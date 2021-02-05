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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 Suzuki Hayabusa tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

    Dünyanın en hızlı supersport motosikletlerinden biri olan Suzuki Hayabusa'nın 2021 modeli pek çok açıdan güncellenmiş bir şekilde karşımıza çıktı. İşte yeni Hayabusa ve özellikleri:
    05 Şubat 2021, 17:30 (Güncellendi, 1 hf.)
    19,6b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2021 Suzuki Hayabusa tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı
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    Motosiklet dünyasının en popüler üyelerinden biri olan Suzuki Hayabusa, 2021 model yılı için yenilendi. 550'den fazla parçası yenilenen motosikletin aerodinamik yapısı da iyileştirildi.

    Daha keskin çizgiler ve yeni ayna tasarımıyla karşımıza çıkan 2021 Suzuki Hayabusa'nın önünde açılı hava kanallarına konumlandırılmış büyük bir LED aydınlatma bulunuyor. Bunun yanı sıra LED stop lambası ve krom kaplı egzozlar da yeni Hayabusa'nın özelliklerinden. İki analog göstergenin arasına sıkıştırılmış TFT ekranda ise yol bilgisayarından ortam sıcaklığına kadar motosikletle ilgili pek çok bilgi yer alıyor.

    Tasarımdan ziyade asıl değişim 2021 Suzuki Hayabusa'nın elektronik kısmında karşımıza çıkıyor. Elektronik yardımcılarla sürüş deneyimini daha güvenli ve zevkli hale getirmeyi hedefleyen şirket, yeni Suzuki Intelligent Ride System paketi kapsamında pek çok özelliğe yer vermiş. Motorun yatma açısını da hesaba katan "cornering ABS", yokuş kalkış desteği, çekiş kontrolü, üç kademeli motor freni kontrolü, kalkış kontrolü, hız sabitleyici, aktif hız limitleyici ve çift yönlü quick shifter'ı bu özellikler arasında gösterebiliriz. Ayrıca farklı sürüş modlarına erişim sağlayan Drive Mode Selector Alpha da yeni Hayabusa'nın sahip olduğu özelliklerden.

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    2021 Suzuki Hayabusa tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı
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    2021 Suzuki Hayabusa'nın şasesi de iyileştirilmiş. Bu kapsamda ağırlığı azaltan bir yapıya yer verilirken ön tarafta daha büyük fren diskleri ve yeni bir süspansiyon kullanılmış.

    Ayrıca Bkz. "Volkswagen'in yeni elektrikli SUV modeline ait ilk görüntüler ortaya çıktı"

    Motosikletin kalbinde 1340 cc sıralı dört silindirli motor bulunuyor. Markanın mühendisleri altı silindirli dahil farklı üniteler de test ettikten sonra bu motorda karar kılmış. 187 beygir güç ve 150 Nm tork üreten ünite, Euro 5 emisyon standardına uyumlu hale getirilmek için kapsamlı bir yeniden yapılandırma sürecinden geçmiş. Yeni Hayabusa'nın maksimum hızı da elektronik olarak 300 km/s ile sınırlandırılmış.

    2021 Suzuki Hayabusa'nın önümüzdeki aydan itibaren İngiltere'de satışa sunulacağı belirtiliyor. Satış fiyatı ise 16.499 pound (160 bin TL) olarak açıklandı. Yeni nesil Suzuki Hayabusa, Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle nisan ayında stoklarla sınırlı olarak Türkiye'de tanıtıma özel 299 bin TL'den satışa sunulacak.



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    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    4 435 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Allah belanızı versin böyle vergi mi olur utanmazlar. İngilizlerden ortalama 5 kat daha az gelirimiz var 2 kat daha pahalıya alıyoruz. 10 kat alım gücü farkı var ve koyun gibi aynı partiye oy verip duruyoruz.

    Müstahak bize.
    Allah belanızı versin böyle vergi mi olur utanmazlar. İngilizlerden ortalama 5 kat daha az gelirimiz var 2 kat daha pahalıya alıyoruz. 10 kat alım gücü farkı ...
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    1 Yanıt Yanıtla +40
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    KuvvetMira27 (BURAK EROĞLU) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    fhrstw 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bence artık elektirik süpürgelerinden de ötv mtv almaları lazım gır gır neyinize yetmiyor? Süpürge lükstür bence 3-4 kat vergi alınması şart Motorda, arabada, bu oluyorda elektrik süpürgesinde blenderda niye olmuyor onlarında motoru var?
    Bence artık elektirik süpürgelerinden de ötv mtv almaları lazım gır gır neyinize yetmiyor? Süpürge lükstür bence 3-4 kat vergi alınması şart Motorda, arabada, b...
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    1 Yanıt Yanıtla +21
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    Torlak Kemal (Hasan Yıldız) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Beygir gücü eski versiyona göre biraz daha düşük. Eskinin hız makinesi değil artık. O durum 20-21 yıl önceydi. Bu makine şimdinin open-class sport toureri ve bu yeni rolü ile çok satacağını sanmam. Eskiden rekabet yoktu. Tek rakibi ZX-11 ve ZX-12 olan yıllarda değiliz. Şimdi rakip kaynıyor ortalık.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Avrupa ve Türkiye arasındaki fiyat farkuna bakın neredeyse 2 katı, bi tane kendimize bi tane de devlete alıyoruz... ??????

    Bu kadar vergi nedir el insaf, diyeceğim ama kimin umrunda..?
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Türkiyede herşey kazık fiyata 400 tl den aşağı satmazlar burada
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir kere de şu yorumlarda ürünün fiyatı yerine özelliklerinden, faydasından zararından bahsedilsin. Tmam anladık Türkiye'de herşey pahalı, vergiler yüksek. Tamam. Anladı herkes. Yüksek tamam. Anladık.
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    oktayakgoz (Oktay AKGÖZ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    eskidende çirkindi ama eskilere göre çok çirkin değildi. şimdi rezalet çirkin bir motor olmuş.
    Yanıtla +2
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    Paetzold 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adamlardaki fiyata bakarmısın. Arada uçurum var.
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    BarGoS (barış ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İngiltere'de 16.499 pound



    Türkiye'de tanıtıma özel 299 bin TL'den satışa sunulacak.



    Farklı bir dünya da mı yaşıyoruz biz yahu , oradakiler insansa biz neyiz ?



    Dünya lideri ülkeyiz işte , varmı daha kazık başka. Liderlik herkese nasip olmaz
    Yanıtla +6
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    B Ben sero 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Keyif abidesi. Efsane. Gerçekten insanı fazlasıyla mutlu eder. Fiyatıyla değil tabiiki
    Yanıtla +3
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    4 435 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Allah belanızı versin böyle vergi mi olur utanmazlar. İngilizlerden ortalama 5 kat daha az gelirimiz var 2 kat daha pahalıya alıyoruz. 10 kat alım gücü farkı var ve koyun gibi aynı partiye oy verip duruyoruz.

    Müstahak bize.
    1 Yanıt Yanıtla +40
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    serafon 1 hf. ( Mesaj Silindi ) 435
    100 yıldır o partiden o partiye geçtin de ne oldu? Sorun daha derinde.
    1 Yanıt Yanıtla
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    infom@n (Uğur Doğan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    299 bin TL nedir ya?
    Gelde forum kurallarına uy.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) infom@n
    ---


    299 bin liraya takılmadım da ( orası ayrı bir rezalet )







    300 km/h limitine takıldım





    1340cc motor 300 km/h 'da limitlenmiş
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    2021 suzuki hayabusa, supersport motosiklet ve
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