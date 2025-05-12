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    Yeni MSI Claw modeli sızdırıldı: Ryzen Z2 planda yok

    Yeni nesil MSI Claw taşınabilir konsoluna dair ilk bilgiler paylaşıldı. Claw 7 A2HM adını taşıyan yeni model, muhtemelen Ryzen yerine Intel ortaklığını koruyacak. 

    Yeni MSI Claw modeli sızdırıldı: Ryzen Z2 planda yok Tam Boyutta Gör
    Steam Deck ile hız kazanan taşınabilir oyun konsolu pazarı, Asus ROG Ally ve Lenovo Legion GO gibi modellerle çeşitlenmeye devam ediyor. Bu yarışta Intel işlemcili ilk el konsolu MSI Claw'u duyuran MSI ise, yeni model için hazırlıklara başlamış durumda. Son olarak ikinci nesil Claw ailesinden ilk doğrulama paylaşıldı.

    MSI Claw 2 ufukta göründü

    Kaçıranlar için geçtiğimiz yıllarda MSI, Claw isimli taşınabilir konsol serisi için Intel işlemci ve grafik birimlerini tercih etmişti. Intel yonga setleri, AMD kadar performans ve batarya performansı gösteremedi ve bu nedenle Claw serisi yeteri kadar popüler olamadı. Yeni tespit edilen bir sızıntıda ise Claw serisine ait "A2HM" kod adlı yeni bir model keşfedildi. 

    Claw serisinde kullanılan isimlendirme mantığına göre “H” harfi, genellikle yüksek güçlü mobil işlemci sınıfına; "M" harfi ise varyantlara işaret ediyor. Bu bağlamda Claw 7 A2HM, Intel’in NPU içermeyen Core Ultra 200H serisiyle donatılmış bir varyant olabilir.

    Yeni MSI Claw modeli sızdırıldı: Ryzen Z2 planda yok Tam Boyutta Gör
    Detaya inersek, Xe2 yerine Alchemist veya Xe-LPG+ grafik çözümleriyle donatılan bu işlemciler, XMX çekirdekleri sayesinde taşınabilir sistemlerde yeterli grafik gücü sunabiliyor. MSI’ın Claw AI+ modellerinde ise “V” harfi kullanılmıştı. Ancak bu modelde “V” yer almıyor, bu da NPU’suz bir sistem ihtimalini güçlendiriyor.

    Bu arada Arrow Lake-H temelli sistemler de benzer şekilde NPU’suz olabiliyor, dolayısıyla A2HM modeli Intel'in yeni nesil ama AI destekli olmayan çözümlerine dayanıyor olabilir.

    Şu anki sızıntılara göre Claw serisi bir kez daha Intel'e güvenecek. MSI'ın AMD tarafına yönelme ihtimali hâlâ masada olsa da, Ryzen Z2 Extreme tabanlı modelden hâlâ resmi bir iz çıkmadı.

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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 9 saat önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 2 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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