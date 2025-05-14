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    Xbox'tan sonra PlayStation 5 fiyatlarına da zam gelebilir

    Sony'nin bugün yaptığı açıklamalar, PlayStation 5 fiyatlarının çok yakında zamlanabileceğini gösterdi. Trump'ın gümrük vergileri yüzünden artan maliyetler kullanıcılara yansıtılacak.

    PlayStation 5 Tam Boyutta Gör
    Donald Trump'ın Çin ile girdiği ticaret savaşında adeta bir silah olarak kullandığı ek gümrük vergileri, teknoloji sektörünün neredeyse her alanında maliyetleri arttırmış durumda. Oyun konsolları da bundan nasibini alıyor. Bildiğiniz gibi Xbox, geçtiğimiz günlerde Xbox fiyatlarına kayda değer bir zam yaptı. Aynı dönemde Sony de Birleşik Krallık ve Avustralya gibi bazı ülkelerde PlayStation 5 fiyatlarını arttırdı. Ancak bu zam tüm dünyaya yayılmadı. Ne var ki bugün Sony cephesinden gelen açıklamalar küresel bir zammın da kapıda olduğunu gösteriyor.

    PlayStation 5 Fiyatları Bir Kez Daha Zamlanabilir

    Bugün yatırımcılarıyla bir araya geldiği etkinlikte son çeyreğin mali sonuçlarını açıklayan Sony, Amerika'daki ek gümrük vergileri yüzünden 680 milyon dolar kayba uğradığını açıkladı. Bu kaybın önüne geçmek için çözüm arayan Sony, üretimi ABD'ye taşımayı düşünüyor. Şirketin gündemindeki bir diğer çözüm de fiyatlara zam yapmak. Şirket bu zam ihtimalinden söz ederken doğrudan PS5'in adını vermemiş olsa da olası bir zam dalgasından onun da etkilenmesi kaçınılmaz görünüyor.

    Donald Trump'ın ek gümrük vergileri ABD'ye giren ürünleri kapsıyor olsa da şirketlerin bilançosunda yarattığı etki tüm dünyayı etkiliyor. Sony'nin bu son açıklaması da bunun ispatı. ABD ile Çin arasında yapılan son anlaşmayla birlikte Çin'e uygulanan tarife yüzde 30'a kadar düşürülmüş olsa da bu tarifelerin fiyatlardaki etkisi bir süre daha zam haberlerine sebep olacak gibi görünüyor.

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