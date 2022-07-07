Microsoft'un 69 milyar dolarlık Activision Blizzard anlaşması soruşturmaya takıldı

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Geçtiğimiz Ocak ayında dev bir anlaşma ile Activision Blizzard’ı satın alacağını duyuran Microsoft, satın alma girişiminde yeni bir engelle karşılaştı. Yeni anlaşma FTC tarafından incelenmeye devam ederken şimdi de İngiltere Rekabet ve Piyasa Otoritesi (CMA), 68.7 milyar dolarlık rekor anlaşmayla ilgili resmi bir soruşturma başlattı.

Sonuçlar 1 Eylül tarihinde açıklanacak

CMA yaptığı açıklamada, "anlaşmanın rekabete zarar verip vermeyeceğini ve örneğin daha yüksek fiyatlar, daha düşük kalite veya daha düşük seçenek yoluyla tüketiciler için daha kötü sonuçlara yol açıp açmayacağını dikkate alacağını" bildirdi. Ayrıca CMA, Activision Blizzard ve Microsoft’un oyun ve teknoloji alanında dünyanın en büyük şirketleri olduğu düşünüldüğünde, yeni anlaşma konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

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Bununla birlikte CMA tarafından 20 Temmuz’a üçüncü taraf çıkar gruplarıyla görüşmeler gerçekleştirilecek ve ilk inceleme sonucu en geç 1 Eylül tarihine kadar açıklanacak. Yeni anlaşmanın onaylanması halinde Microsoft'un Tencent ve Sony’nin ardından dünyanın en büyük üçüncü oyun şirketi olması bekleniyor.

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Microsoft'un Activision Blizzard anlaşması soruşturmaya takıldı