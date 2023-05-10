Bursa'da üretilecek yeni Mitsubishi Colt 8 Haziran'da tanıtılacak

Hemen üst tarafta, yeni Renault Clio ile birlikte Bursa'da üretilecek olan Mitsubishi Colt yer alıyor. Bu model de ön panjur ve logoları hariç Clio ile aynı olacak. Dolayısıyla üzeri örtülü olsa da tasarım tarafında herhangi bir sürprizle karşılaşmayı beklemiyoruz çünkü yeni Clio çoktan tanıtıldı. Bu arada yeni Colt'un tanıtımı da 8 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Solda yeni nesil Mitsubishi Triton/L200 bizleri karşılıyor. Söz konusu modelin yine bu görseldeki gibi kamuflajlı XRT konsepti ile ön gösterimi yapılmıştı. Araçla ilgili şimdilik pek bilgi yok ancak burada gördüğümüz (şnorkel gibi) Ralliart aksesuarlarıyla birlikte sunulacağı ve Navara ile aynı platform üzerine yükseleceği belirtiliyor. Mitsubishi, yeni modeli önümüzdeki mali yıl içerisinde satışa sunmayı planlıyor.
Mitsubishi'nin bu yıl piyasaya süreceği son model 'Xpander HEV' olacak. İsminden de anlaşılacağı üzere Japon üreticinin MPV ve cross karışımı modeli yenilikçi hibrit sistemle donatılacak. Bununla birlikte tasarımının da güncellenecek olması sebebiyle üzerinin örtülü olduğu belirtiliyor ancak gözüken ışık imzası mevcut kasadakiyle aynı.
Tüm bu modeller Mitsubishi'nin Challenge 2025 planının bir parçası. Japon üretici 2025'e kadar toplam 16 yeni model çıkaracak. Bu planı desteklemek için Ar-Ge bütçesi yüzde 30 artırılacak. 2026 itibarıyla Mitsubishi, yatırımlarının yüzde 70'ini elektrikli araçlara ayıracak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.