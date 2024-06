Netflix yeni animasyon dizilerini sergilediği bir tanıtım videosu yayınladı

Tam Boyutta Gör Netflix daha çok live-action, yani animasyon olmayan işleriyle gündeme geliyor olsa da aslında animasyon tarafında da dikkat çekici işlere imza atıyor. Son yıllarda çok sayıda animasyon dizisini izleyicilerle buluşturan Netflix, bunlardan bazılarıyla övgü de topladı.

Arcane, Love + Death & Robots, Big Mouth gibi sevilen dizileri animasyon dünyasına kazandıran şirket, bunlara yenilerini eklemeye devam ediyor. Üstelik yakın gelecekte platformda izleyici ile buluşacak animasyon dizileri arasında dikkat çekici yapımlar da bulunuyor.

Netflix'in Tanıtım Videosunda Arcane, Twilight of the Gods ve Terminator Zero Ön Plana Çıkıyor

Bu hafta yeni animasyon dizilerini tanıtan Netflix, önümüzdeki dönemde izleyicilere sunacağı animasyon dizilerinden görüntüler içeren bir tanıtım videosu yayınladı. Üç dakikalık bu tanıtım videosunda hem Arcane ve Big Mouth gibi yeni sezonlarıyla geri dönecek dizilerden, hem de Twilight of the Gods ve Terminator Zero gibi heyecanla beklenen yeni dizilerden görüntüler yer alıyor.

Twilight of the Gods, Zack Snyder'in imzasını taşımasıyla merak uyandırıyor. Snyder son dönemde eski günlerini aratıyor olsa da animasyon tarafında nasıl bir iş ortaya koyduğu merak ediliyor. Kendisi daha önce animasyon türünde çalışmış olsa da ilk kez bir animasyon dizisine imza atıyor.

Videoda dikkat çeken diğer yeni yapımlar arasında Terminator Zero, Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, Leviathan, K-Pop: Demon Hunters gibi diziler bulunuyor.

