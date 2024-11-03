Sony'nin açıklamadığı PlayStation 5 Pro teknik özellikleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör PS5 Pro, resmi olarak 7 Kasım’da çıkacak ancak bazı kişiler Sony'nin revize edilmiş PlayStation 5 konsolunu incelemeye başladı. Birkaç gün önce konsolun kutu açılış videosu yayınlanmıştı ancak hemen kaldırılmıştı. Şimdi, Brezilyalı bir içerik üreticisi, konsolu edinmeyi başardı ve ardından kutunun içinde bulunan tam teknik özellik belgesini paylaştı. Böylece Sony’nin açıklamadığı PS5 Pro teknik özellikleri ortaya çıkmış oldu.

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PlayStation 5 Pro, AMD’nin 8 çekirdekli/16 iş parçacıklı Zen 2 CPU’su ile geliyor. Belirtilmemiş RDNA GPU (16.7 TFLOPS) ile eşleştirilmiş. Konsol, grafikler için 16 GB GDDR6 bellek ve diğer her şey için 2 GB DDR5 bellek ile geliyor. Sony, konsolun tam yük altında 390 watt'a kadar güç tüketebileceğini söylüyor. Bu, üst düzey bir bilgisayarın kullanacağı güçle karşılaştırıldığında çok küçük bir miktar. Wi-Fi 7 desteği, iki adet USB-A portu, iki adet USB-C portu (bunlardan yalnızca biri 10 Gbps hız sağlıyor) ve ek depolama alanı için ekstra M.2 yuvalı 2 TB SSD ile geliyor.

PS5 Pro, raw TFLOPS açısından PS5'ten %67 daha fazla işlem gücü sunuyor. Sony'ye göre bu, ortalama olarak yaklaşık %45 daha hızlı işleme anlamına geliyor. Ancak, birkaç geliştiricinin yakın zamanda belirttiği gibi, konsolun asıl kozu muhtemelen Sony tarafından geliştirilen özelleştirilmiş yapay zeka (AI) destekli upscaling PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) olacak. The First Descendant geliştiricilerine göre, NVIDIA DLSS kalitesinde olacak.

PlayStation 5 Pro Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi

Sony PlayStation 5 Pro, 7 Kasım’da satışa çıkacak. PS5 Pro Türkiye fiyatı 50.000 TL olarak belirlendi.

PlayStation 5 Pro teknik özellikleri

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CPU : AMD Ryzen Zen2, 8 çekirdek/16 iş parçacığı

: AMD Ryzen Zen2, 8 çekirdek/16 iş parçacığı GPU : 16.7 TFLOPS, AMD Radeon RDNA grafik motoru

: 16.7 TFLOPS, AMD Radeon RDNA grafik motoru Bellek : 16GB GDDR6 / 2GB DDR5 RAM

: 16GB GDDR6 / 2GB DDR5 RAM Depolama : 2TB SSD

: 2TB SSD Portlar : USB-A x2, USB-C x2, SSD M.2 genişletme yuvası

: USB-A x2, USB-C x2, SSD M.2 genişletme yuvası Bağlantı : Ethernet, 802.11be (WiFi 7), Bluetooth 5.1

: Ethernet, 802.11be (WiFi 7), Bluetooth 5.1 Güç : 390W

: 390W Boyut ve ağırlık: 388 x 89 x 216 mm, 3.1 kg

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PS5 Pro geliyor: İşte PlayStation 5 Pro'nun teknik özellikleri