Turkcell TV+’a HBO Max’in tüm içerikleri eklendi

Tam Boyutta Gör Turkcell'in dijital içerik platformu TV+'a HBO Max kütüphanesi eklendi. Kullanıcılar doğrudan Turkcell TV+ uygulamasından ve TV+ kutusundan HBO Max'e erişebiliyor. HBO Max için müşterilerden ek ücret talep ediliyor.

HBO Max'in tüm içerikleri TV+'taki HBO Max sekmesi altında listelenmeye başladı. HBO Max'e eklenecek yeni içerikler de aynı anda TV+'taki HBO Max bölümüne eklenecek. Kullanıcılar herhangi bir içerik kaybı olmadan HBO Max'in tüm içeriklerini seyredebilecek.

TV+ abonelerine HBO Max ne kadar?

Turkcell TV+ üyeleri, platform üzerinden HBO Max'in Standart paketine erişmek için ilk 6 ay 229,99 TL yerine aylık 129,99 TL ödeyerek veya yıllık 2399,99 TL yerine 1799,99 TL ödeyerek içerikleri izleyebilecek.

HBO bir V for Vendetta dizisi hazırlıyor 4 sa. önce eklendi

HBO Max içerikleri arasında Game of Thrones, Friends, The Big Bang Theory, The Sopranos, Sex and the City, Task, The Last of Us, House of the Dragon ve The White Lotus gibi dünya çapında beğeni toplayan diziler bulunuyor. İzleyicilerin merakla beklediği A Knight of the Seven Kingdoms ve yeni Harry Potter dizisi gibi içerikler de yayınlanacak. Ayrıca Prens, Magarsus, Kaosun Anatomisi gibi BluTV yapımı içerikler ve HBO Max Türkiye özel yapımı Feride, Jasmine, İlk ve Son 3. Sezon ve İlk Göktürk içerikleri de yayınlandığında kütüphanede yer alcak.

