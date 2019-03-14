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Avengers: Endgame'den yeni bir fragman geldi!

Önümüzdeki ay vizyona girecek Avengers: Endgame filminin yeni fragmanı yayınlandı. Fragman, evrenler arası yolculuk ve Ironman'in dönüşü hakkında ipuçları veriyor.
2 ay
6,4b
1
14
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yılın en çok beklenen yapımlarından Avengers: Endgame filminden yeni bir fragman yayınlandı. Bir önceki fragmanın ardından en çok merak edilen sorulardan birisi Iron Man’in dünyaya dönüp dönemeyeceğiydi. Yeni fragmanda bu sorunun yanıtını buluyoruz.

Fragmanda Yenilmezler kadrosuna Captain Marvel’ın da dahil olduğunu ve ekibin kıyafetinin yenilendiğini görüyoruz. Fragmanda Black Widow’un birden fazla tarzıyla yer alması, evrenler arası yolculuğu müjdeliyor. Fragmanda Thor’un ve Tony Stark’ın bulunduğu sahneler farklı evrenlerde gerçekleşiyor.

Avengers: Infinity War'un da yönetmenleri olan Anthony ve Joe Russo'nun yönetmenliğini üstlendiği Avengers: Endgame, 26 Nisan 2019'da vizyona girecek. Yenilmezler'i yeniden bir araya getirecek filmin başrollerinde Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen ve Josh Brolin yer alıyor.

Avengers Endgame fragmanı izle 


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QuexSeeL 2 ay
Filmlerde dizilerde siyahi olmasın diyen yoktur muhtemelen, insanı sinirlendiren durum mevcut bir karakteri değiştirmeye çalışmaları Witcher da Ciri yi zenci bir kız yapmayı düşündüler, James Bond u kadın yapalım dediler. Doctor Who da karakter yüzü değişen bir dizi olduğu için ona uyuyor ama JB a uymuyor. Teşkilatta çalışan başka bir kadın ajanı işleyelim demiyorlar zaten tutmuş karakter olan JB a sulanıyorlar, beyaz gelmiş beyaz giden bir karakteri (Ciri) siyahi yapmaya çalışıyorlar bu kolaycılık uyuz ediyor beni. Yeni karakter oluştur alt yapısını sen yap hikayesini sen yarat bunu yapamıyorsan boş yere var olan karaktere salça olma bırak yapabilen biri gelsin projeye.
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abdusauk 2 ay QuexSeeL
Buna katılıyorum, dediğiniz gibi sıfırdan karakter işlerler ve bu tutarsa daha güzel olur.
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Team NINJA 2 ay
hayret captain marvel zenci değil.
abartmıyorum şu son izlediğim dizi ve filmlerde illaki bir zenci olacak olmazsa olmuyor.
bunlar adamı zorla ırkçı yapar yeminle.
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abdusauk 2 ay Team NINJA
sen istemiyorsun diye sana özel film yapılmayacak. kabullenin artık bu dünyada beyazların haricinde insan grupları da var ve onların da hakları var.
bir siyahi çıkıp beyazların oynadığı dizi istemiyorum dese ne olacak ?
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Scaleo 2 ay
Sevdiğim bir kaç karakter buhar olmuş olsa da yarısının ayıklandığı iyi oldu bence, öbür türlü dövüşler çorbaya dönüyor, adaletli olsun diye tüm güçleri kullandırmıyorlar....felan. Mesela thanos vs spiderman filmi yapsalar spiderman thanosu örümcek ağına boğar oracıkta haklardı, ama geçen seneki filmde gördüğümüz üzere ağına kıyamayan örümcek adamı izledik
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SEO-Uzmanı 2 ay
kadronun yarısı gitti !
geri kalanı da şarapçı oldu :)
ne gruptu be :D
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AqRaMa 2 ay
Thor yine son noktayı koymuş
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AirSupport 2 ay
Robert Downey Jr
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metehanturt 2 ay yeni yorumcu
Hadi bakalım beklentinin altına düşmesin
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borukuzen 2 ay
Bizdeki beklentiyi çok yükselttiler umarım bir önceki filmin altına düşmez.
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sniper23 2 ay
Başlığı Aral game diye okudum...
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QuexSeeL 2 ay
Sonlarında Kuantum evrenine gitmek için özel kıyafetleriyle birlikte yürüyenler arasında Tony de var. Fragmanda bu gösterilir mi yahu?!
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