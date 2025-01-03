Intel, Arrow Lake işlemcilerin performansını güncelleme ile daha da kötüleştirdi

CapFrameX tarafından Core Ultra 9 285K ile yapılan testlere göre, Cyberpunk 2077 gibi oyunlarda kare hızı yüzde 20 oranında düştü. Ayrıca, bellek gecikmeleri de ciddi oranda arttı ve 69ns’den 80ns’ye yükseldi. Oysa Intel, MC 0x114'ün mütevazı bir performans artışı sağlayacağına söz vermişti.
Bununla birlikte aktarılanlara göre Intel, CES 2025 sırasında Arrow Lake'i rahatsız eden sorunları tam olarak açıklamayı ve bu CPU'larda neyin yanlış gittiğine dair ayrıntılı bir açıklama sunmayı planlıyor. CapFrameX'in testleri ve bulguları daha ileri analizlerle doğrulanırsa Intel için bir başka sancılı dönem başlayabilir.