Savaş filmi izlemek isteyenler için en iyi savaş filmleri

İtalyan yönetmen Roberto Benigni'in yönettiği Hayat Güzeldir (Life Is Beautiful) en güzel 2. Dünya Savaşı filmlerinden birisi. Film, savaş döneminde karısı ve oğlu ile birlikte Yahudi kamplarına götürülen bir aileyi merkezine alıyor. En güzel savaş filmleri Hayat Güzeldir, bir baba ve annenin çocuklarını korumak için yapabileceklerini gösteriyor. Toplama kampına götürülen oğlu Giosue’yi korumaya çalışan baba Guido Orefice’in yaptıklarını izlemek kalpleri zorluyor. Guido, oğluna kampta olanların bir oyun olduğunu ve kazanırlarsa çok istediği hediyeyi alacaklarını söylüyor.

Yönetmenliğini Francis Ford Coppola’nın yaptığı Kıyamet (Apocalypse Now), Vietnam Savaşı sırasında geçen, yabancı savaş filmleri örneklerinin en başarılılarından birisi konumunda. Joseph Conrad'ın Heart of Darkness (Karanlığın Yüreği) isimli romanından uyarlanan Kıyamet, izledikten sonra uzun süre hafızanızda kalan o filmlerden birisi. Saçmalığın hüküm sürdüğü ve ahlakın en son akla geldiği bir dönemi yansıtan film, yerel halk için bir tanrı olduğunu iddia eden haydut bir Albay'ı alt etmek için gönderilen Yüzbaşı Willard'ı konu alıyor. Film, savaşın barbarlığını gösteriyor adeta diyebiliriz. Kıyamet, ellerinde kalan küçük insanlık kırıntısına tutunmaya çalışan ve kendilerini sonsuza kadar kaybetmek istemeyenlerin verdiği zorlu seçimleri gözler önüne seriyor.

Yönetmen Roman Polanski'nin BAFTA ödüllü başyapıtı Piyanist (The Pianist), Holokost'tan sağ kurtulan Władysław Szpilman'ın hikayesini anlatıyor. Son derece yetenekli bir piyanist olan Yahudi kökenli Władek Szpilman, Nazi işgali altındaki Varşova'dan bir şekilde kurtulmak zorundadır.

Yönetmen Michael Curtiz'in ödüllü savaş filmi, aşka odaklanarak savaş filmi türünde kendisini farklı bir alanda konumlandırıyor. Kazablanka, her ne kadar mekân olarak savaşa uzak bir konum olsa da savaşın etkileri ağır bir şekilde filmde görülüyor. Zira savaşın yıkımından kaçan her ırktan milletin toplandığı şehir burasıdır ve bu şehirde köklü bir aşk yaşanacaktır.

Gel ve Gör (Come And See), Beyaz Rusya'nın Nazi Almanları tarafından işgali sırasında direniş hareketine katılan Belaruslu genç Flyora'yı konu alan ve esasında bir savaş karşıtı filmi konumunda. Elem Klimov'un yönettiği savaş filmi, Doğu Avrupa köylerinin o dönemde yaşadığı karanlık ve vahşeti konu alıyor.

Nazi işgalinin yarattığı maddi ve ruhsal yıkımları sergileyen film, aynı zamanda yönetmen Elem Klimov’un da son filmidir. Tarihi savaş filmleri örneklerinden olan Gel ve Gör, savaşın yıpratıcı etkilerini ve bir zamanlar barışçıl olan bölgelerde işlerin ne kadar çabuk kontrolden çıkabileceğini anlatmaktan geri kalmazken Flyora’nın acılarına tanıklık etmemizi sağlıyor.