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    Netflix'in oyundan uyarlanan Splinter Cell animasyon dizisinden ilk detaylar paylaşıldı

    Popüler video akış platformu Netflix'in geçtiğimiz yıl duyurduğu Splinter Cell isimli oyundan uyarlama animasyondan ilk detaylar paylaşıldı.
    26 Mart 2021, 20:30 (41 dk.)
    158
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Netflix'in oyundan uyarlanan Splinter Cell animasyon dizisinden ilk detaylar paylaşıldı
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    Birçok orijinal içeriğe sahip olan Netflix, bildiğiniz gibi son dönemde duyurduğu oyun uyarlamarıyla da bir hayli dikkat çekmiş durumda. Bu oyun uyarlamarından biri de geçtiğimiz yıl duyurulan aynı isimli oyundan uyarlanan Splinter Cell animasyon dizisi. 

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    Ayrıca Bkz. "John Wick yönetmeninden Ghost of Tsushima filmi geliyor"

    Tom Clancy'nin kitaplarından uyarlanan Splinter Cell oyun serisi, özellikle gizlilik seven oyuncuların oldukça sevdiği bir seri. Geçtiğimiz saatlerde de dizinin yönetmeni ve başındaki isim olan Derek Kolstad'ten bazı detaylar paylaşıldı.

    Söylediğine göre dizinin ilk sezonu 16 bölüm olarak planlansa da Netflix şu anda sadece 8 bölüme izin vermiş durumda. Bölümlerin 20 - 30 dakika arasında sürmesi plananıyor. Ayrıca kendisi oyun serisini çok sevdiğini söyledi ve özellikle gizlilik kısmının önemli olduğunu vurguladı. Animasyonun da 2022 yılında yayınlanması planlanıyor.

    Sevilen aksiyon filmi John Wick'in senaristi Derek Kolstad, Netflix ve Ubisoft'un birlikte çalıştığı bu projenin başında yapımcı ve yazar olarak bulunacak. Ne tarz bir animasyona sahip olacağı, seslendirmenlerin kim olacağı, net yayın tarihi ya da konusunun ne olacağı henüz belli değil. 



    https://www.gamesradar.com/splinter-cell-animated-series-writer-derek-kolstad-shares-new-details/
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