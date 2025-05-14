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    PS5 satış rakamları paylaşıldı: Sony beklentileri düşürdü

    Sony, PS5’in toplam 77.8 milyon birime ulaştığını açıkladı. Ancak donanım satışları düşmeye devam ediyor. 2025’te daha sert bir gerileme bekleniyor...          

    PS5 satış rakamları paylaşıldı: Sony beklentileri düşürdü Tam Boyutta Gör
    Sony, 2024 mali yılının dördüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarıyla birlikte PlayStation 5 satış verilerini de paylaştı. Açıklanan rapora göre PS5'in toplam satış adedi 77,8 milyona ulaştı. Ancak yazım gelirleri artarken donanım satışlarındaki düşüş devam ediyor.

    PS5 kan kaybetmeye devam ediyor

    Paylaşılan rakamlara göre Sony, son çeyrekte 2,8 milyon PS5 sevkiyatı gerçekleştirdi. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemindeki 4,5 milyon adetlik satışa göre önemli bir düşüş anlamına geliyor. 2024 mali yılının tamamında ise 18,5 milyon PS5 satışı gerçekleşti. Bu da 2023'teki 20,8 milyonluk satışın oldukça gerisinde. Sony ise, 2025 mali yılı için yine benzer bir tablo hedefliyor.

    Açıklanan tahminlere göre donanım satışlarında bir kez daha gerileme yaşanacak. Buna karşın yazılım tarafı daha pozitif. Özellikle Ghost of Yotei gibi birinci parti yapımların etkisiyle oyun satışlarında artış bekleniyor. Ayrıca yazılım satışları, bu yıl da donanım kayıplarının büyük ölçüde telafi edilmesini sağladı.

    Yazılım gelirleriyle denge sağlandı

    PS4 ve PS5 oyun satışları 2023'teki 286,4 milyondan 2024'te 303,3 milyona yükseldi. Ancak bu artış büyük ölçüde üçüncü parti oyunlardan kaynaklandı. Birinci parti oyun satışları yıllık bazda 39,7 milyondan 28,9 milyona geriledi. Dijitalleşme eğilimi ise devam ediyor. Tam oyun satışlarında dijital indirme oranı %70’ten %76'ya çıktı. Bu da fiziksel kopyalara olan talebin giderek azaldığını gösteriyor.

    Öte yandan PlayStation Network tarafında da kullanıcı artışı yaşanıyor. Aylık aktif kullanıcı sayısı bir önceki yılın aynı dönemindeki 118 milyondan 124 milyona çıktı. 2025 mali yılı tahminlerine göre Sony, satışlarda %8’lik bir düşüş bekliyor. Buna döviz kurları ve donanım satışlarındaki düşüş neden olarak gösteriliyor. Ancak operasyonel gelirlerde %16’lık artış beklentisi var ve bu da büyük oranda yazılım satışlarından kaynaklanıyor.

    PS5’in önümüzdeki dönemde nasıl bir ivme göstereceği belirsizliğini koruyor. Ancak mevcut gidişat, Sony’nin donanımdan çok, yazılım ve servis gelirlerine odaklanmaya devam edeceğini kanıtlar nitelikte. Öte yandan bu düşüş, Grand Theft Auto VI gibi büyük bütçeli yapımların çıkmasıyla tekrar hareketlenebilir. 

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