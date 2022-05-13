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    Netflix şifre paylaşanların peşine düşüyor

    Netflix kullanıcılarının şifrelerini ücretsiz olarak paylaşması firmanın düşük gelir elde etmesine neden oluyor. Artık ücretini ödemeden şifre paylaşmak tarihe karışıyor.
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    Netflix
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    Netflix aboneleri içerisinde şifre paylaşan yaklaşık 100 milyon kişi olduğu tahmin ediliyor ve artık firma buna bir son vermek niyetinde. Ücretli şifre paylaşımını test eden firma ücretsiz olanların peşine düşüyor.

    Netflix şifre paylaşanlar dikkat!

    Aynı ev dışına şifrelerin çıkarılmasını istemeyen Netflix bir yol haritası üzerinde çalışıyor. Kaynaklara göre 2022 yılı bitmeden şifrelerini paylaşanlar tespit edilmeye başlanacak.

    Aylık 2$-3$ ekstra ödeme ile şifre paylaşımı projesi bir kaç ülkede test ediliyor ve ilk geri dönüşler çok olumlu. Firma ücretsiz paylaşımları engelleyerek ücretli şifre paylaşımını yaygınlaştırmayı planlıyor.

    Bir kullanıcı adı ve şifrenin aynı ev dışındaki farklı lokasyonlarda kullanılıp kullanılmadığını tespit edecek Netflix, faaliyet gösterdiği her pazara bunu uygulayacak. Böylece toplam 221 milyon abonenin daha da üzerine çıkılacak ve mali tablolarda beklenen abone kayıplarının da en azından kâğıt üzerinde önüne geçilmiş olacak.

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