Squid Game'in 2. sezonu için bekleyiş sona eriyor

Tam Boyutta Gör Netflix, 2021'in büyük ilgi gören dizisi Squid Game'in 2. sezonunun 2024 yılı içerisinde yayınlanacağını resmen onayladı. Buna ek olarak The Diplomat ve Empress 2. sezonlarıyla, Bridgerton ise 3. sezonuyla olmak üzere platformun diğer popüler dizileri de yeni sezonlarıyla geri dönecek.

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Squid Game hayranlarını oldukça mutlu eden bu bilgi, Netflix'in yatırımcılarına gönderdiği mektup sayesinde ortaya çıktı. Popüler yayın platformu söz konusu mektupta, geçen yılki grevlerin bazı projelerin yayınlanmasını geciktirmesine rağmen, 2024 planlarının aksamadığını vurguluyor.

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İlk sezon rekor kırmıştı

Güney Kore yapımı Squid Game, 17 Eylül 2021'de Netflix'te yayınlandı ve hemen büyük bir popülerlik kazandı. Sadece 28 gün içinde 1.65 milyar saatten fazla izlendi ve yayınlandığı sırada Netflix'in en popüler TV projesi haline geldi. Büyük bir hite dönüşen dizi halen yayın akışında en çok izlenen dizi konumunda.

Squid Game'in 2. sezonunda, ilk sezonda boy gösteren Lee Jung-jae, Wi Ha-jun ve Gong Yoo gibi oyuncular yer alırken, yönetmen koltuğunda Hwang Dong-hyuk oturacak. Aktarılan bilgilere göre merakla beklenen yeni sezonun prodüksiyonu yakında başlayacak.

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