Xbox'tan sonra PlayStation 5 fiyatlarına da zam gelebilir

PlayStation 5 Fiyatları Bir Kez Daha Zamlanabilir
Bugün yatırımcılarıyla bir araya geldiği etkinlikte son çeyreğin mali sonuçlarını açıklayan Sony, Amerika'daki ek gümrük vergileri yüzünden 680 milyon dolar kayba uğradığını açıkladı. Bu kaybın önüne geçmek için çözüm arayan Sony, üretimi ABD'ye taşımayı düşünüyor. Şirketin gündemindeki bir diğer çözüm de fiyatlara zam yapmak. Şirket bu zam ihtimalinden söz ederken doğrudan PS5'in adını vermemiş olsa da olası bir zam dalgasından onun da etkilenmesi kaçınılmaz görünüyor.
Donald Trump'ın ek gümrük vergileri ABD'ye giren ürünleri kapsıyor olsa da şirketlerin bilançosunda yarattığı etki tüm dünyayı etkiliyor. Sony'nin bu son açıklaması da bunun ispatı. ABD ile Çin arasında yapılan son anlaşmayla birlikte Çin'e uygulanan tarife yüzde 30'a kadar düşürülmüş olsa da bu tarifelerin fiyatlardaki etkisi bir süre daha zam haberlerine sebep olacak gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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