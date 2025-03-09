Volvo'dan önemli karar: Station wagon üretimini bırakıyor

Volvo bunun yerine daha güçlü olduğu sedan ve SUV segmentlerine odaklanacak. Bu alanlarda şirketin rakiplerine karşı pozisyonunu koruması daha kolay olacak. Jim Rowan, hala ürün gamında bulunan mevcut station wagon'ların (V90 ve V60) ne zaman üretimden kaldırılacağına dair net bir bilgi vermedi.
Segmentteki rekabet dozu yüksek
Volvo'nun patronu açıklamalarının devamında özellikle arazi odaklı Cross Country de dahil olmak üzere mevcut ve gelecek modeller için özel versiyonların sayısını artırmayı planladıklarını belirtti. Buna örnek olarak EX30'un Cross Country versiyonunu gösterebiliriz.
Volvo'nun station wagon segmentinden çekilme kararı BMW ve Audi gibi diğer premium markalarla rekabet etmek istememesinden kaynaklandığı düşünülüyor. BMW ve Audi gibi markaların station wagon modellerine büyük yatırımlar yaptığına şahit oluyoruz. BMW, bir süre önce M3 CS Touring gibi ekstrem bir model piyasaya sürmüştü. Audi ise yeni nesil A6 Avant modelini sahneye çıkardı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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