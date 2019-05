Nintendo Switch ve oyunlarının Türkiye fiyatları açıklandı

Tam Boyutta Gör

Uzunca bir aradan sonra resmi olarak yeniden Türkiye pazarına giriş yapan Nintendo, yeni konsolu Switch ile başarı yakalamayı planlıyor. Nintendo Türkiye müdürü Levent Ertoğlu’nun “loading” notuyla attığı tweet’in ardından Türkiye’de resmi satışlarına başlanacağını anladığımız Nintendo Switch fiyat bilgisi de belli oldu.

CD-Media distribütörlüğünde Türkiye’ye giriş yapan Nintendo Switch fiyatı 2.399 lira olarak belirlendi. Nintendo Switch oyunlarının fiyatları da 320 ila 380 lira arasında farklılık gösteriyor. Örneğin geçtiğimiz yılın en iyi oyunlarından biri olan Super Mario Odyssey’in fiyatı 329 lira, The Legend of Zelda Breath of Wild’ın fiyatı ise 379 lira olarak belirlenmiş durumda.

Resmi distribütör onaylı Nintendo Switch fiyat listesi şu şekilde;

Nintendo Switch Gri : 2.399 TL

Nintendo Switch Neon Kırmızı ve Mavi : 2.399 TL

Nintendo Switch Joy-Con ikili Gri : 559 TL

Nintendo Switch Joy-Con ikili Neon Kırmızı ve Mavi : 559 TL

Nintendo Switch Pro Controller : 499 TL