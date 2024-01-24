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    Anlık Bildirim

    Squid Game'in 2. sezonu için bekleyiş sona eriyor

    Squid Game'in yeni sezonunu bekleyenlere müjdeli haber sonunda geldi. Netflix sansasyonel Güney Kore dizisinin 2. sezonunu bu yıl içerisinde yayınlayacağını resmen onayladı.
    Squid Game'in 2. sezonu için bekleyiş sona eriyor Tam Boyutta Gör
    Netflix, 2021'in büyük ilgi gören dizisi Squid Game'in 2. sezonunun 2024 yılı içerisinde yayınlanacağını resmen onayladı. Buna ek olarak The Diplomat ve Empress 2. sezonlarıyla, Bridgerton ise 3. sezonuyla olmak üzere platformun diğer popüler dizileri de yeni sezonlarıyla geri dönecek.

    Squid Game hayranlarını oldukça mutlu eden bu bilgi, Netflix'in yatırımcılarına gönderdiği mektup sayesinde ortaya çıktı. Popüler yayın platformu söz konusu mektupta, geçen yılki grevlerin bazı projelerin yayınlanmasını geciktirmesine rağmen, 2024 planlarının aksamadığını vurguluyor.

    Squid Game'in 2. sezonu için bekleyiş sona eriyor Tam Boyutta Gör

    İlk sezon rekor kırmıştı

    Güney Kore yapımı Squid Game, 17 Eylül 2021'de Netflix'te yayınlandı ve hemen büyük bir popülerlik kazandı. Sadece 28 gün içinde 1.65 milyar saatten fazla izlendi ve yayınlandığı sırada Netflix'in en popüler TV projesi haline geldi. Büyük bir hite dönüşen dizi halen yayın akışında en çok izlenen dizi konumunda.

    Squid Game'in 2. sezonunda, ilk sezonda boy gösteren Lee Jung-jae, Wi Ha-jun ve Gong Yoo gibi oyuncular yer alırken, yönetmen koltuğunda Hwang Dong-hyuk oturacak. Aktarılan bilgilere göre merakla beklenen yeni sezonun prodüksiyonu yakında başlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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