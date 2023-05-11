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    Nisan ayında Çin'de en çok satılan otomobiller açıklandı

    Otomotiv dünyasında çok konuşulan Çinli markaların Nisan ayındaki satışlarını gösteren veriler açıklandı. Peki hangi marka nasıl performans gösterdi? İşte detaylar:
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    Nisan ayında Çin'de en çok satılan otomobiller açıklandı
    Günümüzde Çinli üreticiler otomotiv dünyasında epey ses getiriyor. Ülkemizde de birçok yeni Çinli model görmekteyiz ve gelen haberler gösteriyor ki ilave gümrük vergisi getirilmeseydi çok daha fazlası gelecekti. Peki Çinli üreticilerin kendi ülkelerindeki satış performansları nasıl gelin bir de ona bakalım.

    Çin Binek Araç Birliği (CPCA) tarafından paylaşılan güncel verilere göre Nisan ayında 1,65 milyon araç satışı gerçekleştirildi. Bu da bir önceki aya göre yüzde 2,1 artış anlamına geliyor. Nisan ayında 370 bin adet %100 elektrikli araç ve 157 bin adet şarj edilebilir hibrit araç satıldı. Bu araçların toplam satışlardaki payı yüzde 32.

    Marka özelinde bakıldığında BYD'nin Çin'deki liderliği sürüyor. 183 binden fazla araç satan markanın payı yüzde 11,26 olarak karşımıza çıkıyor. İkinci sırada yer alan Volkswagen ise yüzde 10,69 paya sahip. Bu iki markayı sırasıyla Toyota, Honda ve Changan takip ediyor. BYD, yılın ilk çeyreğindeki toplam satışlarda da ilk sırada yer alıyordu.

    2023 Nisan ayı toplam satışlar
    Sıra Marka Adet
    1. BYD 183.534
    2. Volkswagen 174.214
    3. Toyota 148.307
    4. Honda 94.617
    5. Changan 76.458
    6. Wuling 64.893
    7. Geely 60.108
    8. BMW 53.207
    9. Nissan 51.103
    10. Benz 49.500

    İlk çeyrekte en çok satılan model olan BYD Qin Plus, geçen ay da yaklaşık 40 bin adetlik satışla liderliğini korudu. Ardından gelen Dolphin ve Yuan Plus modelleriyle BYD ilk üç sırayı kapatmış durumda. Dördüncü sırada ise 26.760 adet satışla Tesla Model Y geliyor.

    2023 Nisan ayı en çok satılan otomobiller
    Sıra Model Adet
    1. BYD Qin Plus 39.951
    2. BYD Dolphin 29.961
    3. BYD Yuan Plus 28.931
    4. Tesla Model Y 26.760
    5. Volkswagen Lavida 26.536
    6. Nissan Sylphy 25.847
    7. Honda Accord 25.590
    8. BYD Song Plus 24.580
    9. Aion Y 21.065
    10. Changan CS75 Plus 20.721

    %100 elektrikli araç satışlarında da BYD lider konumda. Devamında ise Aion, bin adet civarında farkla Tesla'yı geride bırakarak ikinci sıraya yerleşmiş. Geely'nin beşinci sırada yer aldığı listenin dokuzuncu sırasında kısa süre önce Ulu Motor distribütörlüğünde T03 modelini satışa sunan Leapmotor dikkat çekiyor.

    2023 Nisan ayı elektrikli otomobil satışları
    Sıra Marka Adet
    1. BYD 88.371
    2. Aion 41.012
    3. Tesla 39.956
    4. Wuling 33.850
    5. Geely 18.505
    6. Changan 13.931
    7. Neta 11.080
    8. Volkswagen 11.013
    9. Leap 8.726
    10. Zeekr 8.101
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    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 11 saat önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 17 saat önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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