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    Netflix'in en ucuz olduğu ülkeler açıklandı: Birinci Türkiye

    Türkiye'de büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan Netfilix, dijital içerik platformlarının karşı karşıya geldiği yeni bir raporda Türkiye'yi ilk sıralara taşıdı. 
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    Netflix'in en ucuz olduğu ülkeler açıklandı: Birinci Türkiye!
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    İngiltere merkezli fiyat karşılaştırma sitesi Uswitch, dijital yayın platformları hakkında yeni bir rapor paylaştı. Netfilix ve Amazon Prime gibi platformların yer aldığı karşılaştırmada Türkiye ilk sıralara yerleşti.

    Türkiye, Netfilix aboneliği için en iyi ülke seçildi

    Dolar kuru üzerinden yapılan kıyaslamalarda ülkemizde 4.686 farklı içeriğe sahip olanNetflix, aylık 5,20 dolar fiyatlandırma ile Türkiye’yi birinci sıraya taşıdı.

    Netflix'in en ucuz olduğu ülkeler açıklandı: Birinci Türkiye!
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    Ayrıca içerik başına düşen 0.0011 dolarlık bir fiyat ile Türkiye, Netfilix aboneliğine sahip olmak için en iyi ülke seçildi. Türkiye’nin hemen arkasında yer alan ilk beş ülke ise sırasıyla Hindistan, Filipinler, Litvanya ve Estonya oldu.

    Ülkemizde aylık 7,90 TL abonelik fiyatı bulunan Amazon Prime’a gelindiğinde, Türkiye içerik sayısı kıyaslamalarında yer almıyor ancak 0,52 dolar fiyatla platformun en uygun fiyata sunulduğu ülke olmaya devam ediyor. Türkiye’nin hemen arkasında ise Singapur, Hindistan, Jamaika ve Fiji yer alıyor. Paylaşılan sonuçlar ülkemiz için her ne kadar sevindirici olsa da, bunun arkasındaki en büyük nedenin yükselen dolar kuru olduğunu söyleyebiliriz.

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