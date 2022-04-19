Netflix'in sevilen dizisi Love, Death + Robots'un 3. sezon yayın tarihi açıklandı

Netflix'in Love, Death + Robots isimli her bölümde farklı bir konu işleyen animasyon dizisinden geçtiğimiz saatlerde güzel haber geldi.
Geçtiğimiz saatlerde Love, Death + Robots'un üçüncü sezon yayın tarihi geçtiğimiz saatlerde açıklandı. Love, Death + Robots Volume 3 ismi ile 20 Mayıs'ta Netflix'te yayınlanacak. Dizi için paylaşılan ilk videoyu da aşağıda bulabilirsiniz.
Love, Death + Robots 3. Sezon Video
Üçüncü sezona dair ne yazık ki hiçbir bilgi paylaşılmış değil. Hangi yönetmenler olacak, hangi tarzda animasyon tekniği göreceğiz ve kaç bölüm olacak gibi sorular şimdilik yanıtlanmadı. Ancak görsel tarzıyla bizleri yine hayran bırakacağını söyleyebiliriz. Umuyoruz ki hikaye tarafında da bizleri memnun eder. Paylaşılan ilk videoda ne yazık ki önceki sezonlara ait görüntüleri görüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.
ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.
şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D
mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler