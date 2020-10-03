UV LED'ler potansiyel tedavi yöntemini oluşturabilir

UV veya ultraviyole ışınların insan sağlığına zararlı etkileri olmasına rağmen UV ışınlar insan vücudunda D vitamini sentezi için de gerekli olan ışınları oluşturuyor. Şimdi ise bilim insanları UV LED’ler sayesinde bahsi geçen sentezin çok daha güvenli bir şekilde yapılabileceğini düşünüyor.

D vitamini kemik yapımından kasların organizasyonuna kadar birçok basamakta ve yolakta görev alıyor. Dışarıdan D vitamini takviyesi yapılabilmesine karşın D vitaminin güneş ışığı ile sentezi en doğal ve kuvvetli yolu oluşturuyor.

Kuzey Ülkeleri ve D vitamini

Tam Boyutta Gör

Güneş ışığından fakir bölgelerde ( özellikle Kuzey ülkeleri ) ikamet eden kişiler ise yeterince D vitamini sentezleyemeyebiliyor. Ayrıca dışarı çıkmakta zorlanan immobil kişiler ile yaşlılar da yeterince güneş ışığı alamıyor.

İlginizi Çekebilir

Kemik onarımına yardımcı olacak bandaj geliştirildi

Bahsi geçen durumları göz önünde bulunduran Nagoya University kurumu araştırmacıları farelerde, gerekli düzeyde D vitaminini sentezletecek minimum UV ışını miktarını belirleyerek araştırmalarına başladı. Genetik olarak yaşlandırılan faereler belirlenen seviyelerde UV ışınlarına haftada 2 kez maruz bırakıldı, kontrol grubu ise UV ışın almadı.

Ayrıca Bkz. "Coronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1 milyonu aştı"

12 haftalık tedavinin sonucunda UV ışını alan farelerin kan serum D vitamini düzeylerinin kontrol grubuna oranla çok daha yüksek seviyede olduğu tespit edildi. Ayrıca ışın alan grubun kemik yoğunluğu ile kas kitlesinin daha yüksek olduğu belirlendi. Çalışmanın belki de en önemli sonucunu ise farelerde herhangi bir deri hasarının gözlenmemesi oluşturuyor.

Araştırma ekibi yeni yöntemi insanlarda da test etmek ve potansiyel tedavi yöntemleri geliştirmek amacıyla taşınabilir cihaz tasarımı üzerinde çalışıyor.

Yeni araştırma Scientific Reports adlı dergide yayımlandı.

https://www.nature.com/articles/s41598-020-68641-8

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.