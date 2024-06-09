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    Netflix yeni animasyon dizilerini sergilediği bir tanıtım videosu yayınladı

    Netflix, önümüzdeki dönemde ekrana gelecek animason dizileri için bir tanıtım videosu yayınladı. Videoda Arcane ve Twilight of the Gods gibi dikkat çekici yapımlardan görüntüler yer alıyor.
    Netflix yeni animasyon dizilerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Netflix daha çok live-action, yani animasyon olmayan işleriyle gündeme geliyor olsa da aslında animasyon tarafında da dikkat çekici işlere imza atıyor. Son yıllarda çok sayıda animasyon dizisini izleyicilerle buluşturan Netflix, bunlardan bazılarıyla övgü de topladı.

    Arcane, Love + Death & Robots, Big Mouth gibi sevilen dizileri animasyon dünyasına kazandıran şirket, bunlara yenilerini eklemeye devam ediyor. Üstelik yakın gelecekte platformda izleyici ile buluşacak animasyon dizileri arasında dikkat çekici yapımlar da bulunuyor.

    Netflix'in Tanıtım Videosunda Arcane, Twilight of the Gods ve Terminator Zero Ön Plana Çıkıyor

    Bu hafta yeni animasyon dizilerini tanıtan Netflix, önümüzdeki dönemde izleyicilere sunacağı animasyon dizilerinden görüntüler içeren bir tanıtım videosu yayınladı. Üç dakikalık bu tanıtım videosunda hem Arcane ve Big Mouth gibi yeni sezonlarıyla geri dönecek dizilerden, hem de Twilight of the Gods ve Terminator Zero gibi heyecanla beklenen yeni dizilerden görüntüler yer alıyor.

    Twilight of the Gods, Zack Snyder'in imzasını taşımasıyla merak uyandırıyor. Snyder son dönemde eski günlerini aratıyor olsa da animasyon tarafında nasıl bir iş ortaya koyduğu merak ediliyor. Kendisi daha önce animasyon türünde çalışmış olsa da ilk kez bir animasyon dizisine imza atıyor.

    Videoda dikkat çeken diğer yeni yapımlar arasında Terminator Zero, Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, Leviathan, K-Pop: Demon Hunters gibi diziler bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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