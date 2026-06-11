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    Rekabet Kurumu'ndan Netflix'teki Türk yapımlarına düzenleme

    Rekabet Kurumu kararları doğrultusunda Netflix'te önemli değişikliklere gidiliyor. Platform, daha önce çalışmadığı yapım şirketlerine kapısını açacak.              

    Rekabet Kurumu'ndan Netflix'teki Türk yapımlarına düzenleme Tam Boyutta Gör
    Son zamanlarda dizi ve film sektöründeki rekabeti önleyici uygulamaları mercek altına alan Rekabet Kurumu şimdi de Netflix’e yönelik yeni düzenlemeyi hayata geçiriyor. Rekabet Kurumu’nun web sitesinden yapılan duyuruya göre Netflix, orijinal Türk yapımı dizi ve filmler için daha önce çalışmadığı yapım şirketleriyle de projeler geliştirecek ve içerik üretim süreçlerinde daha şeffaf bir yaklaşım benimseyecek.

    Netflix, orijinal Türk içeriklerinin bir bölümünü daha önce çalışmadığı yapım şirketleriyle hayata geçirecek. Her yıl senarist, yönetmen ve yapımcıların katılacağı en az bir “Proje Sunum Günü” düzenlenecek. Bu etkinliğe en az 80 katılımcı davet edilecek.

    Münhasırlık sözleşmelerine sınırlama

    Netflix yapımı yerli içeriklerin yanı sıra Netflix’in lisans haklarını satın aldığı içeriklere de düzenleme geliyor. Netflix, haklarını satın aldığı içerikleri uzun süre yalnızca Netflix’e özel olarak tutan münhasırlık sözleşmelerine süre kısıtlaması geliyor. Yapımlar belirli koşullarda farklı mecralarda da yer alabilecek. Ayrıca Netflix oyuncu, senarist ve yönetmenlerle “Yalnızca benimle çalışacaksın” anlamına gelen münhasır sözleşmeler yapamayacak.

    Türk yapımlarının seçimi artık yalnızca yerel ekiplerin değerlendirmesiyle sınırlı kalmayacak. Netflix'in küresel içerik yöneticileri de sürece aktif olarak dahil olacak ve kararlar objektif kriterler doğrultusunda alınacak. Ayrıca platform, kendisine iletilen proje başvurularını belirli süreler içinde değerlendirerek başvuru sahiplerine yazılı geri dönüş yapmakla yükümlü olacak.

    Yapımcılara yeni gelir kapıları

    Yeni dönemde yapım şirketlerine ek gelir fırsatları da sunulacak. Netflix'in, dizilerin yurt dışı dağıtımından elde edilen gelirlerde paylaşım yapması ve bölüm başına bonus ödemeleri gibi ek modeller geliştirmesi bekleniyor.

    Ayrıca yapımcıların projeleri için devlet teşviklerine başvurması ve bu desteklerden yararlanması da artık Netflix'in ön onayına bağlı olmayacak. Böylece içerik üreticileri, finansman konusunda daha bağımsız hareket edebilecek.

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