Adolescence 2. sezon olacak mı? Beklenen açıklama geldi

Adolescence ilk başta dört bölümlük bir mini dizi olarak planlanmış ve ilk sezonun sonunda hikâyesini bir sonuca bağlamıştı. Ancak dizi öyle başarılı oldu ki 2. sezonun çekilip çekilmeyeceği merak konusu oldu. Bir süredir gündemde olan bu soru, bugün yapımcılar tarafından cevaplandı.
Adolescence 2. Sezon İçin Hazırlıklara Başlandı
Dizinin arkasındaki yapın şirketi olan Plan B, 2. sezon için hazırlıkların başladığını duyurdu. İlk sezondaki hikâye nihayete erdirildiği için 2. sezonda aynı tema korunarak yepyeni bir hikâye anlatılacak. Yani Adolescence, True Detective ve Fargo gibi dizlierde olduğu gibi bir antolojiye dönüştürülecek ve her sezonunda farklı bir hikâye anlatacak. Tabii bu hikâyeler benzer temalara ve yaklaşımlara sahip olacak. Nitekim Plan B de 2. sezonu hazırlarken ilk sezonun DNA'sını koruyacaklarına vurgu yapıyor.
Plan B, dizinin yaratıcısı olan Stephen Graham ve ilk sezonda yönetmen olarak etkileyici bir iş ortaya koyan Philip Barantini ile görüşmelere başlamış. Her iki ismin de 2. sezonun parçası olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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