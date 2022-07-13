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    Nikon, aynasız fotoğraf makinelerine odaklanmak için DSLR’ların üretimini durduruyor

    Nikon, SLR fotoğraf makinelerinin üretimini durduruyor. Japon kamera üreticisi, yeni aynasız fotoğraf makinesi modellerine odaklanacak ve Nikon D6 DSLR, şirketin son SLR fotoğraf makinesi olacak.
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    nikon dslr fotoğraf makinesi üretimini durduruyor

    Aynasız fotoğraf makineleri son on yılda sektörü kasıp kavurdu. Akıllı telefonların kameraları da giderek daha yetenekli hale geliyor ve sıradan tüketiciler artık ayrı bir fotoğraf makinesi satın alma gereği duymuyor.

    Aynasız fotoğraf makineleri daha fazla satıyor

    Aynasız fotoğraf makineleri mekanik olmadıkları için SLR’ların deklanşörleri gibi yıpranmıyor. Ayrıca karşılaştırılabilir SLR’lardan daha hızlı çekim yapabiliyor ve görüntüleri daha hızlı işleyebiliyor. Bir diğer artısı daha az yer kaplayacak şekilde tasarlanmış olmaları ve daha kompakt olmaları. 2020’de aynasız fotoğraf makinelerinin satışının 2.93 milyon adet, SLR satışının 2.37 milyon adedi geçtiği de biliniyor.

    nikon aynasız fotoğraf makinesi

    Akıllı telefon kameralarıyla rekabet edemiyor

    Nikkei, Nikon’un fotoğraf makinelerinin giderek daha güçlü kameralara sahip olan akıllı telefonlara karşı kaybettiğini belirtiyor. Nikon, daha benzersiz özelliklere sahip ürünler sunarak akıllı telefonlara karşı üstünlük kurmayı hedefliyor.

    Canon’un da önümüzdeki birkaç yıl içinde SLR fotoğraf makineleri üretimini bırakması bekleniyor. SLR’lardan elde edilen yaklaşık %30 gelirle, aynasız fotoğraf makineleri Nikon’un görüntüleme işi gelirinin yarısını oluşturuyor. Nikkei, Nikon’un görüntüleme sektörünü yaklaşık 1.3 milyar dolar seviyesine getirdiğini belirtiyor. Mevcut Nikon SLR’ların üretimi ve dağıtımı şimdilik devam edecek.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 4 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 4 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 1 hafta önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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