Black Mirror 8. sezonla devam edecek mi? Netflix kararını verdi

Black Mirror 8. Sezonuyla Geri Dönecek
Black Mirror'ın geleceğine dair bu belirsizlik, bu hafta Charlie Brooker tarafından ortadan kaldırıldı. Black Mirror'ın yaratıcısı olan Brooker, dizinin 8. sezonla geri döneceğini duyururken, yeni bölümleri yazmaya başladığını da açıkladı.
Önceki sezonlarda olduğu gibi 8. sezonu yazmaya da "Şu ana kadar neyi yapmadık; hangi konuları işlemedik?" sorusunu kendilerine sorarak başladıklarını söyleyen Brooker, daha önce değinilmeyen bazı konuların yeni sezonda kendisine yer bulacağını belirtti. Başarılı senarist, bunun ötesinde herhangi bir detay paylaşmaktansa kaçındı. Ancak senaryolar tamamlanıp prodüksiyon aşaması yaklaştıkça 8. sezona dair daha fazla detay ortaya çıkacaktır.