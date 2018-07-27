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Nintendo Switch ve oyunlarının Türkiye fiyatları açıklandı

Türkiye pazarında satışa sunulacak Nintendo Switch fiyat bilgisi de belli oldu. CD-Media distribütörlüğünde Türkiye'ye giriş yapan Nintendo Switch'in satış fiyatı 2.399 TL olarak belirlendi.
10 ay
3,9b
1
30
Oyun Konsolları
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Nintendo Switch ve oyunlarının Türkiye fiyatları açıklandı
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Uzunca bir aradan sonra resmi olarak yeniden Türkiye pazarına giriş yapan Nintendo, yeni konsolu Switch ile başarı yakalamayı planlıyor. Nintendo Türkiye müdürü Levent Ertoğlu’nun “loading” notuyla attığı tweet’in ardından Türkiye’de resmi satışlarına başlanacağını anladığımız Nintendo Switch fiyat bilgisi de belli oldu.

CD-Media distribütörlüğünde Türkiye’ye giriş yapan Nintendo Switch fiyatı 2.399 lira olarak belirlendi. Nintendo Switch oyunlarının fiyatları da 320 ila 380 lira arasında farklılık gösteriyor. Örneğin geçtiğimiz yılın en iyi oyunlarından biri olan Super Mario Odyssey’in fiyatı 329 lira, The Legend of Zelda Breath of Wild’ın fiyatı ise 379 lira olarak belirlenmiş durumda.

Resmi distribütör onaylı Nintendo Switch fiyat listesi şu şekilde;

  • Nintendo Switch Gri                                                       : 2.399 TL
  • Nintendo Switch Neon Kırmızı ve Mavi                        : 2.399 TL
  • Nintendo Switch Joy-Con ikili Gri                                 : 559 TL
  • Nintendo Switch Joy-Con ikili Neon Kırmızı ve Mavi  : 559 TL
  • Nintendo Switch Pro Controller                                      : 499 TL

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pofpor01 10 ay en beğenilen
oyun fiyatları makul. Yüksek satış rakamlarına ulaşacaklar.
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zaomss 10 ay
10 tane falan satarlar. Hayırlı olsun..
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Kunt1903 10 ay
Dünyanın en kısa fıkrası... 2399 dedi hefgjgfdgjjkjfryikd...
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kozmodov 9 ay
Vay be 2 hafta önce millet amazona göre pahalı felan diyordu şimdi ucuz kaldı o sitelerin onların yanında umarım zam yapmazlar
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AMD En Eyisi Moruq 9 ay
Zengin bebelerini saymazsak kim alır bunu bu fiyata?
Zamanında 2000 TL'den Xbox One X satıldı neden bunu alayım?
Tamam Mario güzel oyun da 2300 lira etmez. Daha oyunum fiyatını saymadım.
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XanthiN 9 ay AMD En Eyisi Moruq
2 hafta önce yazılmış mesajına cevap vereyim; artık bu fiyatlara almak da pek mümkün değil gibi çünkü dolar 7 oldu. Kısa süre içinde belirtilen fiyatlara zam gelecektir. Switch yurt dışında 300 dolar * 7 = 2100 TL yapıyor, vergisiz + ötv'siz. Bu fiyatta bile kalması imkansız yani.

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XanthiN 9 ay
Fiyat tam bir hayal kırıklığı

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Konsol + 2 oyun $407.58'e (~2.000 TL) alınabiliyor. Bu ürünlerin Türkiye'deki fiyatı 3.108 TL yapıyor!..
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ceh.meh 9 ay
Bu cihaz satılmaz demeyin. Bal gibi de satılır. Yaz tatiline giden zenginlerin yaramaz çocukları, anne ben Nintendo istiyom baba ben Nintendo istiyom, arkadaşım Berkecan’da var hava atıyor bende istiyom diyip ebeveynlerinin başlarının etini yiyecekler ve bu cihazı aldıracaklardır. Yazın havuzda, kumsalda güneşlenirken çocuk ps4 pro oynayamayacağına göre tabletin tek alternatifi bu cihaz. Onun haricinde bir de kolejde okuyup, hem zenginliğini göstermek hem de kız arkadaşlarına hava atmak için bu cihazı alıp sınıfa götürecek ergenler de olacaktır.
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darkhair 10 ay
El konsollarına oldum olası meraklıyım
PSP-PS VITA için ha aldım ha alıcam derken cihazların ömrü bitti.
Switch bayağıdır dikkatimi çeken bir cihazdı. TR'ye gelirse kesin alırım diyordum. Fakat fiyatını gördükten sonra yanına yaklaşmam
Aga o fiyata XBOX ONE S + orta sınıf android telefon alınabiliyor
Nintendo kendine "harakiri" yapıyor bildiğin...
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olağan_şüpheli 10 ay
mario mu zelda mı ... kalsın.
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sniper23 10 ay
CD-Media'nın Müdürü bu galiba:
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gurkanse 10 ay
iyide nintendo japon firması değilmi? niye dolar üzerinden hesaplayarak geliyor ülkemize? Ayrıca geçen gün bir video da izlerken gördüm amerika bestbuy da nintendo switch 300$ evet yanlış duymadınız sadece 300$ fiyatı var.
300$ x %18 = 354$ yapar kaba hesapla
354$ x 4.84 = 1713 TL yapar.
oyunlar ise evet 59 $ dan satılıyor.
UYUMAYA DEVAM MAKARNA BEYİNLİLER
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Witcher3 10 ay
Türkiye’de hele ki bu fiyatlar ile satmaz üstelik kemik kitlesi zaten çoktan almış. Haa overgame in kanyon mağazasında 5-10 tane neymiş bu yaw ver bakem bir tane diyen ultra zengine satacaklardır. Türk oyunculuğuna zarar veren böyle distrübütör firmalar umarım kısa sürede kapanmak zorunda kalırlar...
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turyunus 10 ay
1000? XBOX ONE S
3 AYLIK 30? XBOX GAME PASS
YILLIK 65? EA ACCESS
Fazla söze gerek yok herhalde
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