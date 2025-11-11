Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Turkcell TV+’a HBO Max’in tüm içerikleri eklendi

    Turkcell ile Warner Bros. Discovery arasında yapılan iş birliği ile HBO Max, Turkcell TV+'a entegre edildi. TV+ aboneleri HBO Max'in tüm içeriklerini seyredebiliyor.

    Turkcell TV+’a HBO Max’in tüm kataloğu eklendi Tam Boyutta Gör
    Turkcell'in dijital içerik platformu TV+'a HBO Max kütüphanesi eklendi. Kullanıcılar doğrudan Turkcell TV+ uygulamasından ve TV+ kutusundan HBO Max'e erişebiliyor. HBO Max için müşterilerden ek ücret talep ediliyor.

    HBO Max'in tüm içerikleri TV+'taki HBO Max sekmesi altında listelenmeye başladı. HBO Max'e eklenecek yeni içerikler de aynı anda TV+'taki HBO Max bölümüne eklenecek. Kullanıcılar herhangi bir içerik kaybı olmadan HBO Max'in tüm içeriklerini seyredebilecek.

    TV+ abonelerine HBO Max ne kadar?

    Turkcell TV+ üyeleri, platform üzerinden HBO Max'in Standart paketine erişmek için ilk 6 ay 229,99 TL yerine aylık 129,99 TL ödeyerek veya yıllık 2399,99 TL yerine 1799,99 TL ödeyerek içerikleri izleyebilecek.

    HBO Max içerikleri arasında Game of Thrones, Friends, The Big Bang Theory, The Sopranos, Sex and the City, Task, The Last of Us, House of the Dragon ve The White Lotus gibi dünya çapında beğeni toplayan diziler bulunuyor. İzleyicilerin merakla beklediği A Knight of the Seven Kingdoms ve yeni Harry Potter dizisi gibi içerikler de yayınlanacak. Ayrıca Prens, Magarsus, Kaosun Anatomisi gibi BluTV yapımı içerikler ve HBO Max Türkiye özel yapımı Feride, Jasmine, İlk ve Son 3. Sezon ve İlk Göktürk içerikleri de yayınlandığında kütüphanede yer alcak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Umut062 +62 Liquist +38 gnsnc +33 viper +23 Sahilli +21 ryounin +18 Started_With_FX5200 +17 Last Troll Bender +15 Elma +13 Jose_Gökhan +13
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    58 Kişi Okuyor (20 Üye, 38 Misafir) 9 Masaüstü 49 Mobil
    mre_gztk, cafercan83, Alsancakweb ve 12 üye daha okuyor
    M
    C
    A
    GENEL İSTATİSTİKLER
    2178 kez okundu.
    16 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    turkcell, turkcell tv+ ve
    3 etiket daha hbo max Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili112,9b
    Instagram Sayfası50,2b
    YouTube Kanalı367b
    TikTok Sayfası3,2b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kiwi hava temizleyici tezsiz yüksek lisans ne işe yarar okula gitmek istemiyorum paxera ile iyileştim chevrolet kalos 1.4 sx yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 15T Pro
    Xiaomi 15T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum