Yeni nesil Xbox, oyun akış hizmetini destekleyecek

Teknoloji Editörü
Haziran ayında düzenlenen E3 2018'de Microsoft'un kendi bulut oyun akış hizmetini kuracağı duyurulmuştu. Yayınlanan yeni bir raporda, bu oyun akış hizmetinin Scarlett Cloud olarak adlandırılacağını ve Microsoft'un bir sonraki oyun konsolu Xbox'ta önemli bir rol oynayacağı belirtiliyor.
Yeni nesil Xbox'un 2020'de satışa sunulması bekleniyor
Microsoft'un yeni nesil Xbox'ı 2020 yılında satışa sunması bekleniyor ve söylentilere bakılırsa bu oyun konsolunun iki farklı versiyonu olacak. Birinci cihaz geleneksel oyun konsolu özellikleriyle gelirken, ikinci cihaz ise bulut tabanlı oyun akış teknolojisini destekleyecek. Thurrott.com'dan Brad Sams'e göre bulut oyun akışını destekleyen cihaz, standart Xbox'a göre daha düşük donanım özelliklerine sahip olacak.Microsoft'un donanım satışından pek para kazanmadığını ve gelirinin çoğunu Xbox Live, Xbox Game Pass ve oyun satışlarından elde ettiği düşünürsek, bulut tabanlı oyun akış hizmetine verilen önemi daha iyi kavrayabiliriz. Zira önümüzdeki yıllarda birçok şirket oyun akışı hizmeti sunacak ve biz bu hizmetlere abone olarak düşük performanslı cihazlarımızla dilediğimiz oyunları oynama şansına sahip olabileceğiz. Eğer bu servislerin fiyatlandırmaları da makul seviyelerde olursa, oyunlar için yeni bilgisayar ve donanım harcamaları da tarih olabilir.
https://www.theverge.com/2018/7/24/17606624/microsoft-xbox-scarlett-xcloud-game-streaming-service-rumors Yorum Yaz Paylaş Tweetle