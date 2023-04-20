Alacakaranlık dizi olarak geri dönüyor! İşte merak edilenler

Twilight serisi de dizi oluyor
The Hollywood Reporter'a göre Lionsgate TV, dünya çapında 3,4 milyar dolar hasılat elde eden önceki film uyarlamalarının temelini oluşturan Stephanie Meyer'in Alacakaranlık romanlarına yeni bir bakış sunmaya hazırlanıyor. Ancak şimdilik proje çok erken aşamada ve çok az bilgi bulunuyor. Aktarılanlara göre kitapların yazarı Meyer, Twilight dizisinin yapımına dahil olacak. Öte yandan yeni dizinin yürütücü yapımcılığını film serisinin yapım ve dağıtımında kilit roller oynayan Wyck Godfrey ve Erik Feig üstlenecek.
Alacakaranlık (Twilight) markasının bitmediği aslında 2017’de Lionsgate CEO'su Jon Feltheimer tarafından dillendirilmişti. Feltheimer, “anlatılacak daha çok hikaye var ve biz, zamanı geldiğinde onları anlatmaya hazırız” demişti. 2023 yılında Alacakaranlık'ı yeniden canlandırma fikri kulağa biraz tuhaf gelebilir. Ancak Disney Plus'tan Percy Jackson ve
HBO Max’ten Harry Potter dizisi gibi benzer projelerin duyurulmasının ardından Lionsgate'in böyle bir adım atması doğal. Şimdilik Alacakaranlık dizisi hakkında bilinen bunlar ve henüz çıkış tarihi dahil oyuncu kadrosu nezdinde bir bilgi bulunmuyor.
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)