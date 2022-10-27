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    Casper Excalibur 23.8” monitör hem profesyoneller hem oyuncular için

    Oyun tutkunları ve performans arayışında olan profesyonellerin beklentilerini karşılamayı hedefleyen Casper; 200Hz yenileme hızı ve kavisli ekrana sahip yeni Excalibur 23.8” monitörünü satışa çıkardı.
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    Casper Excalibur 23.8” monitör Tam Boyutta Gör
    Oyun tutkunları ve profesyoneller için birbirinden üstün özellikleri ve şık tasarıma sahip yüksek performansa sahip ekranları üreten Casper Excalibur, her zaman bir adım önde olmayı isteyen kullanıcılar için yeni Excalibur 23.8” monitörünü kullanıma sundu.

    Casper Excalibur 23.8” monitör özellikleri ve fiyatı

    Casper Excalibur 23.8” monitör modeli 23.8 inçlik Full HD kavisli bir VA panele sahip. 1500R kavis çapı olan monitör 200Hz tazeleme hızı ve 1ms ekran yenileme süresi sayesinde ekrandaki görüntüler çok daha pürüzsüz ve net görünürken monitör kullanımında maksimum hızı veriyor.

    Arka kapak dizaynındaki Excalibur mavisi ve çizgisel tasarım, farklı ve özel hissetmek isteyenler için tasarlanırken kalın çerçeveli, kalın gövde ve ekranlara kıyasla modern dokunuşlarla çerçevesiz ve ince yapıda bulunuyor.

    Kavisli yapıda olmasıyla beraber 178*178 geniş, kapsayıcı bir görüntüleme açısı vadeden Excalibur 23.8” monitör, 3 taraftan çerçevesiz ekran görünümüne sahip. 300 NIT parlaklık ve 3000:1 kontrast oranıyla da beraber doygun ve doğru rengi en iyi kalitede sunabiliyor.

    Excalibur’un yeni monitörü, bilgisayar ekran kartı ve ekranının birbiriyle sürekli koordineli çalışmasını sağlayan AMD Free-Sync ve NVIDIA G-Sync teknolojisine, ekran da oluşan titreşimleri engelleyen Flicker-Free teknolojisine sahip.

    Piksel geçişlerindeki asimetrik hızlardan dolayı oluşan gölgelenme sorununu Over Drive teknolojisi ile ortadan kaldıran Excalibur 23.8’’ FHD monitörler, bir monitörün sahip olması gereken en önemli bağlantılardan olan HDMI ve Display portu (DP) ile kaliteli bağlantılar gerçekleştiriyor. Casper Excalibur 23.8” monitör modeli 2999TL fiyat etiketine sahip. Casper Excalibur’un yeni yüksek performanslı monitörüne https://www.casper.com.tr/monitor/excalibur-238-monitor linkinden ulaşabilirsiniz

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