Dizüstü için Core Ultra 200H serisinin 2025’te çıkacağı açıklandı

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Tam Boyutta Gör Intel, masaüstü bilgisayarlar için geliştirdiği Arrow Lake-S adıyla da bilinen Core Ultra 200S serisini tanıttı. 15. Nesil Core Ultra 200S işlemciler yakında piyasaya çıkacak olsa da Arrow Lake'in dizüstü bilgisayarlara gelişi biraz daha zaman alacak. Intel, yaptığı açıklamada dizüstü bilgisayarlar için Core Ultra 200H (Arrow Lake-H) ve 200HX (Arrow Lake-HX) serisinin 2025 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceğini doğruladı.

Core Ultra 200H dizüstü için geliyor

Tam Boyutta Gör Core Ultra 200H ve Core Ultra 200HX işlemciler yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için tasarlanıyor. Dolayısıyla bunlar Lunar Lake işlemcilerin bir devamı olarak düşünülmemeli. Bununla birlikte Intel, Arrow Lake-H ve Arrow Lake-HX işlemciler 24 çekirdeğe kadar (Lion Cove 8 P-core ve Skymont 16 E-core) ölçeklenecek. WiFi 7, Bluetooth 5.4, Thunderbolt 4, PCIe Gen5 ve LPDDR5 işlemcilerdeki diğer özellikler arasında.

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Core Ultra 200H serisi XMX ile güçlü yeni Xe GPU'lara ev sahipliği yapacak. Bu yükseltme sayesinde, GPU tek başına önceki yongalarına göre dört kat daha iyi yapay zeka iş yükü işlemenin yanı sıra iki kat daha fazla ışın izleme performansı ve iki kat daha fazla önbellek (8MB L2) sunacak.

Tam Boyutta Gör Ancak NPU ve toplam AI performansı söz konusu olduğunda bu işlemciler Lunar Lake’in gerisinde kalacak. Arrow Lake H'nin NPU'su 13 TOPS'a ulaşacak, yeni GPU 77'ye ulaşacak ve CPU 9 TOPS sunacak. Hepsi birlikte ele alındığında 99 TOPS'a kadar performans sunacak. Lunar Lake ise 48 TOPS’u doğrudan NPU’dan gelmek üzere toplamda 120 TOPS yapay zeka performansına sahipti.

Tam Boyutta Gör Ancak tekrarlayalım, bu işlemciler masaüstü benzeri performansa sahip dizüstüler için tasarlanıyor. Teknik olarak yapay zeka bilgisayarları olarak adlandırılabilseler de, Arrow Lake H'nin düşük NPU performansı Microsoft'un Copilot Plus gereksinimini karşılamıyor (bunlar en az 40 TOPS NPU gerektiriyor). Görüntülü sohbetlerde Windows Studio Efects gibi temel yapay zeka özellikleri sistem üzerinde çalıştırılacak olsa da bu işlemciler Recall gibi daha karmaşık görevleri çalıştıramayacak.

Tam Boyutta Gör Intel, S0ix bekleme modu desteği de dahil olmak üzere yeni mimarinin güç verimliliğine büyük önem veriyor. Bunu masaüstü varyantlarında da gördük. Yeni mimarinin son nesil serilere göre yüzde 30'a varan güç iyileştirmesi sunduğu söyleniyor. Şimdilik bu işlemciler için ayrık GPU seçeneklerinden bahsedilmiyor. Intel Battlemage ve RTX 40 ile RTX 50 hakkında bazı söylentileri şimdiden duyduk. Intel, Ocak ayındaki CES’te bu seri hakkında tüm detayları paylaşacak.

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Dizüstü için Core Ultra 200H serisinin 2025’te çıkacağı açıklandı