Nikon, aynasız fotoğraf makinelerine odaklanmak için DSLR’ların üretimini durduruyor

Aynasız fotoğraf makineleri son on yılda sektörü kasıp kavurdu. Akıllı telefonların kameraları da giderek daha yetenekli hale geliyor ve sıradan tüketiciler artık ayrı bir fotoğraf makinesi satın alma gereği duymuyor.

Akıllı telefonlar DSLR kameraları geride bırakabilir 1 ay önce eklendi

Aynasız fotoğraf makineleri daha fazla satıyor

Aynasız fotoğraf makineleri mekanik olmadıkları için SLR’ların deklanşörleri gibi yıpranmıyor. Ayrıca karşılaştırılabilir SLR’lardan daha hızlı çekim yapabiliyor ve görüntüleri daha hızlı işleyebiliyor. Bir diğer artısı daha az yer kaplayacak şekilde tasarlanmış olmaları ve daha kompakt olmaları. 2020’de aynasız fotoğraf makinelerinin satışının 2.93 milyon adet, SLR satışının 2.37 milyon adedi geçtiği de biliniyor.

Akıllı telefon kameralarıyla rekabet edemiyor

Nikkei, Nikon’un fotoğraf makinelerinin giderek daha güçlü kameralara sahip olan akıllı telefonlara karşı kaybettiğini belirtiyor. Nikon, daha benzersiz özelliklere sahip ürünler sunarak akıllı telefonlara karşı üstünlük kurmayı hedefliyor.

Canon’un da önümüzdeki birkaç yıl içinde SLR fotoğraf makineleri üretimini bırakması bekleniyor. SLR’lardan elde edilen yaklaşık %30 gelirle, aynasız fotoğraf makineleri Nikon’un görüntüleme işi gelirinin yarısını oluşturuyor. Nikkei, Nikon’un görüntüleme sektörünü yaklaşık 1.3 milyar dolar seviyesine getirdiğini belirtiyor. Mevcut Nikon SLR’ların üretimi ve dağıtımı şimdilik devam edecek.

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