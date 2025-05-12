Yeni MSI Claw modeli sızdırıldı: Ryzen Z2 planda yok

MSI Claw 2 ufukta göründü
Kaçıranlar için geçtiğimiz yıllarda MSI, Claw isimli taşınabilir konsol serisi için Intel işlemci ve grafik birimlerini tercih etmişti. Intel yonga setleri, AMD kadar performans ve batarya performansı gösteremedi ve bu nedenle Claw serisi yeteri kadar popüler olamadı. Yeni tespit edilen bir sızıntıda ise Claw serisine ait "A2HM" kod adlı yeni bir model keşfedildi.
Claw serisinde kullanılan isimlendirme mantığına göre “H” harfi, genellikle yüksek güçlü mobil işlemci sınıfına; "M" harfi ise varyantlara işaret ediyor. Bu bağlamda Claw 7 A2HM, Intel’in NPU içermeyen Core Ultra 200H serisiyle donatılmış bir varyant olabilir.
Bu arada Arrow Lake-H temelli sistemler de benzer şekilde NPU’suz olabiliyor, dolayısıyla A2HM modeli Intel'in yeni nesil ama AI destekli olmayan çözümlerine dayanıyor olabilir.
Şu anki sızıntılara göre Claw serisi bir kez daha Intel'e güvenecek. MSI'ın AMD tarafına yönelme ihtimali hâlâ masada olsa da, Ryzen Z2 Extreme tabanlı modelden hâlâ resmi bir iz çıkmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
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