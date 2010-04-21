Netbook'lar için hazırlanan çift çekirdekli Atom, 10 Watt TDP ile geliyor

Intel'in nettop'lardan sonra netbook'lar için de çift çekirdekli Atom işlemci hazırlığında olduğu bir süredir konuşulmakta. Firma tepe yöneticisi Paul Otellini, ilk çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı analist toplantısında bu durumu doğrulamış ve netbook'lar için bir sonraki adımın çift çekirdek olduğunu belirtmişti. Gelen yeni bilgilere göre çift çekirdekli yeni Atom işlemcisi Pine Trail-M DC sınıfında yer alacak ve 10 Watt civarında ısıl güç tasarımına sahip olacak. Mevcut Atom işlemcileri için 7-8 Watt seviyesindeki TDP değerleri dikkate alındığında, 10 Watt oldukça dikkat çekici bir değer.

Çift çekirdekli yapısı sayesinde özellikle çoklu izlek desteğine sahip uygulamalarda tek çekirdekli modellere göre daha yüksek performans sergilemesi beklenen çift çekirdekli netbook işlemcisinin, TDP değerlerini korumak açısından tek çekirdekli modellerden daha düşük hızlarda çalışması bekleniyor. Yılın ikinci yarısında hazır olacağı belirtilen çift çekirdekli Atom işlemcisinin kullanıldığı netbook'lar için bir süre daha beklememiz gerekecek.