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    Netflix son 10 yılda ilk kez abone kaybetti: Reklamlı daha ucuz bir abonelik gelebilir

    Netflix geçtiğimiz saatlerde son 10 yıldır ilk kez abone kaybı yaşadığını açıkladı. Önümüzdeki dönemde ise bu kaybın devam edeceği düşünülüyor.                   
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    Netflix son 10 yılda ilk kez abone kaybetti
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    Hem Türkiye'de hem de dünyada en çok kullanılan video akış paltformlarından biri olan Netflix, uzun dönemdir devam eden abone artışını geçtiğimiz çeyrekte kaybetti. Son açıklamaya göre Netflix, son 10 yıldır ilk kez abone kaybetti.

    Netflix'ten Abone Kaybı!

    Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre Netflix, 2022'nin ilk çeyreğinde 200.000 abone kaybetti. Bu da son 10 yıldır ilk kez abone kaybettiler anlamına geliyor. Netflix'in 2022 yılı ikinci çeyreği için tahmini de aynı hatta daha yüksek bir kayıp. Tahminlere göçre 2022'nin ikinci çeyreğinde 2 milyona kadar bir abone kaybı yaşanması bekleniyor. İkinci çeyrekteki kaybın büyük bir kısmını da Rusya'daki abone kaybı oluşturacak gibi. Netflix'in Rusya'daki erişimi kapatıldı ve yaklaşık 700.000 abone kaybettiği tahmin ediliyor.

    Netflix yaptığı açıklamada bunun sebebi olarak pandemideki hızlı artışın sonucu olduğunu düşünüyor. Pandemideki hızlı artış sebebiyle yetkililer bu artışın aynı oranda devam edeceğini düşündü ancak hem gelen zamlar hem de hayatın normale dönmesiyle abone sayısında düşüş yaşandı. Netflix'in hala 220 milyonun üzerinde abonesi olduğunu hatırlatalım. Ayrıca Netflix'in tahminine göre 100 milyon abone şifresini paylaşıyor ve hakkı olandan daha fazla insana Netflix aboneliği sağlıyor. 

    Daha Ucuz Abonelik Planı

    Netflix CEO'sunun söylediğine göre Netflix şu anda yeni bir abonelik sistemi düşünüyor. Geçtiğimiz saatlerde Reed Hastings, reklamlı abonelik planının mantıklı olduğunu ve böyle bir projeye açık olduklarını söyledi. Ülkemizde Exxen'in kullandığı, yurt dışında da Disney Plus'ın yakın zamanda başlayacağı reklamlı abonelik. Reklamlı abonelikte daha uygun bir fiyat sunulacak ancak reklam izleyeceksiniz. Bu projenin detayları henüz belli değil ancak gelen abone kaybının ardından bu tarz bir hamle mantıklı duruyor. 

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 4 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 5 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

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    orcnd 6 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

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    alfa-x 6 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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