Yeni nesil Xbox, oyun akış hizmetini destekleyecek

Haziran ayında düzenlenen E3 2018'de Microsoft'un kendi bulut oyun akış hizmetini kuracağı duyurulmuştu. Yayınlanan yeni bir raporda, bu oyun akış hizmetinin Scarlett Cloud olarak adlandırılacağını ve Microsoft'un bir sonraki oyun konsolu Xbox'ta önemli bir rol oynayacağı belirtiliyor.

Yeni nesil Xbox'un 2020'de satışa sunulması bekleniyor

Microsoft'un yeni nesil Xbox'ı 2020 yılında satışa sunması bekleniyor ve söylentilere bakılırsa bu oyun konsolunun iki farklı versiyonu olacak. Birinci cihaz geleneksel oyun konsolu özellikleriyle gelirken, ikinci cihaz ise bulut tabanlı oyun akış teknolojisini destekleyecek. Thurrott.com'dan Brad Sams'e göre bulut oyun akışını destekleyen cihaz, standart Xbox'a göre daha düşük donanım özelliklerine sahip olacak.

https://www.theverge.com/2018/7/24/17606624/microsoft-xbox-scarlett-xcloud-game-streaming-service-rumors

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Microsoft'un donanım satışındanve gelirinin çoğunuveelde ettiği düşünürsek,verilen önemi daha iyi kavrayabiliriz. Zira önümüzdeki yıllarda birçok şirket oyun akışı hizmeti sunacak ve biz bu hizmetlereolarakcihazlarımızla dilediğimiz oyunları oynama şansına sahip olabileceğiz. Eğer bu servislerinolursa, oyunlar içinda tarih olabilir.