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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    UV LED'ler potansiyel tedavi yöntemini oluşturabilir

    D vitamini kemik yapımından kasların organizasyonuna kadar birçok basamakta ve yolakta görev alıyor. UV LED’ler sayesinde D vitamini sentezinin güvenli bir şekilde yapılabileceği düşünülüyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    UV LED'ler potansiyel tedavi yöntemini oluşturabilir
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    UV veya ultraviyole ışınların insan sağlığına zararlı etkileri olmasına rağmen UV ışınlar insan vücudunda D vitamini sentezi için de gerekli olan ışınları oluşturuyor. Şimdi ise bilim insanları UV LED’ler sayesinde bahsi geçen sentezin çok daha güvenli bir şekilde yapılabileceğini düşünüyor.

    D vitamini kemik yapımından kasların organizasyonuna kadar birçok basamakta ve yolakta görev alıyor. Dışarıdan D vitamini takviyesi yapılabilmesine karşın D vitaminin güneş ışığı ile sentezi en doğal ve kuvvetli yolu oluşturuyor.

    Kuzey Ülkeleri ve D vitamini

    UV LED'ler potansiyel tedavi yöntemini oluşturabilir
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    Güneş ışığından fakir bölgelerde ( özellikle Kuzey ülkeleri ) ikamet eden kişiler ise yeterince D vitamini sentezleyemeyebiliyor. Ayrıca dışarı çıkmakta zorlanan immobil kişiler ile yaşlılar da yeterince güneş ışığı alamıyor.

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    Bahsi geçen durumları göz önünde bulunduran Nagoya University kurumu araştırmacıları farelerde, gerekli düzeyde D vitaminini sentezletecek minimum UV ışını miktarını belirleyerek araştırmalarına başladı. Genetik olarak yaşlandırılan faereler belirlenen seviyelerde UV ışınlarına haftada 2 kez maruz bırakıldı, kontrol grubu ise UV ışın almadı.

    Ayrıca Bkz. "Coronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1 milyonu aştı"

    12 haftalık tedavinin sonucunda UV ışını alan farelerin kan serum D vitamini düzeylerinin kontrol grubuna oranla çok daha yüksek seviyede olduğu tespit edildi. Ayrıca ışın alan grubun kemik yoğunluğu ile kas kitlesinin daha yüksek olduğu belirlendi. Çalışmanın belki de en önemli sonucunu ise farelerde herhangi bir deri hasarının gözlenmemesi oluşturuyor.

    Araştırma ekibi yeni yöntemi insanlarda da test etmek ve potansiyel tedavi yöntemleri geliştirmek amacıyla taşınabilir cihaz tasarımı üzerinde çalışıyor.

    Yeni araştırma Scientific Reports adlı dergide yayımlandı.



    https://www.nature.com/articles/s41598-020-68641-8 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    V4LKyR 2 hf.
    İlgi uyandırıcı... Özellikle kemik yoğunluğu ve kas kitlesinin yüksek olması dikkatimi çekti.
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