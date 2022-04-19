Netflix'in sevilen dizisi Love, Death + Robots'un 3. sezon yayın tarihi açıklandı

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Netflix'in Love, Death + Robots isimli her bölümde farklı bir konu işleyen animasyon dizisinden geçtiğimiz saatlerde güzel haber geldi.

Marvel filmi Thor: Love and Thunder'dan ilk video geldi 21 sa. önce eklendi

Geçtiğimiz saatlerde Love, Death + Robots'un üçüncü sezon yayın tarihi geçtiğimiz saatlerde açıklandı. Love, Death + Robots Volume 3 ismi ile 20 Mayıs'ta Netflix'te yayınlanacak. Dizi için paylaşılan ilk videoyu da aşağıda bulabilirsiniz.

Love, Death + Robots 3. Sezon Video

Üçüncü sezona dair ne yazık ki hiçbir bilgi paylaşılmış değil. Hangi yönetmenler olacak, hangi tarzda animasyon tekniği göreceğiz ve kaç bölüm olacak gibi sorular şimdilik yanıtlanmadı. Ancak görsel tarzıyla bizleri yine hayran bırakacağını söyleyebiliriz. Umuyoruz ki hikaye tarafında da bizleri memnun eder. Paylaşılan ilk videoda ne yazık ki önceki sezonlara ait görüntüleri görüyoruz.

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