piyasaya girerse cok satar..
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