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    Alacakaranlık dizi olarak geri dönüyor! İşte merak edilenler

    Lionsgate, Alacakaranlık Efsanesi'ni (Twilight) tekrardan canlandırmaya hazırlanıyor. Ünlü film serisi Twilight, yeni dönemde karşımıza dizi olarak çıkacak ve kitaplara bağlı kalacak.
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    Alacakaranlık serisi dizi oluyor! İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Alacakaranlık serisini izlemeyen veya duymayan çok az kişi var. Eğer hem izleyip hem de duymadıysanız mutlaka insanların üzerinde "#TeamEdward" veya "#TeamJacob" yazan tişörtleri görmüşsünüzdür. Bir zamanların oldukça popüler serisi olan Alacakaranlık Efsanesi (Twilight), Lionsgate'in çabalarıyla birlikte bu kez dizi olarak ekranlara geliyor.

    Twilight serisi de dizi oluyor

    The Hollywood Reporter'a göre Lionsgate TV, dünya çapında 3,4 milyar dolar hasılat elde eden önceki film uyarlamalarının temelini oluşturan Stephanie Meyer'in Alacakaranlık romanlarına yeni bir bakış sunmaya hazırlanıyor. Ancak şimdilik proje çok erken aşamada ve çok az bilgi bulunuyor. Aktarılanlara göre kitapların yazarı Meyer, Twilight dizisinin yapımına dahil olacak. Öte yandan yeni dizinin yürütücü yapımcılığını film serisinin yapım ve dağıtımında kilit roller oynayan Wyck Godfrey ve Erik Feig üstlenecek.

    Alacakaranlık serisi dizi oluyor! İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte Tell Me Lies, The Walking Dead: World Beyond, Raised by Wolves, Dirk Gently's Holistic Detective Agency ve The Get Down gibi yapımlarda imzası bulunan Sinead Daly, Twilight'ın senaryosunu yazacak. Senaryonun yazımına henüz başlanmış değil ancak Daly'nin Lionsgate TV ile birlikte Alacakaranlık'ın nasıl ele alınacağını ve Meyer'in kitaplarının yeniden mi yoksa farklı bir uyarlama mı olacağını belirlemek için çalıştığı söyleniyor.

    Alacakaranlık (Twilight) markasının bitmediği aslında 2017’de Lionsgate CEO'su Jon Feltheimer tarafından dillendirilmişti. Feltheimer, “anlatılacak daha çok hikaye var ve biz, zamanı geldiğinde onları anlatmaya hazırız” demişti. 2023 yılında Alacakaranlık'ı yeniden canlandırma fikri kulağa biraz tuhaf gelebilir. Ancak Disney Plus'tan Percy Jackson ve HBO Max’ten Harry Potter dizisi gibi benzer projelerin duyurulmasının ardından Lionsgate'in böyle bir adım atması doğal. Şimdilik Alacakaranlık dizisi hakkında bilinen bunlar ve henüz çıkış tarihi dahil oyuncu kadrosu nezdinde bir bilgi bulunmuyor.

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