Başarısız Honda hamlesi sonrasında Nissan CEO’su istifa etti

Uchida, 2019 yılında Carlos Ghosn skandalının ardından şirketin başına geçmiş ve 2022-2023 yıllarında bir toparlanma süreci yönetmişti. Ancak geçtiğimi yıl firma, yaşlanan model portföyü nedeniyle düşen satışlar, finansal kayıplar, işten çıkarmalar ve üretim kesintileri gibi olumsuz gelişmelerle zor durumda kaldı. Bunların üzerine, Honda ile birleşme görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması, yönetim değişikliğinin kaçınılmaz hale gelmesine neden oldu.
"Gerekli bir değişim"
Uchida ise ayrılığına ilişkin yaptığı açıklamada, şirketin geleceği için bu değişimin gerekli olduğunun altını çizdi. Bununla birlikte Uchida, geçtiğimiz yıl açıkladığı yeniden yapılanma planının hem içeriden hem de dışarıdan yoğun eleştiri aldığını da kabul etti. Özellikle ABD’de planlanan ithalat tarifeleri ve başarısız birleşme girişimi, Nissan için işleri daha da zorlaştırdı. Kuzey Amerika hala Nissan'ın en büyük pazarı ve ek tarifeler gelirse firma, ciddi bir darbe daha alacak.
CEO değişikliğinin yanı sıra Nissan, yönetim ekibinde de köklü bir revizyona gidiyor. Ocak ayında yapılan ilk değişikliklerin ardından, şimdi daha geniş kapsamlı bir kadro değişimi gerçekleştiriliyor. Yeni CEO, Espinosa ise 2003 yılında Nissan'a katıldığından beri ürün planlamayla ilgili çeşitli görevlerde bulunmuştu. Uchida ise Haziran 2025’te gerçekleşecek genel kurul toplantısına kadar yönetim kurulundaki görevine devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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