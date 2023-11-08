Netflix'in yeni soygun filmi Lift’in tanıtımı yayınlandı

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Netflix, farklı karakterleriyle oluşan macera-komedi filmi Lift için ilk tanıtımı paylaştı. Kevin Hart'ın başrolde yer aldığı yapım, havada gerçekleşecek bir soygunu konu alıyor. Film, 12 Ocak 2024’te Netflix platformunda yayınlanacak.

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Dünya’nın en büyük medya platformu Netflix, yeni soygun filmi Lift için ilk tanıtımı yayınladı. Tamamen havada gerçekleşecek bir soygunu ele alan bu macera ve komedi yapımı film, birbirinden bağımsız ve komik karakterleri tek ekipte bir araya getiriyor.

Netflix, komedi-macera türünü yeni soygun filmi Lift ile büyük ilgi uyandırdı. Kevin Hart'ın başrolde yer aldığı yapım, bir yolcu uçağından 500 milyon dolarlık altın çalmak isteyen ekibi ele alıyor. Havada soygun planlayan grubun başına gelen komik olaylar işleniyor.

Yönetmenliğini The Italian Job ve Straight Outta Compton filmlerinden tanıdığımız Gary Gray'ın üstlendiği Lift, klasik bir soygunun tüm eğlencesini vadediyor. Ancak tüm bu olaylar heyecan verici şekilde 40 bin fitte yaşanıyor.

Filmde başrol karakter olan Kevin Hart, aralarında Vincent D'Onofrio ve Gugu Mbatha-Raw'un da bulunduğu bir ekip kuruyor. 40 bin fit yükseklikteki bir uçakta altın hırsızlığı yapmayı hedefleyen Cyrus karakterini canlandırıyor. Suçluları durdurma çabalarını ise Black Mirror'dan tanınan Interpol ajanı rolünde Mbatha-Raw üstleniyor. Jean Reno ise soygun planını harekete geçiren ve fidye teslimatını planlayan rolüyle kadroya dâhil oldu.

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