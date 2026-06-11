Rekabet Kurumu'ndan Netflix'teki Türk yapımlarına düzenleme

Netflix, orijinal Türk içeriklerinin bir bölümünü daha önce çalışmadığı yapım şirketleriyle hayata geçirecek. Her yıl senarist, yönetmen ve yapımcıların katılacağı en az bir “Proje Sunum Günü” düzenlenecek. Bu etkinliğe en az 80 katılımcı davet edilecek.
Münhasırlık sözleşmelerine sınırlama
Netflix yapımı yerli içeriklerin yanı sıra Netflix’in lisans haklarını satın aldığı içeriklere de düzenleme geliyor. Netflix, haklarını satın aldığı içerikleri uzun süre yalnızca Netflix’e özel olarak tutan münhasırlık sözleşmelerine süre kısıtlaması geliyor. Yapımlar belirli koşullarda farklı mecralarda da yer alabilecek. Ayrıca Netflix oyuncu, senarist ve yönetmenlerle “Yalnızca benimle çalışacaksın” anlamına gelen münhasır sözleşmeler yapamayacak.
Türk yapımlarının seçimi artık yalnızca yerel ekiplerin değerlendirmesiyle sınırlı kalmayacak. Netflix'in küresel içerik yöneticileri de sürece aktif olarak dahil olacak ve kararlar objektif kriterler doğrultusunda alınacak. Ayrıca platform, kendisine iletilen proje başvurularını belirli süreler içinde değerlendirerek başvuru sahiplerine yazılı geri dönüş yapmakla yükümlü olacak.
Yapımcılara yeni gelir kapıları
Yeni dönemde yapım şirketlerine ek gelir fırsatları da sunulacak. Netflix'in, dizilerin yurt dışı dağıtımından elde edilen gelirlerde paylaşım yapması ve bölüm başına bonus ödemeleri gibi ek modeller geliştirmesi bekleniyor.
Ayrıca yapımcıların projeleri için devlet teşviklerine başvurması ve bu desteklerden yararlanması da artık Netflix'in ön onayına bağlı olmayacak. Böylece içerik üreticileri, finansman konusunda daha bağımsız hareket edebilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: