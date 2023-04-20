Alacakaranlık dizi olarak geri dönüyor! İşte merak edilenler

Tam Boyutta Gör Alacakaranlık serisini izlemeyen veya duymayan çok az kişi var. Eğer hem izleyip hem de duymadıysanız mutlaka insanların üzerinde "#TeamEdward" veya "#TeamJacob" yazan tişörtleri görmüşsünüzdür. Bir zamanların oldukça popüler serisi olan Alacakaranlık Efsanesi (Twilight), Lionsgate'in çabalarıyla birlikte bu kez dizi olarak ekranlara geliyor.

Twilight serisi de dizi oluyor

The Hollywood Reporter'a göre Lionsgate TV, dünya çapında 3,4 milyar dolar hasılat elde eden önceki film uyarlamalarının temelini oluşturan Stephanie Meyer'in Alacakaranlık romanlarına yeni bir bakış sunmaya hazırlanıyor. Ancak şimdilik proje çok erken aşamada ve çok az bilgi bulunuyor. Aktarılanlara göre kitapların yazarı Meyer, Twilight dizisinin yapımına dahil olacak. Öte yandan yeni dizinin yürütücü yapımcılığını film serisinin yapım ve dağıtımında kilit roller oynayan Wyck Godfrey ve Erik Feig üstlenecek.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte Tell Me Lies, The Walking Dead: World Beyond, Raised by Wolves, Dirk Gently's Holistic Detective Agency ve The Get Down gibi yapımlarda imzası bulunan Sinead Daly, Twilight'ın senaryosunu yazacak. Senaryonun yazımına henüz başlanmış değil ancak Daly'nin Lionsgate TV ile birlikte Alacakaranlık'ın nasıl ele alınacağını ve Meyer'in kitaplarının yeniden mi yoksa farklı bir uyarlama mı olacağını belirlemek için çalıştığı söyleniyor.

Harry Potter dizisi resmen duyuruldu: İşte detaylar 1 hf. önce eklendi

Alacakaranlık (Twilight) markasının bitmediği aslında 2017’de Lionsgate CEO'su Jon Feltheimer tarafından dillendirilmişti. Feltheimer, “anlatılacak daha çok hikaye var ve biz, zamanı geldiğinde onları anlatmaya hazırız” demişti. 2023 yılında Alacakaranlık'ı yeniden canlandırma fikri kulağa biraz tuhaf gelebilir. Ancak Disney Plus'tan Percy Jackson ve HBO Max’ten Harry Potter dizisi gibi benzer projelerin duyurulmasının ardından Lionsgate'in böyle bir adım atması doğal. Şimdilik Alacakaranlık dizisi hakkında bilinen bunlar ve henüz çıkış tarihi dahil oyuncu kadrosu nezdinde bir bilgi bulunmuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.