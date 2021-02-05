2021 Suzuki Hayabusa tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

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Motosiklet dünyasının en popüler üyelerinden biri olan Suzuki Hayabusa, 2021 model yılı için yenilendi. 550'den fazla parçası yenilenen motosikletin aerodinamik yapısı da iyileştirildi.

Daha keskin çizgiler ve yeni ayna tasarımıyla karşımıza çıkan 2021 Suzuki Hayabusa'nın önünde açılı hava kanallarına konumlandırılmış büyük bir LED aydınlatma bulunuyor. Bunun yanı sıra LED stop lambası ve krom kaplı egzozlar da yeni Hayabusa'nın özelliklerinden. İki analog göstergenin arasına sıkıştırılmış TFT ekranda ise yol bilgisayarından ortam sıcaklığına kadar motosikletle ilgili pek çok bilgi yer alıyor.

Tasarımdan ziyade asıl değişim 2021 Suzuki Hayabusa'nın elektronik kısmında karşımıza çıkıyor. Elektronik yardımcılarla sürüş deneyimini daha güvenli ve zevkli hale getirmeyi hedefleyen şirket, yeni Suzuki Intelligent Ride System paketi kapsamında pek çok özelliğe yer vermiş. Motorun yatma açısını da hesaba katan "cornering ABS", yokuş kalkış desteği, çekiş kontrolü, üç kademeli motor freni kontrolü, kalkış kontrolü, hız sabitleyici, aktif hız limitleyici ve çift yönlü quick shifter'ı bu özellikler arasında gösterebiliriz. Ayrıca farklı sürüş modlarına erişim sağlayan Drive Mode Selector Alpha da yeni Hayabusa'nın sahip olduğu özelliklerden.

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2021 Suzuki Hayabusa'nın şasesi de iyileştirilmiş. Bu kapsamda ağırlığı azaltan bir yapıya yer verilirken ön tarafta daha büyük fren diskleri ve yeni bir süspansiyon kullanılmış.

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Motosikletin kalbinde 1340 cc sıralı dört silindirli motor bulunuyor. Markanın mühendisleri altı silindirli dahil farklı üniteler de test ettikten sonra bu motorda karar kılmış. 187 beygir güç ve 150 Nm tork üreten ünite, Euro 5 emisyon standardına uyumlu hale getirilmek için kapsamlı bir yeniden yapılandırma sürecinden geçmiş. Yeni Hayabusa'nın maksimum hızı da elektronik olarak 300 km/s ile sınırlandırılmış.

2021 Suzuki Hayabusa'nın önümüzdeki aydan itibaren İngiltere'de satışa sunulacağı belirtiliyor. Satış fiyatı ise 16.499 pound (160 bin TL) olarak açıklandı. Yeni nesil Suzuki Hayabusa, Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle nisan ayında stoklarla sınırlı olarak Türkiye'de tanıtıma özel 299 bin TL'den satışa sunulacak.

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