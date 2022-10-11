Tam Boyutta Gör Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlar sonrası bir otomotiv şirketi daha Rusya'dan çekilme kararı aldı. Japon otomotiv devi Nissan, Rusya'daki operasyonlarını durdurma ve buradaki fabrikasını satma kararı aldı.

Üretimi geçici olarak durdurmuştu

Nissan, işgalin başlamasının ardından mart ayında Rusya'daki üretimi geçici olarak durdurmuştu. O dönemde, eylül ayında yeniden operasyonlara başlamak için gerekli şartların oluşacağı düşünülüyordu ancak beklendiği gibi olmadı. Geçen ay bir duyuru yapan şirket, verdiği arayı 2022 sonuna kadar uzattığını açıkladı.

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Şimdi ise Nissan, daha önce verdiği kararların üzerini çizdi ve Rusya pazarından tamamen çıkma kararı aldı. Yapılan anlaşmaya göre Japon üreticinin Nissan Manufacturing Russia LLC şirketi altındaki tüm yerel operasyonları NAMI'ye (Otomotiv ve Motor Araştırmaları Enstitüsü) devredilecek.

Buna sadece St. Petersburg'daki üretim ve Ar-Ge operasyonları değil, Moskova'daki satış ve pazarlama merkezi de dahil. Nissan, devrettiği varlıklarını 6 yıl içerisinde geri alabilecek. Rusya'daki mevcut Nissan sahiplerine yönelik satış sonrası hizmetlerden Rus şirket AvtoVAZ sorumlu olacak.

Rusya'da daha önce de Renault şirketinin varlıkları Rus hükümetine devredilmişti.

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Nissan, tüm varlıklarını devrederek Rusya pazarından çıkıyor