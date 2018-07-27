Nintendo Switch ve oyunlarının Türkiye fiyatları açıklandı

Otomobil Editörü
Uzunca bir aradan sonra resmi olarak yeniden Türkiye pazarına giriş yapan Nintendo, yeni konsolu Switch ile başarı yakalamayı planlıyor. Nintendo Türkiye müdürü Levent Ertoğlu’nun “loading” notuyla attığı tweet’in ardından Türkiye’de resmi satışlarına başlanacağını anladığımız Nintendo Switch fiyat bilgisi de belli oldu.
CD-Media distribütörlüğünde Türkiye’ye giriş yapan Nintendo Switch fiyatı 2.399 lira olarak belirlendi. Nintendo Switch oyunlarının fiyatları da 320 ila 380 lira arasında farklılık gösteriyor. Örneğin geçtiğimiz yılın en iyi oyunlarından biri olan Super Mario Odyssey’in fiyatı 329 lira, The Legend of Zelda Breath of Wild’ın fiyatı ise 379 lira olarak belirlenmiş durumda.
Resmi distribütör onaylı Nintendo Switch fiyat listesi şu şekilde;
- Nintendo Switch Gri : 2.399 TL
- Nintendo Switch Neon Kırmızı ve Mavi : 2.399 TL
- Nintendo Switch Joy-Con ikili Gri : 559 TL
- Nintendo Switch Joy-Con ikili Neon Kırmızı ve Mavi : 559 TL
- Nintendo Switch Pro Controller : 499 TL
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Zamanında 2000 TL'den Xbox One X satıldı neden bunu alayım?
Tamam Mario güzel oyun da 2300 lira etmez. Daha oyunum fiyatını saymadım.
Konsol + 2 oyun $407.58'e (~2.000 TL) alınabiliyor. Bu ürünlerin Türkiye'deki fiyatı 3.108 TL yapıyor!..
PSP-PS VITA için ha aldım ha alıcam derken cihazların ömrü bitti.
Switch bayağıdır dikkatimi çeken bir cihazdı. TR'ye gelirse kesin alırım diyordum. Fakat fiyatını gördükten sonra yanına yaklaşmam
Aga o fiyata XBOX ONE S + orta sınıf android telefon alınabiliyor
Nintendo kendine "harakiri" yapıyor bildiğin...
300$ x %18 = 354$ yapar kaba hesapla
354$ x 4.84 = 1713 TL yapar.
oyunlar ise evet 59 $ dan satılıyor.
UYUMAYA DEVAM MAKARNA BEYİNLİLER
3 AYLIK 30? XBOX GAME PASS
YILLIK 65? EA ACCESS
Fazla söze gerek yok herhalde
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