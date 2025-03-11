Başarısız Honda hamlesi sonrasında Nissan CEO’su istifa etti

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Japon otomotiv devi Nissan, zorlu piyasa koşulları ve şirketin son dönemdeki performansı nedeniyle üst yönetiminde büyük bir değişikliğe gidiyor. Şirketin mevcut CEO’su Makoto Uchida, 1 Nisan 2025 itibarıyla görevini Ivan Espinosa’ya devredecek. Nissan yönetimi, bu değişikliğin şirketin geleceğini güvence altına almak için gerekli olduğunu vurguluyor.

Uchida, 2019 yılında Carlos Ghosn skandalının ardından şirketin başına geçmiş ve 2022-2023 yıllarında bir toparlanma süreci yönetmişti. Ancak geçtiğimi yıl firma, yaşlanan model portföyü nedeniyle düşen satışlar, finansal kayıplar, işten çıkarmalar ve üretim kesintileri gibi olumsuz gelişmelerle zor durumda kaldı. Bunların üzerine, Honda ile birleşme görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması, yönetim değişikliğinin kaçınılmaz hale gelmesine neden oldu.

"Gerekli bir değişim"

Tam Boyutta Gör Nissan Yönetim Kurulu Başkanı ve Bağımsız Dış Direktör Yasushi Kimura, liderlik değişimini şu sözlerle değerlendirdi: “Sektör genelinde yaşanan zorluklar ve Nissan'ın performansı göz önüne alındığında, üst yönetim ekibinin değiştirilmesinin hem gerekli hem de uygun olduğuna inanıyoruz. Nissan bir dönüşümün ortasında. Bu dönemde şirkete liderlik edebilecek niteliklere sahip doğru kişiyi seçtiğimize inanıyoruz.”

BMW, yeni nesil iX3'ün testlerinde son aşamaya yaklaştı 6 sa. önce eklendi

Uchida ise ayrılığına ilişkin yaptığı açıklamada, şirketin geleceği için bu değişimin gerekli olduğunun altını çizdi. Bununla birlikte Uchida, geçtiğimiz yıl açıkladığı yeniden yapılanma planının hem içeriden hem de dışarıdan yoğun eleştiri aldığını da kabul etti. Özellikle ABD’de planlanan ithalat tarifeleri ve başarısız birleşme girişimi, Nissan için işleri daha da zorlaştırdı. Kuzey Amerika hala Nissan'ın en büyük pazarı ve ek tarifeler gelirse firma, ciddi bir darbe daha alacak.

CEO değişikliğinin yanı sıra Nissan, yönetim ekibinde de köklü bir revizyona gidiyor. Ocak ayında yapılan ilk değişikliklerin ardından, şimdi daha geniş kapsamlı bir kadro değişimi gerçekleştiriliyor. Yeni CEO, Espinosa ise 2003 yılında Nissan'a katıldığından beri ürün planlamayla ilgili çeşitli görevlerde bulunmuştu. Uchida ise Haziran 2025’te gerçekleşecek genel kurul toplantısına kadar yönetim kurulundaki görevine devam edecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Başarısız Honda hamlesi sonrasında Nissan CEO’su istifa etti