Nissan, büyük SUV modeli Pathfinder'ı yeniledi

Nissan, ürün gamındaki en büyük SUV modellerinden Pathfinder'ı yeniledi. 2021 Nissan Pathfinder, bazı noktalarda köklerine atıfta bulunan bir tasarım dili ve yeni teknolojilerle geldi.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi yeni Pathfinder'ın geniş panjurundaki en üst katmanın üç bölümden oluşması bizlere modelin tarihini anımsatıyor. Kalın çerçeveli panjurun kenarlarında ise yeni LED farlar ve onların üzerinde kaş şeklinde uzanan LED gündüz farlarını görüyoruz. Bu far tasarımının bir benzerini yeni nesil Qashqai'nin ipucu görselinde de görmüştük. Tamponun alt kısmında ise iki bölümden oluşan alt panjur, sis farları ve gri renkli koruma plakası dikkat çekiyor.
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2021 Nissan Pathfinder, mevcut platformun kapsamlı şekilde elden geçirilmiş bir versiyonu üzerine yükseliyor. Büyük SUV'un boyutları 5004 mm uzunluk, 1979 mm genişlik ve 1778 mm yükseklik olarak açıklandı. Bu kapsamda selefine kıyasla kısaldığını ve genişlediğini söyleyebiliriz. Yeni Pathfinder'ın aks mesafesiyse 2901 mm olarak ölçülüyor. Aracın arkasında tavanı daha da uzun gösteren bir spoyler, siyah bir panelle birbirine bağlanan stop grubu ve geniş bir Pathfinder yazısı bulunuyor.
2021 Nissan Pathfinder'ın yenilenen kabininde 9 inçlik tablet ekrana sahip multimedya sistemi ve 12.3 inç dijital gösterge ekranı göze çarpıyor. Otomobilin sekiz kişiye kadar ev sahipliği yapabilen geniş yaşam alanında her sırada USB girişleri mevcut. Apple CarPlay, Android Auto ve NissanConnect gibi bağlantı özelliklerinin standart olarak sunulduğu araçta 13 hoparlörlü Bose ses sistemi de opsiyon listesinde.
Öte yandan yeni Pathfinder'ın yalıtımında iyileştirmeler yapıldığı belirtildi. Bu da akustik lamine cam kullanımı, arkada daha kalın camlar kullanılması, kapı ve zemin izolasyonunun artırılmış olmasıyla sağlanmış. Tüm bunlar ayrıca motor gürültüsünün emiliminde yüzde 60 oranında iyileşmeye neden olmuş.
Yeni Pathfinder'ın kaputu altında 3.5 litre V6 ünite bulunuyor. 284 beygir güç ve 350 Nm tork üreten motor CVT yerine yeni 9 ileri otomatik şanzımanla kombine edilmiş. Henüz EPA değerleri açıklanmasa da söz konusu şanzımanın yakıt ekonomisine katkıda bulunduğu ifade ediliyor. Büyük SUV'un S ve SV donanım seviyelerinde ProPILOT Assist sistemi tercih edilebiliyor.
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ukrayna 15.000 tl ilk 2 yılda veriyor. almanyayı boşver almanya zengin. ben fakir ülkeden örnek vereyim. türkiye dünyada 17. 18. sırada suudi arabistan kadar zengin ülke türkiye.
suriyeden ıraktan ordan buradan gelen insanlara işçi olarak muhtaç olunacağına -evet muhtacız acı gerçek- fazla çocuk yapana ev kredisini kademeli olarak düşür, araba vergisini azalt. samimi olun biraz. çocuk yap yap tamam yapalım sonra teneke egea ile pejoyamı otursun 2 anne baba 5 çocuk 7 kişi? romanyanın adamı aynı paraya mersedes konforu yaşasın biz zor bela pejo 2008e mı tıkışalım? yada ilk kazada Allah korusun çocuklar ne olacak o yol tutuşu berbat doblo tenekesinde?
ev kredi faizini sıfır faiz yap. 3 çocuk 3 yıl sıfır faiz, 5 çocuk 5 yıl sıfır faiz. islamda faiz haram. 5 çocuk yapsın adam evde dolapta mı yatırsın? en azından çocuk fazlalaştıkça faizi kademeli düşür şu samimiyeti bir görelim. gerçekten 5 çocuk isteniyor mu? yoksa laf salatası mı?
fazla çocuk isteyen ona göre hareket eder. 3 yap 5 yap diyip, soğan patates fiyatı indirmekle olmaz. soğan 5 lira ben 10 lira vereyim yahu. 200 bin liralık arabayı 500bin liraya alıyorum sen cebimden 300b tl alıyorsun fazladan, 5-10 liralık soğanı boşver hocaaa.... haticeyi bırak neticeye bak hacı...
ayıp yahu. benzin parası yurtdışına gidiyor iç-dış açığı enerji yüzünden çok türkiyenin dediniz yıllarca. elektrikli araba çıktı bırak alalım. benzin parası gitmesin dışarıya işte. ne diye vergi koyuyon! sağ-sol meselesi değil bu. öbürleride demiyor ben araba vergisini indirecem, çocuğu çok olana şunu bunu yapacam. yok yürüyüş, yok hareket, yok dava. yahu yürümeye gerek yok. bi imza atacan vergi düşecek. bunun sözünü ver ve yap yeterli. elin hareket etsin ağzın değil. off off.
Tek artısı elektrikli süpürge CVT'yi bırakmışlar.
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