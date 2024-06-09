Netflix yeni animasyon dizilerini sergilediği bir tanıtım videosu yayınladı

- Netflix'in Tanıtım Videosunda Arcane, Twilight of the Gods ve Terminator Zero Ön Plana Çıkıyor
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Arcane, Love + Death & Robots, Big Mouth gibi sevilen dizileri animasyon dünyasına kazandıran şirket, bunlara yenilerini eklemeye devam ediyor. Üstelik yakın gelecekte platformda izleyici ile buluşacak animasyon dizileri arasında dikkat çekici yapımlar da bulunuyor.
Netflix'in Tanıtım Videosunda Arcane, Twilight of the Gods ve Terminator Zero Ön Plana Çıkıyor
Bu hafta yeni animasyon dizilerini tanıtan Netflix, önümüzdeki dönemde izleyicilere sunacağı animasyon dizilerinden görüntüler içeren bir tanıtım videosu yayınladı. Üç dakikalık bu tanıtım videosunda hem Arcane ve Big Mouth gibi yeni sezonlarıyla geri dönecek dizilerden, hem de Twilight of the Gods ve Terminator Zero gibi heyecanla beklenen yeni dizilerden görüntüler yer alıyor.
Twilight of the Gods, Zack Snyder'in imzasını taşımasıyla merak uyandırıyor. Snyder son dönemde eski günlerini aratıyor olsa da animasyon tarafında nasıl bir iş ortaya koyduğu merak ediliyor. Kendisi daha önce animasyon türünde çalışmış olsa da ilk kez bir animasyon dizisine imza atıyor.
Videoda dikkat çeken diğer yeni yapımlar arasında Terminator Zero, Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, Leviathan, K-Pop: Demon Hunters gibi diziler bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.