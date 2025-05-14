Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nintendo "Switch 2, Switch 1'den daha az kâr getiriyor"

    Nintendo Switch 2 donanımıyla ilk nesil konsoldan neredeyse 7 kat daha güçlü. Ancak resmi açıklamalara göre bu yeni nesil konsol, ilk model kadar kârlı olmayacak.

    Nintendo 'Switch 2, Switch 1'den daha az kâr getiriyor' Tam Boyutta Gör
    Nintendo'nun uzun süredir beklenen yeni konsolu Switch 2'nin çok yakında çıkması bekleniyor. Ancak bu olurken en çok konuşulan konulardan biri de, yeni konsolun oyun ve donanım fiyatları oldu. Son olarak Nintendo başkanı Shuntaro Furukawa ise bu konuda açıklamada bulundu. Nintendo'ya göre Switch 2, Switch 1'den daha az kâr getiriyor.

    Switch 2 için üretim maliyeti yükseldi

    Nintendo başkanı Shuntaro Furukawa’nın yatırımcılara aktardığı detaylara göre Switch 2 üretim maliyetleri, daha büyük ekran ve 4K destekli yeni çip gibi bileşenler nedeniyle artmış durumda. Ayrıca ABD'de yürürlüğe giren yeni gümrük tarifeleri de Nintendo'nun kâr oranlarını doğrudan etkiliyor. 

    Şirketin mali yıl sonu için hazırladığı 2026 tahminlerinde, 1.9 trilyon yenlik satış beklentisine karşılık sadece 300 milyar yen kâr hedefleniyor. Bu da brüt kâr oranını büyük oranda düşürmüş olacak. Nintendo ise, Switch 2'nin daha az kâr getirmesini göze alarak ürün tabanını hızlı şekilde genişletmeyi hedefliyor. Ayrıca yazılım tarafındaki büyümenin de korunması amaçlanıyor.

    Hatta Nintendo, Switch 2 öncesinde hesap kullanım sözleşmesini yeniledi. Böylece kopya oyun kullanımı ya da konsolun kendisinin korsan şekilde kullanımını zorlaştırmayı hedefliyor. Buna yönelik, yeni sözleşmenin İngiltere versiyonunda izinsiz kullanılan dijital içeriğin kullanılamaz hale getirilmesi var. ABD versiyonunda ise doğrudan konsolun kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale getirilmesi söz konusu. 

    Şu an için Nintendo, ABD’deki tarifelere karşı ilk aşamada bir fiyat artışı planlamıyor. Ancak piyasa koşulları değişirse fiyat güncellemeleri gündeme gelebilir. Nintendo Switch 2 konsolu 13 Haziran tarihinde ülkemizde lansman yapacak. Fiyatı ise 36999TL olacak. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Optimus'tan etkileyici dans gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    çocuğum ayaklara ilgi duyuyor subaru xv nissan xtrail yorum bu dosyanın bu eylemi gerçekleştirmek için ilişkilendirildiği bir uygulama yok app store"dan uygulama indiremiyorum ödeme istiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Mi 10T Pro
    Xiaomi Mi 10T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Abra A7
    Monster Abra A7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum