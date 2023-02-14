Savaş filmi izlemek isteyenler için en iyi savaş filmleri

Savaş filmi, genellikle 20. yüzyıl ile ilişkilendirilmiş ve o dönemi temel alan yapımlar olarak karşımızı çıkıyor. Adı üstünde bu tür filmler savaş konulu olsa da içerisinde hayatta kalma, fedakârlık, dostluk ve dram gibi alt konuları da yoğun bir şekilde işliyor. Genelde bize savaşın kirli yüzünü gösteren bu filmler sinema dünyasının efsaneleri arasına girmiştir. Doğal olarak izleyiciler de “En iyi savaş filmleri hangileri?” diye soruyor. Biz de sizler için birbirinden güzel savaş filmleri önerileri hazırladık. Gelin ne var ne yok bir bakalım.

IMDb’ye göre en iyi savaş filmleri 💯

Tam Boyutta Gör Savaş, insanlık tarihinin en başından beri baskın bir faktör oldu. Bu baskın olgu, nice kahramanlık, cesaret ve azim hikayelerinin oluşmasını sağladı ve bir o kadar da katliam, vahşet ve yıkıma tanık oldu. İnsanlık tarihinin her noktasında gördüğümüz savaş olgusu sinema endüstrisinde de kendisine geniş yer etmiştir doğal olarak. Bunların çoğu kötü ancak bir kısmı ise mutlaka izlenmesi gereken savaş filmleri olarak karşımıza çıkıyor. İşte IMDb’ye göre efsane savaş filmleri:

1. Er Ryan'ı Kurtarmak 🔫 IMDb puanı : 8.6

: 8.6 Yayın Tarihi : 1998

: 1998 Yönetmen : Steven Spielberg

: Steven Spielberg Oyuncular : Ryan Hurst, Tom Hanks, Tom Sizemore

: Ryan Hurst, Tom Hanks, Tom Sizemore En iyi alıntı: “Öldürdüğüm her adamla birlikte evden daha da uzaklaştığımı hissediyorum.” Er Ryan'ı Kurtarmak (Saving Private Ryan), sinema tarihindeki en ikonik açılış sahnelerinden birine sahip. Steven Spielberg tarafından yönetilen film, daha ilk sahnelerinde izleyicileri D-Day’in (Normandiya Çıkarması) ortasına atıyor. Beyaz perdede şimdiye kadar gösterilen en sadık savaş yorumlarından birisini tasvir eden Er Ryan'ı Kurtarmak’ta sadece bir askeri kurtarmak için düşman hatlarının içerisine ilerlemek zorunda olan bir müfrezeyi izliyoruz. Er Ryan'ı Kurtarmak, herhangi bir 2. Dünya Savaşı filmi tutkunu veya genel olarak herhangi bir savaş filmi tutkunu için gerçekten izlenmesi gereken bir film. Steven Spielberg, filmde savaşın acımasız gerçeklerini yumuşatmadan ekrana yansıtarak büyük bir başarıya imza atıyor. Dolayısıyla Er Ryan'ı Kurtarmak, en iyi askeri filmleri denildiğinde akla ilk gelenlerden birisi. Bu arada eğer Oscar ödüllü savaş filmleri arıyorsanız 5 Oscar ödülü alan Er Ryan'ı Kurtarmak en iyi seçeneklerden diyebilirim.

2. Hayat Güzeldir 👍 IMDb puanı : 8,6

: 8,6 Yayın Tarihi : 1997

: 1997 Yönetmen : Roberto Benigni

: Roberto Benigni Oyuncular : Roberto Benigni, Horst Buchholz, Marisa Paredes

: Roberto Benigni, Horst Buchholz, Marisa Paredes En iyi alıntı: “Ailesi için çok fedakârlık yapan bir babanın hikâyesidir.” İtalyan yönetmen Roberto Benigni'in yönettiği Hayat Güzeldir (Life Is Beautiful) en güzel 2. Dünya Savaşı filmlerinden birisi. Film, savaş döneminde karısı ve oğlu ile birlikte Yahudi kamplarına götürülen bir aileyi merkezine alıyor. En güzel savaş filmleri Hayat Güzeldir, bir baba ve annenin çocuklarını korumak için yapabileceklerini gösteriyor. Toplama kampına götürülen oğlu Giosue’yi korumaya çalışan baba Guido Orefice’in yaptıklarını izlemek kalpleri zorluyor. Guido, oğluna kampta olanların bir oyun olduğunu ve kazanırlarsa çok istediği hediyeyi alacaklarını söylüyor.

3. Kıyamet 🎞️ IMDb puanı : 8,5

: 8,5 Yayın Tarihi : 1979

: 1979 Yönetmen : Francis Ford Coppola

: Francis Ford Coppola Oyuncular : Martin Sheen, Frederic Forrest, Robert Duvall

: Martin Sheen, Frederic Forrest, Robert Duvall En iyi alıntı: “Bir görev istedim ve günahlarım için bana bir görev verdiler.” Yönetmenliğini Francis Ford Coppola’nın yaptığı Kıyamet (Apocalypse Now), Vietnam Savaşı sırasında geçen, yabancı savaş filmleri örneklerinin en başarılılarından birisi konumunda. Joseph Conrad'ın Heart of Darkness (Karanlığın Yüreği) isimli romanından uyarlanan Kıyamet, izledikten sonra uzun süre hafızanızda kalan o filmlerden birisi. Saçmalığın hüküm sürdüğü ve ahlakın en son akla geldiği bir dönemi yansıtan film, yerel halk için bir tanrı olduğunu iddia eden haydut bir Albay'ı alt etmek için gönderilen Yüzbaşı Willard'ı konu alıyor. Film, savaşın barbarlığını gösteriyor adeta diyebiliriz. Kıyamet, ellerinde kalan küçük insanlık kırıntısına tutunmaya çalışan ve kendilerini sonsuza kadar kaybetmek istemeyenlerin verdiği zorlu seçimleri gözler önüne seriyor.

4. Piyanist 🎭 IMDb puanı : 8.5

: 8.5 Yayın Tarihi : 2002

: 2002 Yönetmen : Roman Polanski

: Roman Polanski Oyuncular : Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Emilia Fox

: Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Emilia Fox En iyi alıntı: “Lütfen ateş etmeyin ben Polonyalıyım” Yönetmen Roman Polanski'nin BAFTA ödüllü başyapıtı Piyanist (The Pianist), Holokost'tan sağ kurtulan Władysław Szpilman'ın hikayesini anlatıyor. Son derece yetenekli bir piyanist olan Yahudi kökenli Władek Szpilman, Nazi işgali altındaki Varşova'dan bir şekilde kurtulmak zorundadır. Piyanist, savaş sırasında yayılan insan ıstırabını ve yıkımını tasvir etmekle veya sizi bu dramla vurmak istemiyor. Bunun yerine yıkılmış vaziyetteki bir piyanistin gözüyle, insanların en kötü zamanlarda neler yapabileceğini acı bir şekilde bizlere gösteriyor. Gerçek, yaşanmış bir hikayeyi anlatan Piyanist, tarihi savaş filmler arayışı içinde olanlar için güzel bir tercih olacaktır.

5. Kazablanka 💘 IMDb puanı : 8.5

: 8.5 Yayın Tarihi : 1942

: 1942 Yönetmen : Michael Curtiz

: Michael Curtiz Oyuncular : Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid

: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid En iyi alıntı: “Tekrar çal Sam, eğer o dayanabiliyorsa ben de dayanabilirim.” Eski savaş filmleri arıyorsanız Kazablanka (Casablanca) tam size göre diyebiliriz. 1942'de İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında geçen Casablanca, Rick Blaine'in eski bir tanıdıkla gerçekleşen beklenmedik bir karşılaşmanın ardından vermesi gereken kararlar etrafında dönüyor. Yönetmen Michael Curtiz'in ödüllü savaş filmi, aşka odaklanarak savaş filmi türünde kendisini farklı bir alanda konumlandırıyor. Kazablanka, her ne kadar mekân olarak savaşa uzak bir konum olsa da savaşın etkileri ağır bir şekilde filmde görülüyor. Zira savaşın yıkımından kaçan her ırktan milletin toplandığı şehir burasıdır ve bu şehirde köklü bir aşk yaşanacaktır.

6. Cesur Yürek ⚔️ IMDb puanı : 8.4

: 8.4 Yayın Tarihi : 1995

: 1995 Yönetmen : Mel Gibson

: Mel Gibson Oyuncular : Mel Gibson, Sophie Marceau, Catherine McCormack

: Mel Gibson, Sophie Marceau, Catherine McCormack En iyi alıntı: “Özgürlük!” Mel Gibson'in yönettiği ve başrolünü oynadığı tarihî, yarı kurgusal bir film olan Cesur Yürek (Braveheart), en iyi orta çağ savaş filmleri arasında gösteriliyor ve İskoç savaşçı William Wallace'ın hikayesini konu alıyor. Sevdiklerinin İngiliz işgalciler tarafından katledildiğini gören William, diğerlerine onunla birlikte savaşmaları için ilham vermek ve büyük bir isyana yol açmak zorunda. Eski çağ savaş filmleri arıyor ve kılıçlı savaş filmi izlemek istiyorsanız Cesur Yürek, büyük ve acımasız aksiyon sekanslar ile sizi tatmin edecektir.

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7. Gel ve Gör 🏛️ IMDb puanı: 8.4

8.4 Yayın Tarihi: 1985

1985 Yönetmen: Elem Klimov

Elem Klimov Oyuncular: Olga Mironova, Vladas Bagdonas, Juris Lumiste

Olga Mironova, Vladas Bagdonas, Juris Lumiste En iyi alıntı: “Zaten dünyada yeterince ağlayan var” Gel ve Gör (Come And See), Beyaz Rusya'nın Nazi Almanları tarafından işgali sırasında direniş hareketine katılan Belaruslu genç Flyora'yı konu alan ve esasında bir savaş karşıtı filmi konumunda. Elem Klimov'un yönettiği savaş filmi, Doğu Avrupa köylerinin o dönemde yaşadığı karanlık ve vahşeti konu alıyor. Nazi işgalinin yarattığı maddi ve ruhsal yıkımları sergileyen film, aynı zamanda yönetmen Elem Klimov’un da son filmidir. Tarihi savaş filmleri örneklerinden olan Gel ve Gör, savaşın yıpratıcı etkilerini ve bir zamanlar barışçıl olan bölgelerde işlerin ne kadar çabuk kontrolden çıkabileceğini anlatmaktan geri kalmazken Flyora’nın acılarına tanıklık etmemizi sağlıyor.

8. Full Metal Jacket 🏺 IMDb puanı : 8,3

: 8,3 Yayın Tarihi : 1987

: 1987 Yönetmen : Stanley Kubrick

: Stanley Kubrick Oyuncular : Matthew Modine, Arliss Howard, Vincent D'Onofrio

: Matthew Modine, Arliss Howard, Vincent D'Onofrio En iyi alıntı: “Ölüler tek bir şeyi bilirler: Hayatta olmak daha iyidir” Tüm zamanların en iyi savaş filmi listesi hazırlıyorsanız Stanley Kubrick tarafından yönetilen klasik bir savaş filmi olan Full Metal Jacket'a o listede yer vermemek son derece yanlış olur. Film, temel eğitimden geçen ve ardından Vietnam Savaşı'nda savaşmaya giden bir grup Deniz Piyadesi askerini konu alıyor. Full Metal Jacket, savaşın dehşetini ve askerlerin üzerinde yapmış olduğu ruhsal değişiklikleri son derece korkusuzca tasvir ediyor. Zaten bu güçlü yanıyla efsaneleşen film aynı zamanda Kubrick'in alamet-i farikalarını da içeriyor.

9. Soysuzlar Çetesi 🦹‍♀️ IMDb puanı : 8.3

: 8.3 Yayın Tarihi : 2009

: 2009 Yönetmen : Quentin Tarantino

: Quentin Tarantino Oyuncular : Brad Pitt, Mélanie Laurent, Christoph Waltz

: Brad Pitt, Mélanie Laurent, Christoph Waltz En iyi alıntı: “Gorlami!” Yönetmen Quentin Tarantino'nun Soysuzlar Çetesi (Inglourious Basterds), en iyi savaş filmleri arasında gösteriliyor. Film esasında iki hikâyeden oluşuyor. İlki, ellerinden geldiğince çok Naziyi ortadan kaldırma görevinden zevk alan bir Yahudi-Amerikan askeri birliğinin tasvirini işliyor. Eşzamanlı olarak Fransa'daki genç bir Yahudi’nin ailesinin ölümünden sorumlu olan diktatörlüğe intikamını konu ediniyor. Brad Pitt, Christoph Waltz ve Michael Fassbender gibi birinci sınıf yıldızların üstün performanslarının olduğu film, Tarantino'nun en iyi eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ayrıca, sinematografik teknikler ve yapım tasarımı dikkat çekiciyken diyaloglar da son derece başarılı.

10. Büyük Diktatör 🧙‍♂️ IMDb puanı : 8.4

: 8.4 Yayın Tarihi : 1940

: 1940 Yönetmen : Charles Chaplin

: Charles Chaplin Oyuncular : Charles Chaplin, Jack Oakie, Paulette Goddard

: Charles Chaplin, Jack Oakie, Paulette Goddard En iyi alıntı: “Yaşam özgür ve güzel olabilir. Ama yolumuzu kaybettik.” Charlie Chaplin'in yönettiği ve başrolü Paulette Goddard ile paylaştığı Büyük Diktatör (The Great Dictator), Chaplin'in en ikonik başyapıtlarından birisi. Film aynı zamanda Chaplin'in ilk sesli filmidir. Dahilikle hazırlanan komedi sekanslarının yanında filmde Hitler ve Mussolini oldukça sert bir şekilde eleştirilmekte. Filmin beyaz perdeye çıktığı tarihte dünya halen 2. Dünya Savaşı'nın ortalarındaydı ve Hitler’in neler yaptığı henüz tam olarak gün yüzüne çıkmamıştı. Dolayısıyla bu dönemde, böylesi bir film yapmak Chaplin'i ayrı bir konuma taşımıştır. Öte yandan film, dört dakikalık bitiş konuşmasıyla ünlüdür diyebiliriz. Bu arada Chaplin filmde Adolf Hitler'in parodisi olan Adenoid Hynkel ve Yahudi bir berberi canlandırıyor. Filmde, tesadüfen berber ile Adenoid Hynkel karıştırılıyor ve bu karışıklık sonucunda berberin halk karşısında yaptığı konuşma her şeyin değişmesine yol açıyor.