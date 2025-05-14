Nintendo "Switch 2, Switch 1'den daha az kâr getiriyor"

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Tam Boyutta Gör Nintendo'nun uzun süredir beklenen yeni konsolu Switch 2'nin çok yakında çıkması bekleniyor. Ancak bu olurken en çok konuşulan konulardan biri de, yeni konsolun oyun ve donanım fiyatları oldu. Son olarak Nintendo başkanı Shuntaro Furukawa ise bu konuda açıklamada bulundu. Nintendo'ya göre Switch 2, Switch 1'den daha az kâr getiriyor.

Switch 2 için üretim maliyeti yükseldi

Nintendo başkanı Shuntaro Furukawa’nın yatırımcılara aktardığı detaylara göre Switch 2 üretim maliyetleri, daha büyük ekran ve 4K destekli yeni çip gibi bileşenler nedeniyle artmış durumda. Ayrıca ABD'de yürürlüğe giren yeni gümrük tarifeleri de Nintendo'nun kâr oranlarını doğrudan etkiliyor.

Şirketin mali yıl sonu için hazırladığı 2026 tahminlerinde, 1.9 trilyon yenlik satış beklentisine karşılık sadece 300 milyar yen kâr hedefleniyor. Bu da brüt kâr oranını büyük oranda düşürmüş olacak. Nintendo ise, Switch 2'nin daha az kâr getirmesini göze alarak ürün tabanını hızlı şekilde genişletmeyi hedefliyor. Ayrıca yazılım tarafındaki büyümenin de korunması amaçlanıyor.

Hatta Nintendo, Switch 2 öncesinde hesap kullanım sözleşmesini yeniledi. Böylece kopya oyun kullanımı ya da konsolun kendisinin korsan şekilde kullanımını zorlaştırmayı hedefliyor. Buna yönelik, yeni sözleşmenin İngiltere versiyonunda izinsiz kullanılan dijital içeriğin kullanılamaz hale getirilmesi var. ABD versiyonunda ise doğrudan konsolun kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale getirilmesi söz konusu.

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Şu an için Nintendo, ABD’deki tarifelere karşı ilk aşamada bir fiyat artışı planlamıyor. Ancak piyasa koşulları değişirse fiyat güncellemeleri gündeme gelebilir. Nintendo Switch 2 konsolu 13 Haziran tarihinde ülkemizde lansman yapacak. Fiyatı ise 36999TL olacak.

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