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    Netflix'in sevilen dizisi Black Mirror'ın yeni sezonu geliyor

    Netflix'in sevilen ve popüler dizisi Black Mirror'dan hayranlar için güzel bir haber geldi. Son çıkan haberlere göre dizinin altıncı sezonu yolda.               
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    Netflix dizisi Black Mirror'ın 6. sezonu geliyor
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    Dünyanın en popüler video akış platformlarından birisi olan Netflix'in popüler olmasında büyük payı olan Black Mirror dizisinden güzel haber geldi.

    Black Mirror 6. Sezon Geliyor

    Geçtiğimiz saatlerde Variety'nin yaptığı habere göre Netflix, Black Mirror'ın yeni sezonu için yeşil ışık yaktı. Altıncı sezonun ne zaman üretime başlayacağı ne yazık ki şu an için belli değil ancak yeni sezonun biraz daha farklı olacağı söyleniyor. Yeni sezonun daha sinematik olacağı da söylentiler arasında.

    Ne yazık ki yeni sezon için başka hiçbir detay paylaşılmadı. Büyük bir ihtimalle proje geliştirme sürecinin çok başında. Bu yüzden 2024'ten önce görme ihtimalimiz düşük duruyor. Black Mirror her ne kadar popüler ve genel olarak sevilen bir dizi olsa da son sezonu ile birçok eleştiri almıştı. Umuyoruz ki yeni sezon ilk sezona yakın bir hava yakalar.

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    Uçan kamera Pixy: Selfie çeken drone

    U
    uberburak 17 saat önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 1 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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