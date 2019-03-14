Avengers: Endgame'den yeni bir fragman geldi!

Yılın en çok beklenen yapımlarından Avengers: Endgame filminden yeni bir fragman yayınlandı. Bir önceki fragmanın ardından en çok merak edilen sorulardan birisi Iron Man’in dünyaya dönüp dönemeyeceğiydi. Yeni fragmanda bu sorunun yanıtını buluyoruz.

Fragmanda Yenilmezler kadrosuna Captain Marvel’ın da dahil olduğunu ve ekibin kıyafetinin yenilendiğini görüyoruz. Fragmanda Black Widow’un birden fazla tarzıyla yer alması, evrenler arası yolculuğu müjdeliyor. Fragmanda Thor’un ve Tony Stark’ın bulunduğu sahneler farklı evrenlerde gerçekleşiyor.

Avengers: Infinity War'un da yönetmenleri olan Anthony ve Joe Russo'nun yönetmenliğini üstlendiği Avengers: Endgame, 26 Nisan 2019'da vizyona girecek. Yenilmezler'i yeniden bir araya getirecek filmin başrollerinde Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen ve Josh Brolin yer alıyor.

Avengers Endgame fragmanı izle