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    Anlık Bildirim

    Dizüstü için Core Ultra 200H serisinin 2025’te çıkacağı açıklandı

    Intel, masaüstü için Core Ultra 200S işlemcileri tanıttı. Intel ayrıca dizüstü bilgisayarlar için Core Ultra 200H ve 200HX serisinin 2025 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceğini doğruladı.
    Dizüstü için Core Ultra 200H serisinin 2025’te çıkacağı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Intel, masaüstü bilgisayarlar için geliştirdiği Arrow Lake-S adıyla da bilinen Core Ultra 200S serisini tanıttı. 15. Nesil Core Ultra 200S işlemciler yakında piyasaya çıkacak olsa da Arrow Lake'in dizüstü bilgisayarlara gelişi biraz daha zaman alacak. Intel, yaptığı açıklamada dizüstü bilgisayarlar için Core Ultra 200H (Arrow Lake-H) ve 200HX (Arrow Lake-HX) serisinin 2025 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceğini doğruladı.

    Core Ultra 200H dizüstü için geliyor

    Dizüstü için Core Ultra 200H serisinin 2025’te çıkacağı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Core Ultra 200H ve Core Ultra 200HX işlemciler yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için tasarlanıyor. Dolayısıyla bunlar Lunar Lake işlemcilerin bir devamı olarak düşünülmemeli.  Bununla birlikte Intel, Arrow Lake-H ve Arrow Lake-HX işlemciler 24 çekirdeğe kadar (Lion Cove 8 P-core ve Skymont 16 E-core) ölçeklenecek. WiFi 7, Bluetooth 5.4, Thunderbolt 4, PCIe Gen5 ve LPDDR5 işlemcilerdeki diğer özellikler arasında. 

    Core Ultra 200H serisi XMX ile güçlü yeni Xe GPU'lara ev sahipliği yapacak. Bu yükseltme sayesinde, GPU tek başına önceki yongalarına göre dört kat daha iyi yapay zeka iş yükü işlemenin yanı sıra iki kat daha fazla ışın izleme performansı ve iki kat daha fazla önbellek (8MB L2) sunacak.

    Dizüstü için Core Ultra 200H serisinin 2025’te çıkacağı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Ancak NPU ve toplam AI performansı söz konusu olduğunda bu işlemciler Lunar Lake’in gerisinde kalacak. Arrow Lake H'nin NPU'su 13 TOPS'a ulaşacak, yeni GPU 77'ye ulaşacak ve CPU 9 TOPS sunacak. Hepsi birlikte ele alındığında 99 TOPS'a kadar performans sunacak. Lunar Lake ise 48 TOPS’u doğrudan NPU’dan gelmek üzere toplamda 120 TOPS yapay zeka performansına sahipti.
    Dizüstü için Core Ultra 200H serisinin 2025’te çıkacağı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Ancak tekrarlayalım, bu işlemciler masaüstü benzeri performansa sahip dizüstüler için tasarlanıyor. Teknik olarak yapay zeka bilgisayarları olarak adlandırılabilseler de, Arrow Lake H'nin düşük NPU performansı Microsoft'un Copilot Plus gereksinimini karşılamıyor (bunlar en az 40 TOPS NPU gerektiriyor). Görüntülü sohbetlerde Windows Studio Efects gibi temel yapay zeka özellikleri sistem üzerinde çalıştırılacak olsa da bu işlemciler Recall gibi daha karmaşık görevleri çalıştıramayacak.
    Dizüstü için Core Ultra 200H serisinin 2025’te çıkacağı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Intel, S0ix bekleme modu desteği de dahil olmak üzere yeni mimarinin güç verimliliğine büyük önem veriyor. Bunu masaüstü varyantlarında da gördük. Yeni mimarinin son nesil serilere göre yüzde 30'a varan güç iyileştirmesi sunduğu söyleniyor. Şimdilik bu işlemciler için ayrık GPU seçeneklerinden bahsedilmiyor. Intel Battlemage ve RTX 40 ile RTX 50 hakkında bazı söylentileri şimdiden duyduk. Intel, Ocak ayındaki CES’te bu seri hakkında tüm detayları paylaşacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 1 saat önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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