PS Plus Mayıs 2025 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

PS Plus Extra ve Premium oyunları Mayıs 2025
Hatırlayacak olursak Mayıs ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Ark: Survival Ascended, Balatro ve Warhammer 40,000: Boltgun eklenmişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.
Sony'nin paylaşımına göre 20 Mayıs'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Sand, Soul Hackers 2, Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition, Battlefield V, S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy, Granblue Fantasy Versus: Rising, Humankind, Story of Seasons: A Wonderful Life ve Gloomhaven Mercenaries Edition dahil 9 yeni oyun ekleniyor.
Mayıs ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:
- Sand Land | PS4, PS5
- Soul Hackers 2 | PS5
- Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition | PS4, PS5
- Battlefield V | PS4
- S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy | PS4, PS5
- Granblue Fantasy Versus: Rising | PS4, PS5
- Humankind | PS4, PS5
- Story of Seasons: A Wonderful Life | PS5
- Gloomhaven Mercenaries Edition | PS4, PS5
PlayStation Premium | Classics
- Battle Engine Aquila | PS4, PS5
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