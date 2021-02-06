Nissan, büyük SUV modeli Pathfinder'ı yeniledi

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Nissan, ürün gamındaki en büyük SUV modellerinden Pathfinder'ı yeniledi. 2021 Nissan Pathfinder, bazı noktalarda köklerine atıfta bulunan bir tasarım dili ve yeni teknolojilerle geldi.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi yeni Pathfinder'ın geniş panjurundaki en üst katmanın üç bölümden oluşması bizlere modelin tarihini anımsatıyor. Kalın çerçeveli panjurun kenarlarında ise yeni LED farlar ve onların üzerinde kaş şeklinde uzanan LED gündüz farlarını görüyoruz. Bu far tasarımının bir benzerini yeni nesil Qashqai'nin ipucu görselinde de görmüştük. Tamponun alt kısmında ise iki bölümden oluşan alt panjur, sis farları ve gri renkli koruma plakası dikkat çekiyor.

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2021 Nissan Pathfinder, mevcut platformun kapsamlı şekilde elden geçirilmiş bir versiyonu üzerine yükseliyor. Büyük SUV'un boyutları 5004 mm uzunluk, 1979 mm genişlik ve 1778 mm yükseklik olarak açıklandı. Bu kapsamda selefine kıyasla kısaldığını ve genişlediğini söyleyebiliriz. Yeni Pathfinder'ın aks mesafesiyse 2901 mm olarak ölçülüyor. Aracın arkasında tavanı daha da uzun gösteren bir spoyler, siyah bir panelle birbirine bağlanan stop grubu ve geniş bir Pathfinder yazısı bulunuyor.

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2021 Nissan Pathfinder'ın yenilenen kabininde 9 inçlik tablet ekrana sahip multimedya sistemi ve 12.3 inç dijital gösterge ekranı göze çarpıyor. Otomobilin sekiz kişiye kadar ev sahipliği yapabilen geniş yaşam alanında her sırada USB girişleri mevcut. Apple CarPlay, Android Auto ve NissanConnect gibi bağlantı özelliklerinin standart olarak sunulduğu araçta 13 hoparlörlü Bose ses sistemi de opsiyon listesinde.

Öte yandan yeni Pathfinder'ın yalıtımında iyileştirmeler yapıldığı belirtildi. Bu da akustik lamine cam kullanımı, arkada daha kalın camlar kullanılması, kapı ve zemin izolasyonunun artırılmış olmasıyla sağlanmış. Tüm bunlar ayrıca motor gürültüsünün emiliminde yüzde 60 oranında iyileşmeye neden olmuş.

Yeni Pathfinder'ın kaputu altında 3.5 litre V6 ünite bulunuyor. 284 beygir güç ve 350 Nm tork üreten motor CVT yerine yeni 9 ileri otomatik şanzımanla kombine edilmiş. Henüz EPA değerleri açıklanmasa da söz konusu şanzımanın yakıt ekonomisine katkıda bulunduğu ifade ediliyor. Büyük SUV'un S ve SV donanım seviyelerinde ProPILOT Assist sistemi tercih edilebiliyor.

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