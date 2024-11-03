Sony'nin açıklamadığı PlayStation 5 Pro teknik özellikleri ortaya çıktı

PlayStation 5 Pro, AMD’nin 8 çekirdekli/16 iş parçacıklı Zen 2 CPU’su ile geliyor. Belirtilmemiş RDNA GPU (16.7 TFLOPS) ile eşleştirilmiş. Konsol, grafikler için 16 GB GDDR6 bellek ve diğer her şey için 2 GB DDR5 bellek ile geliyor. Sony, konsolun tam yük altında 390 watt'a kadar güç tüketebileceğini söylüyor. Bu, üst düzey bir bilgisayarın kullanacağı güçle karşılaştırıldığında çok küçük bir miktar. Wi-Fi 7 desteği, iki adet USB-A portu, iki adet USB-C portu (bunlardan yalnızca biri 10 Gbps hız sağlıyor) ve ek depolama alanı için ekstra M.2 yuvalı 2 TB SSD ile geliyor.
PS5 Pro, raw TFLOPS açısından PS5'ten %67 daha fazla işlem gücü sunuyor. Sony'ye göre bu, ortalama olarak yaklaşık %45 daha hızlı işleme anlamına geliyor. Ancak, birkaç geliştiricinin yakın zamanda belirttiği gibi, konsolun asıl kozu muhtemelen Sony tarafından geliştirilen özelleştirilmiş yapay zeka (AI) destekli upscaling PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) olacak. The First Descendant geliştiricilerine göre, NVIDIA DLSS kalitesinde olacak.
PlayStation 5 Pro Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi
Sony PlayStation 5 Pro, 7 Kasım’da satışa çıkacak. PS5 Pro Türkiye fiyatı 50.000 TL olarak belirlendi.
PlayStation 5 Pro teknik özellikleri
- CPU: AMD Ryzen Zen2, 8 çekirdek/16 iş parçacığı
- GPU: 16.7 TFLOPS, AMD Radeon RDNA grafik motoru
- Bellek: 16GB GDDR6 / 2GB DDR5 RAM
- Depolama: 2TB SSD
- Portlar: USB-A x2, USB-C x2, SSD M.2 genişletme yuvası
- Bağlantı: Ethernet, 802.11be (WiFi 7), Bluetooth 5.1
- Güç: 390W
- Boyut ve ağırlık: 388 x 89 x 216 mm, 3.1 kg
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über