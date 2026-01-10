Black Mirror 8. sezonla devam edecek mi? Netflix kararını verdi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Teknolojinin hayatımızda yarattığı ve önümüzdeki yıllarda yaratacağı değişikliklerin ürkütücü yüzünü gözler önüne seren Black Mirror, geçtiğimiz yıl 7. sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Genel olarak başarılı sayabileceğimiz 7. sezonun yayınlanmasının üzerinden neredeyse dokuz ay geçmiş olmasına rağmen Netflix şu ana kadar 8. sezona dair bir açıklama yapmamıştı. Bu da dizinin devam edip etmeyeceği sorusunu havada bıraktı.

Black Mirror 8. Sezonuyla Geri Dönecek

Black Mirror'ın geleceğine dair bu belirsizlik, bu hafta Charlie Brooker tarafından ortadan kaldırıldı. Black Mirror'ın yaratıcısı olan Brooker, dizinin 8. sezonla geri döneceğini duyururken, yeni bölümleri yazmaya başladığını da açıkladı.

Önceki sezonlarda olduğu gibi 8. sezonu yazmaya da "Şu ana kadar neyi yapmadık; hangi konuları işlemedik?" sorusunu kendilerine sorarak başladıklarını söyleyen Brooker, daha önce değinilmeyen bazı konuların yeni sezonda kendisine yer bulacağını belirtti. Başarılı senarist, bunun ötesinde herhangi bir detay paylaşmaktansa kaçındı. Ancak senaryolar tamamlanıp prodüksiyon aşaması yaklaştıkça 8. sezona dair daha fazla detay ortaya çıkacaktır.

