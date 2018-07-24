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Yeni nesil Xbox, oyun akış hizmetini destekleyecek

Teknoloji devi Microsoft'un, 2020 yılında piyasaya sürmesi beklenen yeni nesil Xbox'ı oyun akış servisi ile geleceği ortaya çıktı. Bu önemli gelişmenin tüm detayları haberimizde.
10 ay
1,8b
1
5
Oyun Konsolları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Haziran ayında düzenlenen E3 2018'de Microsoft'un kendi bulut oyun akış hizmetini kuracağı duyurulmuştu. Yayınlanan yeni bir raporda, bu oyun akış hizmetinin Scarlett Cloud olarak adlandırılacağını ve Microsoft'un bir sonraki oyun konsolu Xbox'ta önemli bir rol oynayacağı belirtiliyor.

Yeni nesil Xbox'un 2020'de satışa sunulması bekleniyor

Microsoft'un yeni nesil Xbox'ı 2020 yılında satışa sunması bekleniyor ve söylentilere bakılırsa bu oyun konsolunun iki farklı versiyonu olacak. Birinci cihaz geleneksel oyun konsolu özellikleriyle gelirken, ikinci cihaz ise bulut tabanlı oyun akış teknolojisini destekleyecek. Thurrott.com'dan Brad Sams'e göre bulut oyun akışını destekleyen cihaz, standart Xbox'a göre daha düşük donanım özelliklerine sahip olacak.
Microsoft'un donanım satışından pek para kazanmadığını ve gelirinin çoğunu Xbox Live, Xbox Game Pass ve oyun satışlarından elde ettiği düşünürsek, bulut tabanlı oyun akış hizmetine verilen önemi daha iyi kavrayabiliriz. Zira önümüzdeki yıllarda birçok şirket oyun akışı hizmeti sunacak ve biz bu hizmetlere abone olarak düşük performanslı cihazlarımızla dilediğimiz oyunları oynama şansına sahip olabileceğiz. Eğer bu servislerin fiyatlandırmaları da makul seviyelerde olursa, oyunlar için yeni bilgisayar ve donanım harcamaları da tarih olabilir.

https://www.theverge.com/2018/7/24/17606624/microsoft-xbox-scarlett-xcloud-game-streaming-service-rumors Yorum Yaz
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cenkakay08 10 ay en beğenilen
İlerde konsol yerine sadece kol alıcaz galiba. Görüntü direk televizyona gelir.
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onur89tr 10 ay
İyi güzel de benim internet fiber değil. Biz nasıl oynayaçaz?
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onur89tr 10 ay
İyi güzel de benim internet fiber değil. Biz nasıl oynayaçaz?
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ÖzdalDoğru 10 ay
Muhtemelen bu hizmet korsana da çözüm olur.
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cenkakay08 10 ay en beğenilen
İlerde konsol yerine sadece kol alıcaz galiba. Görüntü direk televizyona gelir.
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fhrstw 10 ay cenkakay08
Soğutma olayını çözebilirlerse :D 4k tvlerde çekirdekler neredeyse kaynıyor ketıl gibi maşallah.
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