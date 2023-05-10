Bursa'da üretilecek yeni Mitsubishi Colt 8 Haziran'da tanıtılacak

Tam Boyutta Gör Mitsubishi'nin paylaştığı ipucu görselinde üç modelin tamamen açık bir şekilde karşımıza çıkarıldığını görmekteyiz. Bunlardan ilki, şirketin kendi evi Japonya'da Kei Car sınıfına giren yeni Delica Mini yani bizi çok ilgilendiren bir model değil. Hemen üzerinde yer alan model ise yeni Mitsubishi ASX. Tasarımından da anlaşılacağı gibi kendisi Renault Captur'un ikizi olacak.

Hemen üst tarafta, yeni Renault Clio ile birlikte Bursa'da üretilecek olan Mitsubishi Colt yer alıyor. Bu model de ön panjur ve logoları hariç Clio ile aynı olacak. Dolayısıyla üzeri örtülü olsa da tasarım tarafında herhangi bir sürprizle karşılaşmayı beklemiyoruz çünkü yeni Clio çoktan tanıtıldı. Bu arada yeni Colt'un tanıtımı da 8 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Solda yeni nesil Mitsubishi Triton/L200 bizleri karşılıyor. Söz konusu modelin yine bu görseldeki gibi kamuflajlı XRT konsepti ile ön gösterimi yapılmıştı. Araçla ilgili şimdilik pek bilgi yok ancak burada gördüğümüz (şnorkel gibi) Ralliart aksesuarlarıyla birlikte sunulacağı ve Navara ile aynı platform üzerine yükseleceği belirtiliyor. Mitsubishi, yeni modeli önümüzdeki mali yıl içerisinde satışa sunmayı planlıyor.

Tam Boyutta Gör Görseldeki bir diğer araç olan XFC konsepti geçen yıl Ekim ayında tanıtılmıştı. Yeni ışık imzası, sekizgen detaylara sahip ön panjuru ve dijital yan aynalarıyla dikkat çeken konseptin önümüzdeki yıl bazı Asya ülkelerinde satışa sunulması planlanıyor. Bu model büyük ihtimalle Avrupa pazarına gelmeyecek.

Mitsubishi'nin bu yıl piyasaya süreceği son model 'Xpander HEV' olacak. İsminden de anlaşılacağı üzere Japon üreticinin MPV ve cross karışımı modeli yenilikçi hibrit sistemle donatılacak. Bununla birlikte tasarımının da güncellenecek olması sebebiyle üzerinin örtülü olduğu belirtiliyor ancak gözüken ışık imzası mevcut kasadakiyle aynı.

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Tüm bu modeller Mitsubishi'nin Challenge 2025 planının bir parçası. Japon üretici 2025'e kadar toplam 16 yeni model çıkaracak. Bu planı desteklemek için Ar-Ge bütçesi yüzde 30 artırılacak. 2026 itibarıyla Mitsubishi, yatırımlarının yüzde 70'ini elektrikli araçlara ayıracak.

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Bursa'da üretilecek yeni Mitsubishi Colt 8 Haziran'da tanıtılacak