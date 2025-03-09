2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Volvo, station wagon gövde tipine sahip modellerini ürün gamından çıkarmaya karar verdi. Şirket CEO'su Jim Rowan, Auto Express'e yaptığı açıklamada tüketici tercihlerinin büyük ölçüde değiştiğini ve artık SUV'ların daha fazla talep gördüğünü belirtti. Deneyimli yönetici, pazara çok sayıda model sunup bunları piyasada tutmanın oldukça maliyetli hale geldiğini söylüyor.

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Volvo bunun yerine daha güçlü olduğu sedan ve SUV segmentlerine odaklanacak. Bu alanlarda şirketin rakiplerine karşı pozisyonunu koruması daha kolay olacak. Jim Rowan, hala ürün gamında bulunan mevcut station wagon'ların (V90 ve V60) ne zaman üretimden kaldırılacağına dair net bir bilgi vermedi.

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Segmentteki rekabet dozu yüksek

Volvo'nun patronu açıklamalarının devamında özellikle arazi odaklı Cross Country de dahil olmak üzere mevcut ve gelecek modeller için özel versiyonların sayısını artırmayı planladıklarını belirtti. Buna örnek olarak EX30'un Cross Country versiyonunu gösterebiliriz.

Volvo'nun station wagon segmentinden çekilme kararı BMW ve Audi gibi diğer premium markalarla rekabet etmek istememesinden kaynaklandığı düşünülüyor. BMW ve Audi gibi markaların station wagon modellerine büyük yatırımlar yaptığına şahit oluyoruz. BMW, bir süre önce M3 CS Touring gibi ekstrem bir model piyasaya sürmüştü. Audi ise yeni nesil A6 Avant modelini sahneye çıkardı.

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Volvo'dan önemli karar: Station wagon üretimini bırakıyor