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    Adolescence 2. sezon olacak mı? Beklenen açıklama geldi

    Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen dizileri arasına girmeyi başaran Adolescence'in 2. sezonu çekilecek mi? Dizinin yapımcıları, izleyicilerin merak ettiği bu sorunun cevabını paylaştı.
    Adolescence Tam Boyutta Gör
    İngiltere yapımı bir suç dizisi olan Adolescence, Netflix için bu yılın en büyük sürprizine dönüştü. Son derece mütevazı bir bütçeyle çekilen ve yayınlanmadan önce öyle çok da ses getirmeyen dizi, kulaktan kulağa yayılarak bir anda Netflix'in en çok izlenen dizilerinden birine dönüştü. Öyle ki dizi bugün itibarıyla Netflix'te bugüne kadar en çok izlenen diziler listesinde 4. sırada yer alıyor. Üstelik bu gidişle ilk üçe de girecek gibi görünüyor.

    Adolescence ilk başta dört bölümlük bir mini dizi olarak planlanmış ve ilk sezonun sonunda hikâyesini bir sonuca bağlamıştı. Ancak dizi öyle başarılı oldu ki 2. sezonun çekilip çekilmeyeceği merak konusu oldu. Bir süredir gündemde olan bu soru, bugün yapımcılar tarafından cevaplandı.

    Adolescence 2. Sezon İçin Hazırlıklara Başlandı

    Dizinin arkasındaki yapın şirketi olan Plan B, 2. sezon için hazırlıkların başladığını duyurdu. İlk sezondaki hikâye nihayete erdirildiği için 2. sezonda aynı tema korunarak yepyeni bir hikâye anlatılacak. Yani Adolescence, True Detective ve Fargo gibi dizlierde olduğu gibi bir antolojiye dönüştürülecek ve her sezonunda farklı bir hikâye anlatacak. Tabii bu hikâyeler benzer temalara ve yaklaşımlara sahip olacak. Nitekim Plan B de 2. sezonu hazırlarken ilk sezonun DNA'sını koruyacaklarına vurgu yapıyor.

    Plan B, dizinin yaratıcısı olan Stephen Graham ve ilk sezonda yönetmen olarak etkileyici bir iş ortaya koyan  Philip Barantini ile görüşmelere başlamış. Her iki ismin de 2. sezonun parçası olması bekleniyor.

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    M
    moffaka 7 saat önce

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