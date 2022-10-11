Makyajlı 2023 Nissan Versa, yenilenen yüzü ve özellikleriyle tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Nissan, Amerika'daki kompakt sedan modeli Versa'yı 2023 model yılı için makyajladı. İç ve dış tasarımında küçük dokunuşlarla güncellenen 2023 Nissan Versa'daki en büyük değişim ön bölümdeki yeni panjur tasarımı olmuş.

2023 Nissan Versa, küçük panjur ve onu saran V şekilli krom çerçeveden kurtularak çok daha büyük bir panjura geçiş yapmış. Farların altından başlayıp tamponun alt kısmına kadar uzanan krom parçalar bu panjurun daha da geniş görünmesini sağlamış. Ayrıca, alt kısımda ince bir hava girişi kullanılmış. Yeni Nissan logosu da bu bölümde dikkat çeken detaylar arasında.

2023 Nissan Versa, özellikleriyle neler sunuyor?

Yenilenen Versa, üç farklı donanım seviyesiyle satışa sunulacak: S, SV ve SR. Giriş seviyesinde 15 inç çelik jantlar, 7 inç dokunmatik multimedya ekranı, üç adet USB girişi ve anahtarsız giriş özelliği mevcut. Bu seviye için sunulan yeni S Plus paketi ise 60/40 oranında katlanabilen arka koltuklar, Android Auto ve Apple CarPlay uyumluluğu ve 16 inç alaşımlı jantlar kazandırıyor.

Tam Boyutta Gör Bir üst seviyedeki SV donanım seviyesinde ise bunlara ek olarak kol dayama özelliğine sahip orta konsol, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi ve yeni Şamre (Chambray) kumaş döşeme seçeneği karşımıza çıkıyor. SR'da dokunmatik ekranın boyutu 8 inç'e yükselirken bir de 17 inç jantlar, akıllı hız sabitleyici, otomatik klima kontrolleri ve daha fazla bağlanabilirlik özelliği devreye giriyor.

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2023 Nissan Versa'nın kaputu altındaki motorda herhangi bir güncelleme yok. 1.6 litre dört silindirli benzinli motor 122 hp güç ve 154 Nm tork üretmeye devam ediyor. Giriş seviyesindeki S versiyonu standart olarak 5 ileri manuel şanzımanla gelirken X-Tronic CVT şanzıman da opsiyon olarak sunuluyor. SV ve SR'da ise otomatik şanzıman standart.

Aralık ayı gibi Amerika'da satışa sunulması planlanan modelin fiyatı henüz belli değil. Ancak güncel versiyonun fiyatı vergiler dahil 20 bin dolar seviyesinden başlıyor. Makyajlı Versa'nın fiyatı bundan biraz daha fazla olacaktır.

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