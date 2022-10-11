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    Nissan, tüm varlıklarını devrederek Rusya pazarından çıkıyor

    Geride bıraktığımız mart ayında Rusya'daki üretim operasyonlarına ara veren Nissan, aradan geçen süreçte mevcut şartların değişmemesi nedeniyle Rusya'dan tamamen çıkma kararı aldı.
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    Nissan, tüm varlıklarını devrederek Rusya pazarından çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlar sonrası bir otomotiv şirketi daha Rusya'dan çekilme kararı aldı. Japon otomotiv devi Nissan, Rusya'daki operasyonlarını durdurma ve buradaki fabrikasını satma kararı aldı.

    Üretimi geçici olarak durdurmuştu

    Nissan, işgalin başlamasının ardından mart ayında Rusya'daki üretimi geçici olarak durdurmuştu. O dönemde, eylül ayında yeniden operasyonlara başlamak için gerekli şartların oluşacağı düşünülüyordu ancak beklendiği gibi olmadı. Geçen ay bir duyuru yapan şirket, verdiği arayı 2022 sonuna kadar uzattığını açıkladı.

    Şimdi ise Nissan, daha önce verdiği kararların üzerini çizdi ve Rusya pazarından tamamen çıkma kararı aldı. Yapılan anlaşmaya göre Japon üreticinin Nissan Manufacturing Russia LLC şirketi altındaki tüm yerel operasyonları NAMI'ye (Otomotiv ve Motor Araştırmaları Enstitüsü) devredilecek.

    Buna sadece St. Petersburg'daki üretim ve Ar-Ge operasyonları değil, Moskova'daki satış ve pazarlama merkezi de dahil. Nissan, devrettiği varlıklarını 6 yıl içerisinde geri alabilecek. Rusya'daki mevcut Nissan sahiplerine yönelik satış sonrası hizmetlerden Rus şirket AvtoVAZ sorumlu olacak.

    Rusya'da daha önce de Renault şirketinin varlıkları Rus hükümetine devredilmişti.

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    Emirhan1978 1 hafta önce

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