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    Intel, Arrow Lake işlemcilerin performansını güncelleme ile daha da kötüleştirdi

    Intel, Arrow Lake işlemcilerindeki performans sorunlarını Ocak 2025’e kadar çözeceklerini söylemişti. Ancak son güncelleme sorunları çözmek yerine daha da kötü yapıyor.
    Intel, Arrow Lake işlemcilerinin performans sorununu kötüleştirdi Tam Boyutta Gör
    Intel Arrow Lake işlemciler, beklenenin aksine çıkış yaptıkları andan itibaren birer hayal kırıklığına dönüştü. Yeni Core Ultra işlemciler, yalnızca AMD'nin en son modellerine değil, Intel’in önceki nesil işlemcilerine kıyasla da performans açısından geride kalıyor. Intel, yeni işlemcileriyle ilgili süregelen performans sorunlarını Ocak 2025'e kadar çözeceğine söz vermişti. Ancak son mikrokod güncellemesinin sorunları çözmekten ziyade daha da kötüleştirdiği belirtiliyor.

    Performans güncellemesi fiyaskosu

    Intel, Arrow Lake işlemcilerinin performans sorununu kötüleştirdi Tam Boyutta Gör
    Intel, Arrow Lake serisini etkileyen beş ana sorunu tespit ettiğini açıklamıştı. Bu sorunların giderilmesi adına MC sürüm 0x114 tabanlı yeni bir mikrokod güncellemesi yayınlandı. Ancak bu güncelleme, ilk test sonuçlarına göre performansı artırmak yerine düşürdü. Özellikle oyun performansında çarpıcı bir düşüş yaşandı.

    CapFrameX tarafından Core Ultra 9 285K ile yapılan testlere göre, Cyberpunk 2077 gibi oyunlarda kare hızı yüzde 20 oranında düştü. Ayrıca, bellek gecikmeleri de ciddi oranda arttı ve 69ns’den 80ns’ye yükseldi. Oysa Intel, MC 0x114'ün mütevazı bir performans artışı sağlayacağına söz vermişti.

    Bununla birlikte aktarılanlara göre Intel, CES 2025 sırasında Arrow Lake'i rahatsız eden sorunları tam olarak açıklamayı ve bu CPU'larda neyin yanlış gittiğine dair ayrıntılı bir açıklama sunmayı planlıyor. CapFrameX'in testleri ve bulguları daha ileri analizlerle doğrulanırsa Intel için bir başka sancılı dönem başlayabilir.

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