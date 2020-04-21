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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix Android uygulaması ekran kilidi özelliğine sahip oldu

    Netflix'in Android uygulaması, izleme sırasında ekrana yapılan kaza dokunuşlarını engellemek için ekran kilidi özelliğini kazandı. Özellik, izleme ekranından aktive edilebiliyor.
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    Mobil Uygulamalar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Netflix Android uygulaması ekran kilidi özelliğine sahip oldu
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    Netflix’in Android uygulaması, kullanıcıların içerikleri seyrederken istemeden ekrana dokunarak keyiflerinin kaçmasına sebep olan durumları ortadan kaldıracak özelliğe sahip oldu. Uygulamanın izleme ekranında çıkan kilit butonu, basıldığında ekrana dokunarak içeriğe müdahale edilmesini engelliyor.

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    Özellikle telefondan bir şeyler izlerken çok daha hareketli olma ihtimalimiz yüksek. Bunun yanında çok sayıda kullanıcı, telefonlarını çocuklarına verip bir şeyler izlemelerini de sağlıyor. Bu gibi durumlarda ekranın kilitlenmiyor oluşu, izlemenin sürekli bölünmesine sebep olabiliyor. Netflix’in özelliği, bunu engelliyor. Uygulama bazında çalışan kilit, sistem genelindeki el hareketlerini ise doğal olarak engelleyemiyor. Bu el hareketleri arasında Android 10’un kenardan sürükleyerek geri gitme ya da aşağıdan sürükleyerek ana ekrana dönme gibileri bulunuyor.

    Özellik, uygulamanın Android sürümünde Play Store üzerinden indirilerek kullanılabilir durumda.

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