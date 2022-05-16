Netflix'in sevilen dizisi Black Mirror'ın yeni sezonu geliyor

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en popüler video akış platformlarından birisi olan Netflix'in popüler olmasında büyük payı olan Black Mirror dizisinden güzel haber geldi.

Black Mirror 6. Sezon Geliyor

Geçtiğimiz saatlerde Variety'nin yaptığı habere göre Netflix, Black Mirror'ın yeni sezonu için yeşil ışık yaktı. Altıncı sezonun ne zaman üretime başlayacağı ne yazık ki şu an için belli değil ancak yeni sezonun biraz daha farklı olacağı söyleniyor. Yeni sezonun daha sinematik olacağı da söylentiler arasında.

Netflix’te şifre paylaşımı sona eriyor 3 gün önce eklendi

Ne yazık ki yeni sezon için başka hiçbir detay paylaşılmadı. Büyük bir ihtimalle proje geliştirme sürecinin çok başında. Bu yüzden 2024'ten önce görme ihtimalimiz düşük duruyor. Black Mirror her ne kadar popüler ve genel olarak sevilen bir dizi olsa da son sezonu ile birçok eleştiri almıştı. Umuyoruz ki yeni sezon ilk sezona yakın bir hava yakalar.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.