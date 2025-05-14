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    PS Plus Mayıs 2025 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

    Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus'ın Mayıs 2025 oyunları belli oldu. İşte Mayıs ayında PS Plus Extra ve Premium katmanlarına eklenecek ücretsiz oyunlar...

    PS Plus Mayıs 2025 oyunları belli oldu: Extra ve Premium Tam Boyutta Gör
    Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, yepyeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi PS Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Mayıs ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

    PS Plus Extra ve Premium oyunları Mayıs 2025

    Hatırlayacak olursak Mayıs ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Ark: Survival Ascended, Balatro ve Warhammer 40,000: Boltgun eklenmişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

    Sony'nin paylaşımına göre 20 Mayıs'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Sand, Soul Hackers 2, Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition, Battlefield V, S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy, Granblue Fantasy Versus: Rising, Humankind, Story of Seasons: A Wonderful Life ve Gloomhaven Mercenaries Edition dahil 9 yeni oyun ekleniyor. 

    Mayıs ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:

    • Sand Land | PS4, PS5 
    • Soul Hackers 2 | PS5 
    • Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition | PS4, PS5 
    • Battlefield V | PS4 
    • S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy | PS4, PS5 
    • Granblue Fantasy Versus: Rising | PS4, PS5 
    • Humankind | PS4, PS5 
    • Story of Seasons: A Wonderful Life | PS5
    • Gloomhaven Mercenaries Edition | PS4, PS5

    PlayStation Premium | Classics

    • Battle Engine Aquila | PS4, PS5
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