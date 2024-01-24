Squid Game'in 2. sezonu için bekleyiş sona eriyor

Squid Game hayranlarını oldukça mutlu eden bu bilgi, Netflix'in yatırımcılarına gönderdiği mektup sayesinde ortaya çıktı. Popüler yayın platformu söz konusu mektupta, geçen yılki grevlerin bazı projelerin yayınlanmasını geciktirmesine rağmen, 2024 planlarının aksamadığını vurguluyor.
İlk sezon rekor kırmıştı
Güney Kore yapımı Squid Game, 17 Eylül 2021'de Netflix'te yayınlandı ve hemen büyük bir popülerlik kazandı. Sadece 28 gün içinde 1.65 milyar saatten fazla izlendi ve yayınlandığı sırada Netflix'in en popüler TV projesi haline geldi. Büyük bir hite dönüşen dizi halen yayın akışında en çok izlenen dizi konumunda.
Squid Game'in 2. sezonunda, ilk sezonda boy gösteren Lee Jung-jae, Wi Ha-jun ve Gong Yoo gibi oyuncular yer alırken, yönetmen koltuğunda Hwang Dong-hyuk oturacak. Aktarılan bilgilere göre merakla beklenen yeni sezonun prodüksiyonu yakında başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.