Nikon, aynasız fotoğraf makinelerine odaklanmak için DSLR’ların üretimini durduruyor

- Aynasız fotoğraf makineleri daha fazla satıyor
- Akıllı telefon kameralarıyla rekabet edemiyor
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Aynasız fotoğraf makineleri son on yılda sektörü kasıp kavurdu. Akıllı telefonların kameraları da giderek daha yetenekli hale geliyor ve sıradan tüketiciler artık ayrı bir fotoğraf makinesi satın alma gereği duymuyor.
Aynasız fotoğraf makineleri daha fazla satıyor
Aynasız fotoğraf makineleri mekanik olmadıkları için SLR’ların deklanşörleri gibi yıpranmıyor. Ayrıca karşılaştırılabilir SLR’lardan daha hızlı çekim yapabiliyor ve görüntüleri daha hızlı işleyebiliyor. Bir diğer artısı daha az yer kaplayacak şekilde tasarlanmış olmaları ve daha kompakt olmaları. 2020’de aynasız fotoğraf makinelerinin satışının 2.93 milyon adet, SLR satışının 2.37 milyon adedi geçtiği de biliniyor.
Akıllı telefon kameralarıyla rekabet edemiyor
Nikkei, Nikon’un fotoğraf makinelerinin giderek daha güçlü kameralara sahip olan akıllı telefonlara karşı kaybettiğini belirtiyor. Nikon, daha benzersiz özelliklere sahip ürünler sunarak akıllı telefonlara karşı üstünlük kurmayı hedefliyor.
Canon’un da önümüzdeki birkaç yıl içinde SLR fotoğraf makineleri üretimini bırakması bekleniyor. SLR’lardan elde edilen yaklaşık %30 gelirle, aynasız fotoğraf makineleri Nikon’un görüntüleme işi gelirinin yarısını oluşturuyor. Nikkei, Nikon’un görüntüleme sektörünü yaklaşık 1.3 milyar dolar seviyesine getirdiğini belirtiyor. Mevcut Nikon SLR’ların üretimi ve dağıtımı şimdilik devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...