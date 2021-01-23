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    Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olan Bridgerton'ın 2. sezonu onaylandı

    25 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan ve ilk 28 gün içerisinde yakaladığı izlenme başarısıyla Netflix'in en çok izlenenleri arasına giren Bridgerton'ın ikinci sezonu onaylandı.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
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    Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olan Bridgerton'ın 2. sezonu onaylandı
    Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en çok aboneye sahip olan video akış platformu Netflix'in son özel içeriklerinden biri olan Bridgerton geçtiğimiz ay yayınlanmıştı. Diziyi izleyip seven izleyiciler için de güzel bir haber verildi. 

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    25 Aralık'ta ilk sezonu yayınlanan Netflix dizisi Bridgerton, ilk 28 günde 63 milyon hane tarafından izlenerek Netflix'in en çok izlenen beşinci dizisi olmuştu. Dizi böyle bir başarı yakalayınca da ikinci sezon onayı çok geçmeden verildi.

    Netflix'in şahsi hesapları üzerinden yapılan duyuruya göre dizinin ikinci sezonu için yapım süreci 2021'in ilkbahar aylarında başlayacak. Ne zaman yayınlanacağı ise ne yazık ki belli değil. Ancak 2021'in sonu veya 2022'nin başı gibi bekleyebiliriz. Bridgerton dizisinin 8 bölümlük ilk sezonunu şu anda Netflix üzerinde bulabilirsiniz. Her bölüm yaklaşık 1 saat uzunluğunda. Resmi duyuru videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Dizinin konusu: Bridgerton ailesinden birbirine sıkı sıkıya bağlı sekiz kardeş, Londra yüksek sosyetesinde aşkı ve mutluluğu arıyor. Julia Quinn'in çok satan romanlarından esinlendi.



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