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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    John Wick yönetmeninden Ghost of Tsushima filmi geliyor

    Ghost of Tsushima'nın live-action sinema filmi resmen duyuruldu. John Wick serisinin yönetmeni Chad Stahelski projenin başına getirildi.
    25 Mart 2021, 21:23 (Güncellendi, 2 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    John Wick yönetmeninden Ghost of Tsushima filmi geliyor

    Sony'nin yeni popüler özel oyunlarından olan Ghost of Tsushima yakında beyaz perdeye uyarlanıyor. Bugün yapılan açıklamalara göre John Wick serisinin ünlü yönetmeni Chad Stahelski, Ghost of Tsushima'nın canlı-aksiyon filmi için Sony'yle anlaşmaya vardı.

    Konuyla ilgili Deadline'a bazı açıklamalar yapan PlayStation Studios Başkanı Asad Qizilbash,"Chad ve 87Eleven Entertainment ile birlikte çalışacak olmaktan dolayı müthiş bir heyecan duyuyoruz.  Chad gibi yaratıcı, oyunlarımızı tutkuyla oynayan partnerlerle birlikte çalışmak bizim için çok güzel bir duydu. Hayranlarımızı ve yeni seyircileri heyecanlandıracak zengin uyarlamalar yaratacağız." ifadelerini kullandı.

    Ghost of Tsushima yönetmeni Nate Fox ise yeni film duyurusuyla ilgili,"Oyunumuzun yeni bir medya türüne aktarılacak olması çok heyecan verici, bu durumun getireceği olanaklar için meraklıyız. Jin Sakai'yi beyaz ekranda izleyecek olmamız düşüncesi bile muhteşem bir duygu. Jin'in ayrıca emin ellerde olduğuna inanıyorum. Chad Stahelski John Wick ile çok özel bir iş yaratmıştı. Jin'in bıçak gibi keskin katana dövüşlerinin gerilimini hayata geçirebilecek biri varsa o da Chad Stahelski'dir." ifadelerini kullandı.

    Sony şu anda birden fazla PlayStation oyunu için film ve dizi uyarlamaları hazırlıyor. Bu projelerin yönetimi için 2019 yılında kurulan PlayStation Productions stüdyosu şu anda Ghost of Tsushima haricinde ayrıca Uncharted filmi ve The Last of Us ve Twisted Metal dizileri üzerinde çalışıyor. Henüz duyurusu yapılmadı ancak gelecekte God of War'un da beyaz perdeye uyarlanması bekleniyor.



    https://deadline.com/2021/03/sony-playstation-productions-ghost-of-tsushima-movie-john-wicks-chad-stahelski-directing-1234721342/
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DK32 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Eğer Sony Oyunları Film Yapma İşini Tutturabilirse Gerçekten Emek Verip Görsellerde İyi Olursa Marvel Kadar Popüler Bir Sektör Olur



    Ayrıca Bende Çok Merak Ediyorum Ve Zevkle Bekliyorum Umarım Güzel İşlere İmza Atarlar
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    E Esxici (Mehmet Zülküf) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ortaya güzel bir film çıkabilir ama genelde hayal kırıklığı yaratıyor anime ve pc oyunlarından esinlenip yapılan filmler.
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